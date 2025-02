Nahost-Ticker: Netanjahu - Hamas wird Gaza nicht beherrschen

02.45 Uhr: Netanjahu - Hamas wird Gaza nicht beherrschen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigt seine Entschlossenheit, die islamistische Hamas im Gazastreifen vollständig zu zerschlagen. "Die Hamas wird den Gazastreifen nicht beherrschen. Der Gazastreifen wird entmilitarisiert, und die Kampftruppen werden aufgelöst", sagte er der Zeitung "Times of Israel" zufolge bei einer Feier für Militäroffiziere. Der Sieg über die Hamas könne in Verhandlungen erzielt werden, sagte Netanjahu und fügte hinzu: "Er kann auch auf andere Weise erreicht werden." Israel sei "jederzeit bereit, zu intensiven Kampfhandlungen zurückzukehren. Die Einsatzpläne sind fertig", sagte er.

01.45 Uhr: Israelischer Außenminister besucht EU in Brüssel

Der israelische Außenminister Gideon Saar wird am Montag in Brüssel mit hochrangigen europäischen Beamten zusammentreffen, um den Dialog mit der Europäischen Union wiederzubeleben. Saar wird gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas den Vorsitz des Assoziationsrates EU-Israel innehaben. Bei dem ersten Treffen des Assoziationsrates seit 2022 will die EU sowohl das europäische Engagement für die Sicherheit Israels als auch ihre Ansicht betonen, dass "den vertriebenen Gaza-Bewohnern eine sichere und würdige Rückkehr in ihre Häuser im Gazastreifen gewährleistet werden sollte". So heißt es in einem von Reuters eingesehenen Entwurf.

00.45 Uhr: Hamas erwägt Aussetzung der Vermittler-Gespräche mit Israel

Nach dem Stopp der Freilassung palästinensischer Häftlinge durch Israel erwägt die Hamas offenbar die Aussetzung der indirekten Gespräche mit Israel. Die Verhandlungen über Vermittler könnten nicht weitergehen, solange Israel die 602 palästinensischen Häftlinge nicht im Austausch für die am Samstag von der Hamas übergebenen sechs israelischen Geiseln freilasse, schrieb Hamas-Funktionär Mahmud Mardawi auf Telegram. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Hamas-Kreisen erfuhr, wurde aber noch keine Entscheidung getroffen. Man spreche sich mit den Vermittlern ab, hieß es.