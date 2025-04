Nahost-Ticker: Nur noch Hungerrationen im Gazastreifen

12.05 Uhr: Anhörung zu israelischer Hilfsblockade im Gazastreifen hat begonnen

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat eine Anhörung zu den Pflichten Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten begonnen. Hintergrund der einwöchigen Stellungnahmen ist eine Aufforderung der UN-Vollversammlung, die den IGH im vergangenen Jahr bat, sich dazu zu äußern, welche rechtliche Verantwortung die israelische Regierung für die Sicherstellung von Hilfe für die notleidenden Menschen im Gazastreifen hat. Auslöser war damals, dass Israel der UN-Behörde für palästinensische Flüchtlinge die Arbeit auf seinem Territorium untersagt hatte.

Insgesamt ist die Teilnahme von 40 Staaten und vier internationalen Organisationen geplant. Israel wird sich während der Anhörungen nicht zu Wort melden, kann aber eine schriftliche Erklärung abgeben.

10.01 Uhr: Iran wehrt groß angelegten Cyber-Angriff auf Infrastruktur ab

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Cyber-Attacke auf seine Infrastruktur abgewehrt. "Einer der umfassendsten und komplexesten Cyber-Angriffe gegen die Infrastruktur des Landes wurde identifiziert, und präventive Maßnahmen wurden ergriffen", sagte der Chef des staatlichen Infrastruktur- und Kommunikationsunternehmens, Behsad Akbari, der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Demnach ereignete sich der Angriff am Sonntag. Weitere Details nannte er nicht. Die Cyber-Attacke folgte auf eine starke Explosion am Samstag im wichtigsten Containerhafen des Iran in Bandar Abbas. Die Ursache der Explosion blieb zunächst unklar.

09.59 Uhr: Gaza-Behörden melden 17 Getötete bei Angriffen

Bei israelischen Angriffen auf den Norden des Gazastreifens sind nach Angaben von Vertretern des Gesundheitssystems mindestens 17 Palästinenser getötet worden. Zehn Menschen kamen ums Leben, als ein Haus in Beit Lahija getroffen wurde, wie as Indonesische Krankenhaus mitteilte, in das die Leichen gebracht wurden. Unter den Opfern war demnach der ehemalige Häftling Abdel-Fattah Abu Mahadi, der im Rahmen einer Waffenruhe mit Israel freigelassen worden war. Auch seine Frau, zwei ihrer Kinder und ein Enkelkind wurden getötet.

Bei einem weiteren Angriff auf ein Haus in der Stadt Gaza wurden nach Angaben des Notdienstes des Gesundheitsministeriums, das von der militant-islamistischen Hamas kontrolliert wird, sieben Menschen getötet. Zwei weitere Menschen wurden verwundet. Das israelische Militär gab zunächst keinen Kommentar ab. Israel sagt, es bemühe sich nach Kräften, Zivilisten nicht zu verletzen, und macht die Hamas für deren Tod verantwortlich, weil die Kämpfer in dicht besiedelten Gebieten aktiv seien.

09.43 Uhr: Huthi - 68 Migranten bei US-Luftangriff im Jemen getötet

Bei einem mutmaßlichen US-Luftangriff im Jemen sind nach Darstellung der dortigen Huthi-Miliz mindestens 68 Migranten getötet worden. 47 weitere seien verletzt worden, teilte das von der Miliz kontrollierte Innenministerium mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen, auch das US-Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff.

08.51 Uhr: Nur noch Hungerrationen im Gazastreifen

Die rund 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen leben fast nur noch von Gemüsereserven, Reis, Nudeln und Linsen. Seit fast 60 Tagen blockiert Israel Lebensmittellieferungen in den Gazastreifen. Auch Medikamente und Brennstoff sind seitdem nicht mehr in das palästinensische Küstengebiet gelangt. Mit der am 2. März verhängten Blockade will Israel den Kriegsgegner, die radikalislamische Hamas im Gazastreifen, weiter unter Druck setzen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer Aushungerungstaktik, die die gesamte Bevölkerung gefährde.

08.47 Uhr: Huthi-Medien - Mindestens 30 Tote bei US-Luftangriffen

Bei US-Luftangriffen auf ein Flüchtlingslager im Jemen sind nach Angaben der Huthi-Miliz mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Leichen seien unter den Trümmern einer Einrichtung für afrikanische Migranten in Saada geborgen worden, berichtete der von den Huthis kontrollierte Sender Al-Masirah TV. Das Innenministerium der Huthis sprach demnach von "dutzenden Toten und Verletzten". Die Bergungsarbeiten dauerten nach Angaben des TV-Senders an.

07.51 Uhr: Huthi-Miliz - Mehrere Tote nach mutmaßlichem US-Angriff auf Gefängnis

Mutmaßliche US-Luftangriffe auf den Jemen haben nach Angaben der Huthi-Miliz ein Gefängnis für afrikanische Migranten getroffen. Aufnahmen, die der Satellitennachrichtensender Al-Masirah der Huthi ausstrahlte, zeigten mehrere Tote und Verwundete nach einer Explosion. Die genaue Anzahl der Todesopfer war zunächst unklar. Eine Anfrage der AP an das Zentralkommando des US-Militärs, das die amerikanischen Einsätze im Nahen Osten überwacht, blieb zunächst unbeantwortet.

04.21 Uhr: Mindestens 50 Tote in Gaza nach Angriffen Israels

Mindestens 50 Menschen sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen palästinensischen Berichten zufolge innerhalb eines Tages getötet worden. Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira kamen allein am Sonntag 50 Menschen ums Leben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von 51 Toten innerhalb von 24 Stunden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Hamas unterscheidet bei den Opferzahlen nicht zwischen getöteten Hamas-Mitgliedern und unbeteiligten Zivilisten.

02.07 Uhr: US-Militär - Seit Mitte März hunderte Huthi-Kämpfer getötet

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben seit Mitte März hunderte Kämpfer der jemenitischen Huthi-Miliz getötet. Seit Beginn eines massiven Militäreinsatzes am 15. März seien mehr als 800 Ziele angegriffen worden, erklärte das US-Zentralkommando Centcom. Dabei seien "hunderte Huthi-Kämpfer" und zahlreiche Huthi-Anführer getötet worden. Bei den Angriffen seien mehrere Kommando- und Kontrolleinrichtungen, Luftabwehrsysteme, Waffenproduktions- und Lagerstätten zerstört worden.

00.38 Uhr: Netanjahu - Iranische Flugzeuge bei Sturz von Assad abgefangen

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat Einblick in die Rolle Israels beim Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im vergangenen Jahr gegeben. Israelische Kampfflugzeuge hätten im Dezember iranische Flugzeuge auf dem Weg nach Syrien abgefangen und damit Unterstützung für den syrischen Präsidenten blockiert, sagte Netanjahu auf einer Konferenz des Jewish News Syndicate. "Sie mussten Assad retten", sagte Netanjahu. Der Iran habe Soldaten schicken wollen, um dem syrischen Machthaber zu helfen. "Wir haben das verhindert." Israel habe F-16-Kampfjets in Richtung der iranischen Flugzeuge geschickt. Diese seien schließlich umgedreht.