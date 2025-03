Nahost-Ticker: Netanjahu bestimmt neuen Geheimdienstchef

09.41 Uhr: Evakuierung des größten Teils von Rafah angeordnet

Das israelische Militär hat weitreichende Evakuierungsanordnungen für den größten Teil der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens erlassen. Die Anordnungen schienen sich auf fast die gesamte Stadt und die umliegenden Gebiete zu erstrecken. Das Militär wies die betroffenen Palästinenser an, sich nach Muwasi zu begeben, einer Reihe von Zeltlagern an der Küste. Die Anordnungen erfolgten während des Eid al-Fitr, einem muslimischen Feiertag, der das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Israel erklärte, es müsse dort präsent bleiben, um einen Waffenschmuggel zu verhindern.

07.25 Uhr: Netanjahu kündigt neuen Inlandsgeheimdienst-Chef an

Ein ehemaliger Marinekommandeur soll neuer Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet werden. Nach Gesprächen mit sieben Kandidaten habe sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entschieden, Eli Scharvit zum nächsten Direktor des Inlandsgeheimdienstes zu ernennen, erklärte Netanjahus Büro am Montag. Die israelische Regierung hatte zuletzt in einem umstrittenen Schritt beschlossen, den aktuellen Schin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen. Das wurde jedoch vom Obersten Gerichtshof des Landes auf Eis gelegt. Das Gericht will sich bis zum 8. April mit mehreren Einsprüchen gegen Bars Entlassung befassen.

06.50 Uhr: Roter Halbmond wirft Israel Kriegsverbrechen vor - 15 Tote nach Beschuss von Rettungsfahrzeugen

Bei israelischem Beschuss mehrerer Rettungsfahrzeuge im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds mindestens 15 Menschen getötet worden. Bei den Getöteten handele es sich um acht seiner medizinischen Mitarbeiter, sechs Mitglieder des Zivilschutzes und einen UN-Mitarbeiter, erklärte der Rote Halbmond am Sonntag. Ein weiterer medizinischer Mitarbeiter werde nach dem Beschuss in Rafah im Süden des Palästinensergebiets vor einer Woche weiter vermisst. Der Rote Halbmond warf der israelischen Armee vor, auf die Menschen geschossen zu haben, während diese im Rettungseinsatz gewesen seien. Es handele sich um ein "Kriegsverbrechen".