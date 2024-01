Nahost-Ticker: Israel - 9.000 Terroristen getötet

10.20 Uhr: Großbritannien lässt weitere Angriffe auf Huthi offen

Großbritannien lässt weitere Angriffe auf die Huthi-Rebellen im Jemen zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer offen. "Lassen Sie uns abwarten und sehen, was geschieht", sagte Verteidigungsminister Grant Shapps im Sender Sky News. Es sei nicht so, dass Großbritannien sich an Aktionen im Roten Meer beteiligen wolle, durch das überaus wichtige Schifffahrtsrouten führen. "Aber letztlich ist die Freiheit der Seefahrt ein internationales Recht, das geschützt werden muss." In der Nacht zu Freitag hatte sich Großbritannien an Luftangriffen der USA auf militärische Stellungen der Huthi beteiligt. Die USA griffen in der Nacht zu Samstag erneut Stellungen der Huthi-Rebellen an, die vom Iran unterstützt werden. Daran nahm Großbritannien nicht teil.

09.05 Uhr: Islamistische Hamas - Mehr als 60 Menschen im Gazastreifen getötet

Im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas in der Nacht zum Montag mehr als 60 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen getötet worden. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden, erklärte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Es sprach von "intensiven" israelischen Angriffen und Artilleriebeschuss. Betroffen gewesen seien die Städte Chan Junis und Rafah im Süden des Palästinensergebiets, aber auch die Stadt Gaza.

08.48 Uhr: USA unzufrieden mit Israels Kriegsführung

Nach drei Monaten Gaza-Krieg zeigt sich eine wachsende Unzufriedenheit der USA mit Israels Vorgehen. Washington drängt Israel seit Wochen dazu, von intensiven Bombardierungen zu gezielten Schlägen gegen die Hamas überzugehen. In der CBS-Sendung "Face the Nation" äußerte sich John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA: "Wir glauben, dass es an der Zeit ist, diesen Übergang zu vollziehen."

US-Präsident Joe Biden sei "zunehmend frustriert" über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seine Ablehnung der meisten der jüngsten Anfragen der US-Regierung im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf vier US-Beamte.

06.20 Uhr: Australiens Außenministerin fordert dauerhafte Gaza-Waffenruhe

Die australische Außenministerin Penny Wong hat sich im Gaza-Krieg für eine dauerhafte Waffenruhe ausgesprochen. "Australien möchte Schritte in Richtung einer tragfähigen Waffenruhe sehen", sagte Wong vor ihrem Abflug zu einer Reise nach Israel und Jordanien, ins Westjordanland und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Eine Waffenruhe dürfe niemals "einseitig" sein, fügte sie nach Angaben der australischen Nachrichtenagentur AAP hinzu.

05.28 Uhr: US-Militär wehrt erneut Rakete der Huthi-Rebellen ab

Das US-Militär hat im Süden des Roten Meeres eigenen Angaben zufolge erneut eine Rakete der im Jemen basierten Huthi-Rebellen abgewehrt. Die Huthi hätten den Anti-Schiffs-Marschflugkörper am Sonntag gegen 16.45 Uhr Ortszeit in Richtung eines Zerstörers der US-Marine abgefeuert, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs in der Nacht auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Die Rakete sei in der Nähe der jemenitischen Küste von al-Hudaida von der US-Luftwaffe abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es demnach nicht.

05.26 Uhr: Israels Armee - Bisher etwa 9.000 Terroristen in Gaza getötet

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gaza-Krieg bisher etwa 9.000 Terroristen der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen "eliminiert". Hinzu kämen mehr als 50 Kompaniechefs, 19 Battalions- und zwei Brigadekommandeure der Hamas, wie aus einer Datenauflistung der Armee hervorgeht, die anlässlich des 100. Kriegstags veröffentlicht wurde. Auslöser des Kriegs war der Terrorangriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober.

05.24 Uhr: Türkei - Israelischer Fußballer wegen Anti-Hamas-Botschaft verhaftet

Ein israelischer Fußballer ist in der Türkei wegen einer Botschaft während eines Erstliga-Spiels zum Nahost-Konflikt verhaftet worden. Das berichteten mehrere türkische Medien. Offenbar betrifft die Festnahme den bislang bei Antalyaspor spielenden Flügelstürmer Sagiv Jehezkel. Nachdem der 28-Jährige am Sonntag beim 1:1 gegen Trabzonspor den Ausgleichstreffer erzielt hatte, hielt Jehezkel bei seinem Jubel einen Handverband mit der Aufschrift "100 Tage - 7.10" und der Zeichnung eines Davidsterns in eine TV-Kamera und erinnerte damit an den Angriff der palästinensischen Hamas 100 Tage zuvor am 7. Oktober vergangenen Jahres auf isarelische Gebiete.

Jehezkel erhielt kurz nach der Begegnung die Kündigung seines Vereins. Der türkische Justizminister Yilmaz Tunc bestätigte ebenfalls noch am Sonntag in sozialen Netzwerken, dass die Staatsanwaltschaft Antalya Untersuchungen gegen Jehezkel wegen öffentlicher Anstiftung zum Hass eingeleitet habe.

05.22 Uhr: Hamas veröffentlicht Video von drei mutmaßlichen israelischen Geiseln

Die Terrororganisation Hamas hat ein Video veröffentlicht, in dem nach ihren Angaben drei aus Israel in den Gazastreifen entführte Geiseln zu sehen sind. In dem Video sind eine Frau und zwei Männer zu sehen. Sie sprechen Hebräisch und fordern die israelische Regierung auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Unklar war, wann das Video aufgenommen wurde.