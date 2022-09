Kriegsverbrechen in der Ukraine? Lambrecht fordert Aufklärung

Der Rückzug russischer Truppen in der Region Charkiw im Osten der Ukraine hat offenbar erneut Kriegsgräuel ans Tageslicht gebracht. Das zumindest wirft die ukrainische Führung dem Kreml vor. Es gebe grausamste Folter, Deportationen, verbrannte Städte, bodenlosen Hass und nichts Lebendiges mehr unter russischer Besatzung, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Die Bundesregierung drängt nun auf Klarheit.

Verteidigungsministerin Lambrecht drängt auf UN-Einsatz

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Diese furchtbaren Verbrechen müssen unbedingt aufgeklärt werden - am besten von den Vereinten Nationen". Die UN sollten daher schnellstmöglich Zugang bekommen, um Beweise zu sichern. "Die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen müssen vor Gericht gestellt werden", forderte Lambrecht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj verglich das Vorgehen der russischen Soldaten in der Ukraine mit Nazi-Gräueln aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwar würden die Russen anders als die Nazis keine Seife aus den getöteten Ukrainern machen - und keine Lampenschirme aus ihrer Haut. "Aber das Prinzip ist das gleiche", so der Staatschef in seiner Videoansprache.

Ukraine sieht Beweise für russische Misshandlungen

Selenskyj bezeichnete die vor einer Woche aus dem Gebiet Charkiw geflohenen Besatzer als "Raschisten" und sagte, so hätten sich auch die Nazis verhalten. "Raschismus" vereint die Wörter Russland und Faschismus und wird von vielen Ukrainern als Begriff für "russischer Faschismus" benutzt. Wie die Nazis würden auch die "Raschisten" auf dem Schlachtfeld und vor Gericht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen, sagte Selenskyj.

Ukrainische Behörden veröffentlichten unterdessen Fotos, die Folterkammern und –geräte zeigen sollen. Diese sollen von der russischen Armee bei ihrer Flucht zurückgelassen worden sein. Laut Präsident Selenskyj wurden inzwischen mehr als zehn Folterkammern in verschiedenen Städten des befreiten Gebiets Charkiw entdeckt. "Wir werden die Identitäten aller ermitteln, die gefoltert und misshandelt haben, die diese Grausamkeiten von Russland hier auf ukrainisches Gebiet gebracht haben", kündigte der 44-Jährige an.

Tschechischer Außenminister: Dürfen nicht hinwegsehen

In der ostukrainischen Stadt Isjum sind mehr als 440 Gräber mit Leichen gefunden worden. Die Menschen - wohl überwiegend Zivilisten - sollen ersten Erkenntnissen zufolge ums Leben gekommen sein, als Russland die Stadt Ende März heftig beschossen hat. Nach Darstellung von Kiew wurden die Menschen mit Drähten und Stromschlägen gequält.

Neben Deutschland kam auch aus anderen europäischen Ländern kam der Ruf nach internationaler juristischer Aufarbeitung der Vorfälle. So schrieb der tschechische Außenminister Lipavsky im Onlinedienst Twitter: "Wir dürfen nicht darüber hinwegsehen. Wir setzen uns für die Bestrafung aller Kriegsverbrecher ein." Lipavsky rief zur "raschen Einsetzung eines speziellen internationalen Tribunals auf".