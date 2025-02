Nahost-Ticker: Bericht – Siedlungsausbau bei Betlehem

12.37 Uhr: Friedensaktivisten werfen Israel verstärkten Siedlungsbau vor

Israel hat den Ausbau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie in Ostjerusalem nach Angaben israelischer Friedensaktivisten beschleunigt. Seit der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump im Januar habe Israel sechs jüdische Siedlungsprojekte in Ostjerusalem vorangetrieben, teilte die Organisation "Ir Amim" am Montag mit. Für das Westjordanland habe Israel eine Ausschreibung für den Bau von knapp 1.000 Siedlerhäusern veröffentlicht, so die Organisation "Peace Now" in einer Erklärung vom Wochenende.

"Ir Amim" deutet das Vorgehen als Zeichen, dass die israelische Regierung sich von Trump ermutigt fühle. "Die zunehmende Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Normen durch die israelische Regierung" könnte die Spannungen in der Region verschärfen, so die Aktivistengruppe. Zudem sei eine "Kampagne zur Vertreibung der Palästinenser intensiviert" worden. Nach Angaben der Organisation sind seit Jahresbeginn 27 Gebäude in Ostjerusalem abgerissen worden – darunter 18 Wohnungen.

12.16 Uhr: Saudi-Arabien plant Gipfeltreffen zum Wiederaufbau Gazas

In Diskussionen über einen möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens plant Saudi-Arabien ein Gipfeltreffen mit Teilnehmern der arabischen Welt. Die Staats- und Regierungschefs aus Ägypten, Jordanien sowie der Golfstaaten würden dafür am Freitag in Riad erwartet, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen arabischer Diplomaten erfuhr. Dabei werde es unter anderem um Vorschläge Ägyptens für einen Wiederaufbau des stark zerstörten Küstengebiets unter "vollständiger Aufsicht" arabischer Länder gehen.

11.50 Uhr: Früherer israelischer Botschafter fordert Zwei-Staaten-Lösung

Der seit 16 Monaten andauernde Krieg in Nahost hat nach Einschätzung des früheren israelischen Botschafters in Berlin, Jeremy Issacharoff, die strategische Position Israels in der Region verbessert und Feinde wie die Hamas oder die Hisbollah erheblich geschwächt. "Jetzt ist die Zeit für kreatives Denken. Wir brauchen einen politischen Horizont, der sowohl Israelis als auch Palästinensern zugutekommt", schreibt der Diplomat in einem Beitrag in der Zeitung "Haaretz" zum 500. Tag seit Kriegsbeginn am Montag. Er sprach sich nachdrücklich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus.

Es sei nun "von entscheidender Bedeutung", dass Israel eine umfassende Strategie verabschiede, um dem, was es in dem Konflikt bislang erreicht habe, Rechnung zu tragen. Das Land sei an einem Punkt angelangt, in dem weitere militärische Gewalt jede Chance auf eine politische Einigung mit den Palästinensern gefährde. Auch für die Schaffung einer breiten regionalen Allianz gegen die nukleare Bedrohung durch den Iran wäre ein "endloser Krieg" kontraproduktiv.

11.23 Uhr: Bericht – Toter bei israelischem Drohnenangriff im Libanon

Bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff auf ein Auto im Süden des Libanons ist ein Mensch getötet worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, das Fahrzeug sei vollkommen ausgebrannt, während die Person darin saß. Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, es handele sich offenbar um ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag vor Ablauf einer Frist für einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanons im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung.

10.30 Uhr: Rubio zu Nahost-Gesprächen in Riad – Israels Sicherheitskabinett tagt

US-Außenminister Marco Rubio ist in Saudi-Arabien zu Gesprächen über den Nahost-Konflikt eingetroffen. Rubio landete am Montagmorgen in Riad, nachdem er am Wochenende Gespräche in Israel geführt hatte. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Sonntag verkündet, die USA und Israel verfolgten eine "gemeinsame Strategie" für die Zukunft des Gazastreifens.

Trump will den vom Krieg zerstörten Gazastreifen komplett räumen und nach eigenem Bekunden zu einer "Riviera des Nahen Ostens" umbauen. Die dort lebenden 2,4 Millionen Palästinenser sollen nach seinen Vorstellungen in Länder der Region wie etwa Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden. Trumps Plan stößt in der arabischen Welt, aber auch bei westlichen Verbündeten der USA wie etwa Deutschland auf klare Ablehnung. Die Pläne entsprechen nicht internationalem Recht. Konkret wären sie ein Verstoß gegen Regel 129 des internationalen Völkergewohnheitsrechts.