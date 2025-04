Nahost-Ticker: Bericht – Hamas zur Machtübergabe in Gaza bereit

06.07 Uhr: Hamas-Zivilschutz - Sieben Tote bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen

Bei neuen israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Angriffe hätten sich gegen die Stadt Gaza im Zentrum, die Städte Beit Lahia und Beit Hanun im Norden sowie Chan Junis im Süden gerichtet, teilte die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Auch seien zehn Häuser Gebäude östlich von Gaza sowie in Rafah zerstört worden, sagte Behördensprecher Mahmud Bassal. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen.

05.55 Uhr: Bericht – Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

Die Hamas ist einem Medienbericht zufolge zur Übergabe ihrer Macht an eine andere palästinensische Behörde im Gazastreifen bereit. Die islamistische Organisation habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Regierung in dem Küstenstreifen an eine palästinensische Behörde wie die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde oder eine neu zu schaffende Organisation zu übergeben, zitierte die BBC einen ranghohen palästinensischen Funktionär. Über die künftige Regierung müsse zuvor auf nationaler und regionaler Ebene eine Einigung erzielt werden.