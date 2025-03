Nahost-Ticker: Ein Toter und Verletzte bei Anschlag in Israel

10.38 Uhr: Netanjahu entschuldigt sich bei Geisel für Dauer der Gefangenschaft

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich bei einer ehemaligen Hamas-Geisel für die Dauer ihrer Gefangenschaft entschuldigt. "Es tut mir leid, dass wir so lange gebraucht haben", hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro, in der er sich an den im Februar freigelassenen Israeli Eli Scharabi wendet: "Wir haben hart gekämpft, um Sie freizubekommen."

Ein abgemagert aussehender Scharabi war nach 16 Monaten der Gefangenschaft freigekommen und hatte dann erst vom Schicksal seiner Familie gehört - seine Frau und zwei Töchter im Teenager-Alter waren bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 getötet worden. Scharabi hatte über die harten Bedingungen während seiner Gefangenschaft gesprochen und soll sich am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump in Washington treffen. Netanjahu teilte mit, dieses Treffen sei wichtig.

10.14 Uhr: UN - Israels Stopp der Hilfe für Gaza-Streifen ist alarmierend

Israels Entscheidung zum Aussetzen der Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen ist laut den UN "alarmierend". Die UN und ihre Partner müssten Zugang zu den Menschen erhalten, um lebenswichtige Unterstützung zu leisten, erklärte der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher in New York. Das humanitäre Völkerrecht sei in diesem Fall eindeutig. Die Fortschritte der letzten 42 Tage seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas dürften nicht rückgängig gemacht werden. Fletcher forderte von der Hamas auch, alle verbliebenen Geiseln an die Israelis zu übergeben.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte laut dem britischen Sender BBC, sein Land habe gehandelt, weil die Hamas die Hilfsgüter gestohlen und "zur Finanzierung ihrer Terrormaschine" verwendet habe. Der Regierungschef hatte der palästinensischen Gruppe auch vorgeworfen, einen US-Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe abgelehnt zu haben, nachdem diese am Samstag ausgelaufen war. Israel erklärte, es habe dem US-Vorschlag zugestimmt.

09.32 Uhr: Rettungskräfte - Zwei Menschen in Rafah durch israelischen Angriff getötet

Zwei Palästinenser sind nach Angaben von Rettungskräften in Rafah im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden. Auch Medien der radikal-islamischen Hamas berichteten über den Vorfall.

09.28 Uhr: Ein Toter und Verletzte bei Anschlag in Haifa

Bei einem Anschlag in der israelischen Hafenstadt Haifa ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein 70-jähriger Mann getötet worden, vier weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Den Angaben zufolge hatte ein Mann mit einem Messer Menschen auf einem zentralen Busbahnhof angegriffen. Der Angreifer sei erschossen worden, so die Polizei, es handele sich bei ihm um einen israelischen Araber.

09.18 Uhr: Israels Regierung spricht nach Oscar für "No other Land" von "Sabotage"

Der israelische Kulturminister Miki Zohar hat negativ auf die Auszeichnung des israelisch-palästinensischen Dokumentarfilms "No Other Land" mit einem Oscar reagiert. Es sei ein "trauriger Moment für die Welt des Kinos", schrieb Zohar auf der Plattform X. In dem Film geht es um die Räumung palästinensischer Dörfer im Westjordanland. Die rechtsreligiöse israelische Regierung, der Zohar angehört, gilt als siedlerfreundlich.

Die Regisseure Basel Adra und Yuval Abraham nutzten die Bühne in Los Angeles, um auf die Situation der Region hinzuweisen. Zohar schrieb dazu: "Anstatt die Komplexität der israelischen Realität darzustellen, haben sich die Filmemacher dazu entschieden, Erzählungen zu stärken, die Israel vor einem internationalen Publikum verzerrt darstellen." Meinungsfreiheit sei zwar wichtig, "aber die Diffamierung Israels in ein Instrument zu verwandeln, um international weiterzukommen, ist keine Kunst", schrieb er weiter. Es handele sich vielmehr um "Sabotage gegen den Staat Israel, vor allem nach dem Massaker am 7. Oktober und dem noch andauernden Krieg".