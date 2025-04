Nahost-Ticker: Israel rechtfertigt Krankenhausangriff in Gaza

08.04 Uhr: Huthi-Miliz – Mindestens sechs Tote nach mutmaßlichen US-Angriffen

Mutmaßliche US-Luftangriffe auf den Jemen haben am Montag nach Angaben der Huthi-Miliz mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Bei dem nächtlichen Angriff seien außerdem 26 Menschen verwundet worden, teilte die Miliz mit. Aufnahmen eines Satellitennachrichtensenders zeigen Einsatzkräfte beim Löschen eines Feuers, Trümmer lagen auf einer Straße, eine verletzte Person wurde von Sanitätern weggetragen. Bei dem Angriffsziel handelte es sich nach Angaben der Miliz um eine Keramikfabrik in der Hauptstadt Sanaa. Die vom Iran unterstützte Miliz gab außerdem an, eine amerikanische Drohne über dem jemenitischen Gouvernement Hadschdscha abgeschossen zu haben, das im Nordwesten des Landes am Roten Meer an der Grenze zu Saudi-Arabien liegt. Das Zentralkommando des US-Militärs nannte zunächst keine konkreten Details zu den Angriffen. Das Weiße Haus erklärte, es seien bislang mehr als 200 Angriffe auf die Huthi geflogen worden.

Bei den jüngsten US-Luftangriffen wurden mindestens 120 Menschen getötet, wie das von den von den Huthi geführte Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Die USA hatten ihre Angriff wieder aufgenommen, nachdem die Rebellenmiliz damit gedroht hatten, erneut israelische Schiffe in der Region ins Visier zu nehmen, weil Israel Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert. Bei den Angriffen der Miliz wurden in der Vergangenheit auch Frachtschiffe getroffen, die keinerlei Bezug zu Israel hatten. Die Miliz beschrieb ihr Vorgehen als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.

07.59 Uhr: EU schnürt milliardenschweres Hilfspaket für Palästinenser-Regierung

Die EU will ihre finanzielle Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde mit einem neuen Hilfspaket von rund 1,6 Milliarden Euro erhöhen. Die Hilfen sollten über drei Jahre verteilt fließen und seien an Reformen geknüpft, sagte die für den Nahen Osten zuständige EU-Kommissarin Dubravka Suica einer Nachrichtenagentur. "Wir möchten, dass sie sich reformieren, denn ohne Reformen werden sie nicht stark und glaubwürdig genug sein, um nicht nur für uns, sondern auch für Israel ein Gesprächspartner zu sein", sagte Suica. Die Palästinenser-Regierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie hat nur eine begrenzte Selbstverwaltung über einige Gebiete im Westjordanland unter israelischer Militärbesatzung. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamische Hamas.

Von dem neuen Hilfspaket seien 620 Millionen Euro für finanzielle Unterstützung und eine Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde vorgesehen, sagte Suica. 576 Millionen Euro würden für "Resilienz und Wiederaufbau" des Westjordanlandes und des Gazastreifens bereitgestellt. 400 Millionen Euro kämen als Darlehen von der Europäischen Investitionsbank.

Die EU ist der größte Geldgeber der Palästinenser. In den vergangenen zwölf Jahren habe die durchschnittliche EU-Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde etwa 400 Millionen Euro betragen, erklärte Suica. EU-Vertreter haben wiederholt die Hoffnung geäußert, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach einem Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen wird. Die rechts-religiöse Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu lehnt dies bisher jedoch ab, ebenso wie das Ziel der EU einer Zwei-Staaten-Lösung.

06.07 Uhr: Israel rechtfertigt Attacke auf Krankenhausgebäude in Gaza

Israels Regierung hat gereizt auf eine deutsche Stellungnahme zum Angriff der israelischen Streitkräfte auf ein Krankenhausgebäude im Norden des umkämpften Gazastreifens reagiert. Es habe sich um einen "präzisen Angriff" auf ein einzelnes Gebäude gehandelt, das von der islamistischen Hamas als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt worden sei, schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X. Es reagierte damit auf einen englischsprachigen X-Beitrag aus dem Hause der geschäftsführenden Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

In der Stellungnahme des Auswärtigen Amts heißt es: "Der grausame Hamas-Terror gehört bekämpft. Aber humanitäres Völkerrecht gilt, mit besonderer Schutzverpflichtung für zivile Orte. Wie soll ein Krankenhaus in weniger als 20 Minuten evakuiert werden?" Baerbock selbst schrieb dies auf ihrem eigenen X-Account auch auf Deutsch.

"Wir würden eine klare und scharfe Verurteilung der Nutzung von Krankenhäusern durch die Hamas erwarten und keine Rhetorik, die die Hamas zum fortgesetzten Missbrauch der zivilen Infrastruktur ermutigt", antwortete Israels Außenministerium. Leider fehlten in der deutschen Erklärung "wichtige Fakten". So habe die israelische Armee früh vor dem Angriff eine Warnung ausgegeben. Es habe auch keine zivilen Opfer infolge des Angriffs gegeben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starb jedoch ein Kind, weil es während der Evakuierung der Patienten nicht habe versorgt werden können.