Nahost-Ticker: Hoffmann - Kritik an Israel ja, Sanktionen nein

08.13 Uhr: US-Botschafter in Israel - Frankreich kann Palästinenserstaat an der Côte d'Azur erschaffen

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, hat der französischen Regierung angesichts ihres jüngsten Vorstoßes für die Schaffung eines eigenständigen Palästinenserstaates vorgeschlagen, dafür "ein Stück von der Côte d'Azur abzutrennen". In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Huckabee: "Wenn Frankreich wirklich so entschlossen ist, einen palästinensischen Staat zu sehen, habe ich einen Vorschlag: Trennen Sie ein Stück der Côte d'Azur ab und gründen Sie einen palästinensischen Staat."

07.41 Uhr: CSU-Landesgruppenchef - Kritik an Israel ja, Sanktionen nein

In der Debatte über den Umgang mit Israel widerspricht CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann Äußerungen von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), der Waffenlieferungen an das Land auf den Prüfstand stellen will. "Freunde kann man kritisieren, aber nicht sanktionieren. Das wäre das Ende der Staatsräson gegenüber Israel, und das ist mit der CSU nicht zu machen", sagte Hoffmann dem "Spiegel". Der durch den Terrorangriff und die Geiselnahme der Terrororganisation Hamas ausgelöste Gaza-Krieg dürfe "nicht dazu führen, dass Deutschland seinen Platz an der Seite Israels räumt".

04.25 Uhr: FBI - "Gezielter Terroranschlag" auf Demonstration für Geiseln in Colorado

Ein Mann hat am Sonntag (Ortszeit) Brandsätze in eine Menschenmenge in Boulder, Colorado, geworfen, wo eine Demonstration zum Gedenken an die in Gaza verbliebenen israelischen Geiseln stattfand. Dabei wurden laut Angaben der Behörden sechs Menschen verletzt. Die Opfer im Alter zwischen 67 und 88 Jahren seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. "Aufgrund dieser vorläufigen Fakten ist klar, dass es sich um einen gezielten Gewaltakt handelt, und das FBI untersucht ihn als terroristischen Akt", sagte FBI-Ermittler Mark Michalek, der für die Außenstelle Denver zuständig ist. Auch Außenminister Marco Rubio verurteilte die Tat als "gezielten Terroranschlag". Der 45 Jahre alte Verdächtige wurde demnach festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.