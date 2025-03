Nahost-Ticker: Netanjahu will Geheimdienstchef entlassen

10.25 Uhr: Protestaufrufe gegen Entlassung des Geheimdienstchefs in Israel

Die von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigte Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar hat unter Netanjahus Kritikern große Empörung ausgelöst. Mehrere Organisationen riefen für Dienstag und Mittwoch zu Protestkundgebungen gegen den umstrittenen Schritt auf. Oppositionsführer Jair Lapid kündigte eine Klage seiner Zukunftspartei gegen die Entlassung an.

Netanjahu hatte am Sonntagabend in einer Videobotschaft die Entlassung von Ronen Bar angekündigt. Als Grund nannte er einen "Mangel an Vertrauen" in den Geheimdienstchef. Israel befinde sich in einem Überlebenskampf und die Entlassung Bars sei ein notwendiger Schritt, "um unsere Kriegsziele zu erreichen und die nächste Tragödie zu verhindern", erklärte Netanjahu mit Blick auf den 7. Oktober 2023. Er wolle die Entscheidung diese Woche von der Regierung billigen lassen.

10.13 Uhr: China ruft nach Huthi-Angriffe auf US-Flugzeugträger zur Deeskalation auf

Nach Angriffen der Huthi-Miliz im Jemen auf einen US-Flugzeugträger hat China zur Deeskalation aufgerufen. "China lehnt jegliches Vorgehen ab, das die Situation im Roten Meer eskaliert", sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning am Montag. Sie rief dazu auf, die Spannungen in der Region auf diplomatischem Wege beizulegen.

06.55 Uhr: Huthis reklamieren zweiten Angriff auf US-Flugzeugträger binnen 24 Stunden für sich

Die pro-iranische Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben erneut einen US-Flugzeugträger im Roten Meer angegriffen. Die Miliz habe "aus Vergeltung" zum zweiten Mal binnen 24 Stunden Raketen und Drohnen auf die "USS Harry Truman" und mehrere ihrer Begleitschiffe im nördlichen Roten Meer abgefeuert, erklärte ein Sprecher. Von den USA gibt es dazu bisher keine Bestätigung.

04.45 Uhr: USA setzen Angriffe gegen Huthi im Jemen fort

Die USA setzen ihre Militärschläge gegen die Huthi-Miliz im Jemen fort. Die Einsätze gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Terroristen gingen weiter, teilte das zuständige US-Regionalkommando in der Nacht auf der Plattform X mit. Die jemenitische Nachrichtenagentur Saba, die von der Huthi-Miliz kontrolliert wird, berichtete von zwei Luftangriffen in den frühen Morgenstunden im Raum der Hafenstadt Hudaida, etwa 230 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sanaa.

Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira stieg die Zahl der Todesopfer durch die US-Angriffe auf 53. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuvor im Sender Fox News die von Präsident Donald Trump am Samstag befohlenen Angriffe als klare Botschaft an die Huthi und den Iran bezeichnet.