Nahost-Ticker: UN - Erst wenig Mehl in den Gazastreifen gebracht

07.28 Uhr: Huthi-Miliz - Israel greift Hafenstadt im Jemen an

Das israelische Militär hat nach Angaben der Huthi-Rebellen Luftangriffe auf Docks in der jemenitischen Stadt Hudeida am Roten Meer geflogen. Dies teilte die Miliz über ihren Satellitennachrichtensender Al-Masirah mit. Weitere Details zu den Angriffen nannten die Huthi zunächst nicht. Eine Bestätigung des israelischen Militärs steht ebenfalls noch aus.

07.25 Uhr: Deutsch-Israelische Gesellschaft kritisiert Netanjahu-Regierung

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft befürwortet weitere deutsche Waffenlieferungen an Israel. Zugleich äußerte sie in einem Positionspapier, aus dem der "Kölner Stadt-Anzeiger" zitiert, Kritik an der israelischen Blockade von Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen. Für deren Wiederaufnahme sei es "höchste Zeit" gewesen. "Es so weit kommen zu lassen, war ein Fehler der Netanjahu-Regierung, und die Begründung für die Wiederaufnahme als von außen erzwungen ist beschämend, denn das vorsätzliche Aushungern von Zivilisten ist nach dem humanitären Völkerrecht eindeutig verboten", so die Gesellschaft.

Den Militäreinsatz im Gazastreifen bezeichnete die Gesellschaft als "grundsätzlich verhältnismäßig". Was Israel zur Selbstverteidigung benötige, müsse es bekommen. Die Bundesregierung stehe hier hinsichtlich Waffenlieferungen im Wort.

Der Präsident der Gesellschaft, Volker Beck, wandte sich gegen "Oberlehrertum in Deutschland, als ob man hier besser wüsste, wie der asymmetrische Krieg der israelischen Armee so zu führen ist, dass er sowohl mit dem vollständigen militärischen Sieg über die Hamas endet als auch mit der größtmöglichen Schonung der Zivilbevölkerung einhergeht".

Die Hamas habe den Krieg begonnen und könne ihn "jeden Tag beenden - indem sie die Geiseln freilässt und die Waffen niederlegt".

07.19 Uhr: Washington kündigt weitere Atomgespräche mit Teheran an

US-Präsident Donald Trump hat für diese Woche weitere Gespräche mit dem Iran über ein neues Atomabkommen angekündigt. Auf die Frage nach dem Vorschlag, den die Iraner im Zuge der derzeitigen Verhandlungen angeblich "bald" vorlegen wollten, sagte der US-Präsident vor Journalisten: "Wir haben am Donnerstag ein Treffen mit dem Iran, also werden wir bis Donnerstag warten." Aus mit den Vorbereitungen vertrauten Kreisen hieß es dagegen, das Treffen werde für Freitag oder Samstag erwartet.

Teheran sprach wiederum von einem Treffen mit Washington am Sonntag. "Die nächste Runde der indirekten Iran-USA-Gespräche wird für den nächsten Sonntag in Muskat geplant", erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, am Dienstag. Der Oman war bislang als Vermittler bei den Verhandlungen aufgetreten.

06.48 Uhr: Trump rät Greta Thunberg zu einem "Kurs zur Wutbewältigung"

US-Präsident Donald Trump hat die Aktivistin Greta Thunberg verbal angegriffen. Diese solle einen "Kurs zur Wutbewältigung" besuchen. "Das ist meine erste Empfehlung an sie", antwortete der Präsident im Weißen Haus auf Fragen zu dem Segelschiff "Madleen", das mit der Schwedin an Bord Richtung Gazastreifen aufgebrochen war. Trump beschrieb die Klimaaktivistin als eine "junge, wütende Person", fügte aber hinzu: "Ich weiß nicht, ob es echte Wut ist."

Das Gaza-Solidaritätsschiff war vor gut einer Woche in See gestochen. Thunberg und andere Aktivisten wollten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen und mit der Aktion Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage in dem Kriegsgebiet richten. Das Schiff wurde vom israelischen Militär gestoppt und kam nach Angaben des israelischen Außenministeriums am Montagabend in der israelischen Hafenstadt Aschdod an. Von dort wurden die Aktivisten ausgewiesen.

06.42 Uhr: Trump - Iran an den Verhandlungen über Waffenruhe im Gazastreifen beteiligt

US-Präsident Donald Trump zufolge ist der Iran an den Verhandlungen über ein Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas beteiligt. "Der Gazastreifen befindet sich gerade inmitten massiver Verhandlungen zwischen uns, der Hamas und Israel, und der Iran ist tatsächlich daran beteiligt, und wir werden sehen, was mit dem Gazastreifen passieren wird. Wir wollen die Geiseln zurückholen", sagte Trump am Montag (Ortszeit) vor Reportern bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Er ging nicht näher darauf ein, und das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach Einzelheiten über die Beteiligung des Irans. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

05.04 Uhr: Israel - Thunberg und weitere Aktivisten auf dem Weg nach Hause

Israel weist die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs aus. Nach dem Stopp ihres Gaza-Segelschiffs durch israelische Behörden sind die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre Begleiter nach israelischen Angaben auf dem Rückweg in ihre jeweiligen Heimatländer. "Die Passagiere der 'Selfie-Yacht' sind am Ben-Gurion-Flughafen angekommen, um Israel zu verlassen und in ihre Heimatländer zurückzukehren", teilte das israelische Außenministerium im Onlinedienst X mit.

Diejenigen, die sich weigerten, die Dokumente zu ihrer Abschiebung zu unterzeichnen und Israel zu verlassen, würden einer Justizbehörde vorgeführt. "Die winzige Menge an Hilfsgütern auf der Yacht, die nicht von den 'Promis' aufgebraucht wurde, wird nun über echte Hilfskanäle in den Gazastreifen gebracht", hieß es weiter.

03.40 Uhr: UN - Nur 4.600 Tonnen Mehl in Gazastreifen gebracht

Die Vereinten Nationen (UN) konnten nach eigenen Angaben seit der Aufhebung der israelischen Hilfsblockade vor drei Wochen nur wenig Mehl in den Gazastreifen bringen. Die UN haben 4.600 Tonnen Weizenmehl über den Kerem-Shalom-Übergang in den Gazastreifen transportiert, den einzigen Zugang, den Israel billigt, sagte der stellvertretende UN-Sprecher Fahan Haq gegenüber Reportern.

"Das meiste davon wurde von verzweifelten, hungernden Menschen gestohlen, bevor die Lieferungen ihr Ziel erreichten. In einigen Fällen wurden die Lieferungen von bewaffneten Banden geplündert", sagte Haq. Dem UN-Sprecher zufolge schätzen Hilfsorganisationen, dass zwischen 8.000 und 10.000 Tonnen Weizenmehl im Gazastreifen benötigt würden, um jeder Familie einen Sack Mehl zu geben und die Verzweiflung zu verringern. Haq forderte Israel auf, weit mehr Hilfsgüter einzulassen. Nach den Richtlinien des Welternährungsprogramms würden 4.600 Tonnen Mehl den 2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens für etwa acht Tage Brot reichen, wenn man von einer täglichen Standardration von 300 Gramm pro Person ausgeht.

00.30 Uhr: Palästinensische Medien - Drei Rettungskräfte und ein Journalist getötet

Israel hat laut Medienberichten bei Angriffen auf das Viertel Tuffah in Gaza-Stadt drei Mitarbeiter des medizinischen Dienstes und einen Journalisten getötet. Dies berichteten palästinensische Medien, darunter die Hamas-nahe Nachrichtenagentur Shehab am späten Montagabend. Die Rettungskräfte seien bei der Versorgung von Verwundeten und der Bergung von Leichen in dem Viertel getötet worden, so Shehab. Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Zuvor hatte es erklärt, dass seine Streitkräfte weiterhin gegen "terroristische Organisationen" im gesamten Gazastreifen vorgehen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind mehr als 54.927 Palästinenser getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten.

00.05 Uhr: Irans Außenminister - Atomgespräche mit USA für Sonntag geplant

Dem Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, zufolge ist die nächste Runde der indirekten Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA für Sonntag in Muscat im Oman geplant. Dies teilte das Außenministerium am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit. US-Präsident Donald Trump hatte dagegen verkündet, die Gespräche über ein Atomabkommen würden am Donnerstag fortgesetzt werden.