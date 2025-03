Nahost-Ticker: Westjordanland - Israel deklariert 13 Siedlungen

11.59 Uhr: Ägypten legt neuen Vorschlag für Gaza-Waffenruhe vor

Ägypten hat Sicherheitskreisen zufolge Israel und der Hamas einen neuen Vorschlag zur Wiederherstellung der Waffenruhe im Gazastreifen unterbreitet. Der bereits vorige Woche vorgelegte Vorschlag sehe vor, dass die radikal-islamische Palästinenser-Organisation jede Woche fünf israelische Geiseln freilässt, heißt es in den Sicherheitskreisen. Israel solle nach der ersten Woche mit der Umsetzung der zweiten Phase der vereinbarten Waffenruhe beginnen, die eine Freilassung aller Geiseln und einen Abzug der israelischen Truppen umfassen soll.

11.08 Uhr: Tausende Menschen sitzen in Rafah fest

In Rafah im Süden des Gazastreifens sitzen nach Angaben der Stadtverwaltung Tausende Menschen fest. Die Menschen können nicht fliehen, weil die israelischen Streitkräfte einen Teil der Stadt eingekreist hätten, erklärte die Verwaltung. Unter den Betroffenen seien Einsatzkräfte des Zivilschutzes, der der militant-islamistischen Hamas untersteht, und des Palästinensischen Roten Halbmonds.

Israel ordnete am Wochenende die Räumung des Viertels Tel al-Sultan an und wies die Menschen an, auf einer einzigen Route zu Fuß nach Muwasi zu gehen, einer ausgedehnten Ansammlung von Zeltlagern an der Küste. Tausende flohen, aber viele wurden nach Angaben der Bewohner von den israelischen Streitkräften eingeschlossen.

10.25 Uhr: Minister - Israel bemüht sich um Schutz von Zivilisten

Israel bemüht sich nach Angaben von Verteidigungsminister Katz, bei seinen Angriffen auf die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen Zivilisten schützen. Katz versicherte, Israel kämpfe nicht gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und tue alles, was das Völkerrecht verlange, um Schaden für Zivilisten zu begrenzen.

Der Minister machte die Hamas für sämtliche Todesfälle unter der Zivilbevölkerung verantwortlich. Die militante Gruppe kämpfe in Zivilkleidung, aus zivilen Häusern und hinter Zivilisten und bringe diese in Gefahr, erklärte er. Israel werde seine Offensive erst einstellen, wenn die Hamas alle ihre Geiseln freilasse und nicht mehr die Kontrolle über den Gazastreifen ausübe oder eine Bedrohung für Israel darstelle. Israel hat vor knapp einer Woche die Angriffe auf die Hamas wiederaufgenommen.

10.22 Uhr: Kliniken melden 25 Todesopfer bei Angriffen im Gazastreifen

Israelische Luftangriffe im Gazastreifen haben nach Angaben von drei Krankenhäusern mindestens 25 Palästinenser das Leben gekostet. Dem Al-Ahli-Krankenhaus in der Stadt Gaza wurden in der Nacht laut einer Klinikmitteilung die Leichen von elf Menschen gebracht, darunter vier Kinder. Bei einem der Angriffe seien zwei Kinder, ihre Eltern, ihre Großmutter und ihr Onkel getötet worden.

Ins Nasser-Krankenhaus in der Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets wurden sieben Todesopfer von Angriffen in der Nacht und vier von Angriffen am Vortag gebracht. Das Europäische Krankenhaus erhielt drei Leichen nach einem Angriff nahe Chan Junis.

09.45 Uhr: Jordanien kritisiert neue Ausreisebehörde für Palästinenser

Jordanien hat Pläne für eine neue israelische Behörde zur "freiwilligen" Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen scharf kritisiert. Das Außenministerium in Amman sprach von Plänen für eine Zwangsvertreibung. Zusammen mit Plänen, 13 Wohngebiete in bestehenden israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland in unabhängige Siedlungen umzuwandeln, werde der Weg für "koloniale Siedlungen" bereitet, hieß es weiter. Alle Maßnahmen, die sich gegen die Präsenz der Palästinenser auf ihrem Land richteten, seien ein eklatanter Bruch des Völkerrechts.

09.35 Uhr: Zwei Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Israel

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der Nähe der israelischen Hafenstadt Haifa sind nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Menschen verletzt worden. "Ein Terrorist hat das Feuer auf Zivilisten eröffnet und wurde sofort von Sicherheitskräften ausgeschaltet, die sich vor Ort aufhielten", teilte die israelische Polizei mit. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitt ein älterer Mann bei der Attacke an einer Kreuzung südöstlich von Haifa lebensgefährliche Verletzungen. Ein etwa 20 Jahre alter Mann sei ebenfalls schwer verletzt. Erst vor drei Wochen hatte es bei einem Anschlag auf einem Busbahnhof in Haifa einen Toten und Verletzte gegeben.

09.11 Uhr: Ärzte ohne Grenzen - Lage der Vertriebenen im Westjordanland "äußerst prekär"

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat die "äußerst prekäre" Lage der im Zuge des laufenden israelischen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland vertriebenen Palästinenser angeprangert. Die Vertriebenen hätten "keine angemessene Unterkunft, keine grundlegenden Dienstleistungen und keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung", heißt in einer Erklärung der Organisation, die in dem Gebiet tätig ist. Auch angesichts der "psychischen Gesundheit" der Palästinenser zeigte sich MSF besorgt. Die Zerstörung der Flüchtlingslager und Zwangsumsiedlungen im Westjordanland hätten ein seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenes Ausmaß erreicht.

08.56 Uhr: Huthi melden ein Todesopfer bei US-Angriffen im Jemen

Die US-Luftwaffen haben erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Die Miliz teilte mit, bei einem Angriff in der Hauptstadt Sanaa seien am Sonntagabend mindestens ein Mensch getötet und mehr als ein Dutzend weitere verwundet worden. Die US-Angriffe dauerten damit den zehnten Tag in Folge an. Bislang haben die USA keine genauen Angaben zu den Zielen der Angriffe gemacht. Der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz sagte, die Angriffe hätten Teile der Führung der Huthi ausgeschaltet, einschließlich ihres Verantwortlichen für Raketenangriffe. Die Huthi bestätigten das nicht.

05.00 Uhr: Israel weitet Angriffe im Gazastreifen aus

Israel weitet seine Angriffe auf Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen aus. Bei einer Attacke auf eine Klinik im Süden des abgeriegelten Küstengebiets wurden palästinensischen Angaben zufolge fünf Menschen getötet, darunter ein Mitglied des Hamas-Politbüros. Bei dem Hamas-Mitglied handelte es sich laut Hamas um Ismail Barhum. Verteidigungsminister Israel Katz lobte die Armee für die Tötung. Israelischen Medien zufolge war Barhum als Politbüro-Mitglied für die Verteilung von Geldern innerhalb der Terrororganisation zuständig. Die Hamas nannte ihn "eine tragende Säule" der Islamistenorganisation. Israels Armee warf der Hamas vor, das Krankenhaus als Unterschlupf zu missbrauchen.

04.44 Uhr: Kallas fordert Rückkehr zu Verhandlungen über Waffenruhe im Gazastreifen

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat bei einem Besuch in Ägypten die Rückkehr zu Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Geiselfreilassung im Gazastreifen gefordert. "In einem neuen Krieg verlieren beide Seiten", sagte Kallas am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty. "Von europäischer Seite aus ist es ganz klar, dass die Hamas alle Geiseln freilassen muss", sagte Kallas. Israel müsse zudem die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen "vollständig wiederherstellen", sagte Kallas weiter. Die Verhandlungen dazu müssten "wieder aufgenommen" werden.

02.53 Uhr: Israel erkennt 13 unabhängige Siedlungen im Westjordanland an

Das israelische Sicherheitskabinett hat beschlossen, 13 jüdische Wohngebiete im besetzten Westjordanland in unabhängige Siedlungen umzuwandeln. Der Schritt sei von dem rechtsextremen Finanzminister Smotrich vorangetrieben worden, berichteten israelische Medien. Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte Medienberichten zufolge die Anerkennung der Siedlungen. Die israelische Friedensbewegung Peace Now kritisierte den Schritt als Gefährdung für eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel.