Nahost-Ticker: Lufthansa setzt Flüge nach Tel Aviv aus

10.25 Uhr: Lufthansa setzt Flüge nach Tel Aviv bis 15. Juni aus

Die Lufthansa setzt ihre Flüge nach Tel Aviv bis zum 15. Juni aus. Das Unternehmen begründete dies mit der derzeitigen Situation in der Region. Betroffen seien Flüge der Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, ITA Airways, Brussels Airlines und Lufthansa Cargo.

10.23 Uhr: Gaza-Hilfsinitiative GHF will trotz Problemen Arbeit aufnehmen

Eine neue Organisation will trotz internationaler Kritik und interner Turbulenzen am heutigen Montag mit der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen beginnen. "Wir werden uns nicht abschrecken lassen. Unsere Lastwagen sind beladen und bereit, loszufahren", teilte die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) mit Sitz in Genf mit. Bis Ende der Woche rechne man damit, mehr als eine Million Palästinenser zu erreichen. Die Stiftung soll mit Unterstützung Israels und der USA einen neuen Mechanismus für die Verteilung von Hilfsgütern schaffen, durch den die Hamas keine Hilfe mehr abzweigen könne. Etablierte Hilfsorganisationen kritisieren, dass Israel damit Lebensmittel als Waffe einsetzen könne.

Am Wochenende trat unerwartet der Direktor von GHF, Jake Wood, zurück. Er begründete das damit, dass die Stiftung nicht unabhängig agieren könne. Aus einem Schreiben Woods geht hervor, dass Israel angesichts der Kritik einen Teil der Hilfslieferungen, die GHF übernehmen sollte, nun doch den etablierten Hilfsorganisationen überlassen dürfte. Medikamente, Hygiene-Artikel, Zelte, Decken und Ähnliches würden unter dem bestehenden System verteilt, die Stiftung werde aber für Lebensmittel verantwortlich sein. GHF erkenne an, dass es nicht über die nötige Infrastruktur verfüge, um die Hilfslieferungen alleine zu stemmen.

10.19 Uhr: Laschet - Laute Israel-Kritik mancher Staaten ist wirkungslos

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses des Auswärtigen, Armin Laschet, hat die Bundesregierung gegen den Vorwurf der Zögerlichkeit gegenüber Israels Vorgehen im Gazastreifen verteidigt. Die jüngste scharfe Kritik der Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas nannte der CDU-Politiker im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF wirkungslos. Sie hatten Israel eine "völlig unverhältnismäßige Eskalation" vorgeworfen.

"Die Wirkung ist doch trotzdem gleich null. Die Frage ist doch, wie erreichen wir es, dass Israel mehr humanitäre Hilfe zulässt, dass dieser Krieg zum Ende kommt, dass die Hamas die letzten Geiseln (...) freilässt", sagte Laschet. Die "stille Diplomatie, die klaren Worte, die Deutschland als enger Verbündeter Israels durch unseren Außenminister, auch durch den Bundeskanzler Israel übermittelt" seien "wirkungsvoller als ständige Resolutionen und markige Sprüche". Das sei auch keine Frage der Staatsräson Deutschlands gegenüber Israel: "Aber Staatsräson heißt nicht, man darf Israel nicht kritisieren, man darf nicht Hilfslieferungen einfordern, man darf nicht den Premierminister kritisieren. Das darf man alles."

09.16 Uhr: Israelisches Militär - Drei Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

Palästinensische Extremisten haben nach Angaben des israelischen Militärs drei Geschosse vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert. Zwei davon seien noch innerhalb des Gazastreifens eingeschlagen, ein drittes Geschoss sei abgefangen worden, teilten die Streitkräfte mit.

09.04 Uhr: Laschet - Verweigerung von mehr Hilfsgütern für Gaza wäre Verstoß gegen Völkerrecht

Der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), hat mehr Hilfsgüter für den Gazastreifen gefordert. Es müssten mehr Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen geliefert werden als bisher, sagte er im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. "Wenn man das nicht tut, ist das ein Verstoß gegen das Völkerrecht", erklärte Laschet. Das selbe sei aber auch der Fall, wenn die Hamas Hilfsgüter auf dem Schwarzmarkt für sich beanspruche und auf dem Schwarzmarkt verkaufe: "Wir müssen auf beide Seiten Druck ausüben, dass das Töten und das Morden im Gazastreifen aufhört."

08.36 Uhr: Antisemitismusbeauftragter widerspricht Forderungen nach Waffenstopp für Israel

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat der Forderung einiger SPD-Bundestagsabgeordneter, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, eine Absage erteilt. Im rbb24 Inforadio sagte er: "Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich bin aber erfreut, dass es jetzt eine Debatte hierzulande gibt." Es sei wichtig, dass man angesichts der schrecklichen Bilder aus dem Gazastreifen den Umgang mit Israel diskutiere, so Klein. Man müsse aber "unterscheiden lernen zwischen Handlungen der israelischen Regierung und Israel als Ganzem, da gibt es große Unterschiede".

Sie öffentlich an den Pranger zu stellen, werde "die israelische Regierung nicht beeindrucken. Wir müssen mit den Israelis hinter verschlossenen Türen sprechen als Freunde und sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen", sagte Klein. Es müssten von Israel auch Konzepte eingefordert werden für die Zeit nach der kriegerischen Auseinandersetzung, betonte er.

08.08 Uhr: Palästinenser - 46 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums und eines Krankenhauses 46 Menschen ums Leben gekommen. Allein 31 Tote und mehr als 55 Verletzte meldeten Ersthelfer nach einem nächtlichen Angriff auf eine als Notunterkunft genutzte ehemalige Schule in der Stadt Gaza. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, in dem Gebäude seien Vertriebene untergebracht gewesen. Zelte hätten bei dem Angriff Feuer gefangen.

Das israelische Militär teilte hingegen mit, es habe ein Kommandozentrum der Hamas und der Extremistenorganisation Islamischer Dschihad innerhalb der ehemaligen Schule angegriffen. Man habe vor dem "präzisen Angriff" zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Das Militär sprach von einem weiteren Beispiel für den Missbrauch ziviler Infrastruktur durch die Terrororganisationen, die damit gegen internationales Recht verstießen.

07.52 Uhr: Evangelische Kirche ruft zu Ende der Gewalt im Gazastreifen auf

Die evangelische Kirche ruft die palästinensische Hamas und Israel zu einem sofortigen Ende der Gewalt im Gazastreifen auf. Die Hamas solle die von ihr noch festgehaltenen Geiseln freilassen, forderte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, in Hannover. Zugleich müssten der Beschuss und die Vertreibung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen enden.

Mit Blick auf die Lage der Zivilbevölkerung sprach die Präsidentin der evangelischen Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, von einer humanitären Katastrophe, die inzwischen ein unvorstellbares Ausmaß erreicht habe. "Nach einer monatelangen Blockade durch die israelische Regierung erreichen erneut viel zu wenige Hilfsgüter den Gazastreifen." Der Hunger sei allgegenwärtig." Die Kriegsparteien verstoßen wiederholt gegen das humanitäre Völkerrecht - etwa durch den Beschuss ziviler Infrastruktur wie Krankenhäuser, Angriffe auf humanitäre Helfer oder die andauernde Geiselnahme. Das Schicksal der Zivilbevölkerung und der Geiseln in diesem Krieg erfüllt uns mit tiefer Sorge", so Pruin.

07.03 Uhr: Netanjahu in Jerusalem mit US-Heimatschutzministerin Noem zusammengetroffen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach Angaben seines Büros am Sonntag in Jerusalem mit der US-Heimatschutzministerin Kristi Noem zusammengetroffen. Noem habe während des Treffens ihre "unerschütterliche Unterstützung für den Ministerpräsidenten und den Staat Israel" zum Ausdruck gebracht, hieß es weiter. Zudem habe sie ihre Anerkennung "für seine Kriegsführung" im Gazastreifen geäußert.

Berichten israelischer und US-Medien zufolge hatte US-Präsident Donald Trump Noem nach der Ermordung von zwei israelischen Botschaftsmitarbeitern vor dem Jüdischen Museum in Washington vergangene Woche nach Jerusalem beordert.

06.43 Uhr: Chef von US-Stiftung Gaza Humanitarian Foundation tritt zurück

Der Leiter einer von den USA unterstützten privaten humanitären Stiftung, die im Rahmen eines von Israel initiierten Plans Hilfsgüter in Gaza verteilen soll, ist zurückgetreten. Jake Wood, ehemaliger US-Marine und seit zwei Monaten Geschäftsführer der Gaza Humanitarian Foundation (GHF), schrieb in einer Erklärung, er sei zurückgetreten, weil die Stiftung die "humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, die ich nicht aufgeben werde", nicht einhalten könne.

Die Stiftung war im Zuge des zunehmenden internationalen Drucks auf Israel wegen seiner Blockade von Hilfslieferungen in den Gazastreifen gegründet worden. Das hatte das US-Außenministerium Anfang Mai verkündet. International wurde der Plan wegen der vermeintlichen Umgehung der UN und anderer Hilfsorganisationen kritisiert.

04.36 Uhr: Trump - Gute Fortschritte bei Atomverhandlungen mit dem Iran

Nach der jüngsten Verhandlungsrunde zwischen Teheran und Washington im Streit um das iranische Atomprogramm sieht US-Präsident Donald Trump gute Fortschritte. Die Gespräche seien "sehr, sehr gut" gewesen, sagte Trump in Washington vor Journalisten. Er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob die Nachrichten zu den Verhandlungen in den kommenden Tagen gut sein würden: "Aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas Gutes berichten werde." Es habe "ernsthafte Fortschritte" gegeben.

Gleichzeitig betonte Trump, dass der Ausgang der Verhandlungen immer noch offen sei. Er hoffe aber auf eine Einigung, damit keine Bomben abgeworfen würden und im Iran viele Menschen zu Tode kämen, so der Präsident weiter. Trump hat Teheran bereits mehrfach für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit Militärschlägen gedroht. Er will verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Teheran bestreitet, dies anzustreben.

03.05 Uhr: Israel plant offenbar schnelle Einnahme des Großteils von Gaza

Israels Militär plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge innerhalb weniger Wochen die Einnahme von drei Vierteln des abgeriegelten Gazastreifens. Den Plänen zufolge werde es nur zwei Monate dauern, bis 75 Prozent des Küstengebiets erobert sind, berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Militär. Bisher kontrolliere die Armee rund 40 Prozent des Gebiets.

Die palästinensische Zivilbevölkerung solle auf ein Viertel des abgeriegelten Küstengebiets zusammengedrängt werden, um Gaza von der islamistischen Hamas zu befreien, berichtete auch das "Wall Street Journal". Die israelischen Streitkräfte hatten kürzlich eine neue Großoffensive in Gaza gestartet.

02.26 Uhr: Israel - Weitere Hilfstransporte erreichen Gazastreifen

Fast eine Woche nach dem Ende der israelischen Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen sind nach Angaben Israels weitere Lieferungen in dem umkämpften Gebiet eingetroffen. 107 Lastwagen mit Hilfsgütern wie Mehl sowie weiteren Lebensmitteln seien am Sonntag in den Küstenstreifen gefahren, teilte die zuständige israelische Behörde Cogat mit. Die Hilfsgüter seien zuvor von Beamten untersucht worden. Nach Cogat-Angaben fuhren die Lastwagen dann über den Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen. Es handelt sich dabei um humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft, wie Cogat mitteilte.

01.58 Uhr: Palästinenser melden mindestens 20 Tote durch neue Angriffe

Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldet mindestens 20 Tote, darunter Frauen und Kinder, durch einen israelischen Angriff auf eine Schule mit Vertriebenen. Aus Israel lag zunächst keine Stellungnahme vor.

00.37 Uhr: SPD-Politiker wollen Waffenexporte nach Israel beenden

Mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete fordern wegen des Vorgehens Israels im Gazastreifen, die deutschen Waffenexporte nach Israel zu beenden. "Deutsche Waffen dürfen nicht zur Verbreitung humanitärer Katastrophen und zum Bruch des Völkerrechts genutzt werden", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Adis Ahmetovic dem "Stern": "Deshalb fordern wir (Benjamin) Netanjahus Regierung zur Bereitschaft zur Waffenruhe und Rückkehr an den Verhandlungstisch auf." Sein Parteikollege Ralf Stegner sagte: "Die humanitäre Katastrophe für die palästinensische Zivilbevölkerung und der Bruch des Völkerrechts durch die Regierung Netanjahu müssen sofort beendet und dürfen nicht auch noch mit deutschen Waffen verlängert werden."

Zwar habe die Bundesregierung für Israel aus guten Gründen eine Ausnahme von der Praxis gemacht, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern, so Stegner. Die Waffen hätten der Sicherheit Israels und der Verteidigung gedient: "Davon kann gegenwärtig im Gazastreifen und im Westjordanland keine Rede sein." Die SPD-Abgeordnete Isabel Cademartori warnte, dass sich Deutschland durch Waffenlieferungen an Israel an Kriegsverbrechen beteiligen könnte. "Dies könnte dazu führen, dass Deutschland selbst juristisch von internationalen Gerichten belangt wird", sagte sie dem Magazin. Die Bundesregierung sollte daher die Waffenexporte begrenzen, insbesondere Panzermunition und -Ersatzteile dürften nicht mehr geliefert werden.