Nahost-Ticker: Israel will wieder humanitäre Hilfe zulassen

09.34 Uhr: Bericht - Erneut 17 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Bei Angriffen Israels auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Berichten zufolge wieder mehrere Tote gegeben. Seit der Nacht seien 17 Menschen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets seien mindestens sechs Menschen bei Luftangriffen getötet und Dutzende verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Augenzeugen beschreiben Angriffe in Chan Junis als heftig.

Palästinensischen Berichten zufolge war zudem eine Spezialeinheit der israelischen Armee in der Stadt im Einsatz. Sie habe einen Kommandeur der mit der Hamas verbündeten al-Nasser-Salah-al-Din-Brigaden gezielt getötet, berichtete unter anderem Wafa. Augenzeugen zufolge sollen die israelischen Kräfte in ziviler Kleidung im Einsatz gewesen sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

7.04 Uhr: Offenbar 130 Menschen im Gazastreifen bei Luftanschlägen getötet

Bei israelischen Luftschlägen sind in der Nacht zu Sonntag mindestens 130 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Das teilten lokale Behörden mit. Israel hatte seine Angriffe auf den Küstenstreifen zuletzt ausgeweitet. Die Angriffe gelten als Vorbereitung für eine neue Bodenoffensive, um die Kontrolle über Teile des Gazastreifens zu bekommen. Das Militär erklärte zudem den Beginn "umfangreicher Bodenoperationen" im nördlichen und südlichen Gazastreifen.

05.15 Uhr: Israel will Blockade für Hilfsgüter nach Gaza aufheben

Die israelische Regierung will nach fast dreimonatiger Blockade wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Eine Grundversorgung an Lebensmitteln solle sicherstellen, dass es zu keiner Hungersnot kommt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Er begründete dies mit militärischer Notwendigkeit. Eine Hungerkrise würde demnach die ausgeweitete israelische Militäroffensive im Gazastreifen und deren Ziel, die Hamas zu zerschlagen, gefährden. Laut mehreren Medien erfolgt die Aufhebung der Blockade vor allem auf Druck der USA hin. Seit Anfang März hatte Israel keine Hilfslieferungen mehr in das abgeriegelte Küstengebiet gelassen. Das Land wirft der Hamas vor, die Hilfsgüter weiterzuverkaufen, um ihre Kämpfer und Waffen zu finanzieren.

05.15 Uhr: US-Gesandter - Wir wollen keine humanitäre Krise

Die UN und Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot; die Appelle an Israel wurden zuletzt immer vehementer. Laut mehreren Medien erfolgt die Aufhebung der Blockade vor allem auf Druck der USA hin. "Wir wollen keine humanitäre Krise sehen und wir werden nicht zulassen, dass sie unter Präsident (Donald) Trumps Führung eintritt", sagte der US-Sondergesandte Steve Witkoff dem US-Sender ABC News. Die USA sind Israels wichtigster Waffenlieferant. Wann erste Hilfsgüter wieder in den Gazastreifen kommen, war zunächst unklar.

05.15 Uhr: Bericht - USA mit neuem Vermittlungsvorschlag

Sowohl Israel als auch die Hamas waren am Sonntag mit Delegationen in Katars Hauptstadt Doha, um mit arabischen Vermittlern über einen neuen Waffenruhe-Deal zu verhandeln. Die US-Nachrichtenseite "Axios" berichtete unter Berufung auf einen israelischen Beamten und eine weitere Quelle, Witkoff habe beiden Kriegsparteien einen aktualisierten Vorschlag unterbreitet, der die Freilassung von zehn Geiseln im Gegenzug für eine 45-60-tägige Waffenruhe und die Freilassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnisse vorsehe. Der Vorstoß enthalte eine neue Formulierung, wonach die Feuerpause zu einem Ende des Krieges führen könnte, hieß es.