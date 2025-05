Nahost-Ticker: Hamas kündigt Freilassung von US-Geisel an

10.29 Uhr: Israels Präsident Herzog in Berlin empfangen

Israels Präsident Izchak Herzog hat zur Feier der Aufnahme diplomatischer Beziehungen seines Landes mit Deutschland vor 60 Jahren einen eintägigen Besuch in Berlin begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßte seinen Gast am Vormittag im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren. Steinmeier wird am morgigen Dienstag dann mit Herzog nach Israel fliegen.

Am 12. Mai 1965 hatten Bundeskanzler Ludwig Erhard und der israelische Ministerpräsident Levi Eschkol die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Vorausgegangen war eine schrittweise Annäherung beider Staaten, deren Verhältnis durch den Holocaust, die Ermordung von rund sechs Millionen Juden durch Hitler-Deutschland, extrem belastet gewesen war.

10.08 Uhr: Palästinenser - Mindestens 16 Tote nach israelischem Luftangriff

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens 16 Menschen getötet worden. Der Angriff habe eine Schule in Dschabalia getroffen, die zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde, teilte der Rettungsdienst des von der militant-islamistischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums mit. Unter den Toten seien fünf Kinder und vier Frauen. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben.

Das israelische Militär versichert, dass es ausschließlich auf Extremisten ziele und versuche, Leiden der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Die Streitkräfte machen die Hamas für den Tod von Zivilisten in dem seit 19 Monaten andauernden Krieg verantwortlich, weil sich ihre Mitglieder in dicht besiedelten Gebieten aufhielten. Von israelischer Seite gab es keine unmittelbare Stellungnahme zu den jüngsten Angriffen.

09.38 Uhr: Hamas - Lassen amerikanisch-israelische Geisel am Montag frei

Die Hamas hat die Freilassung der israelisch-amerikanischen Geisel Edan Alexander für den heutigen Montag angekündigt. Hamas-Sprecher Abu Obeida teilte bei Telegram mit, der militärische Hamas-Arm habe "beschlossen, den gefangenen israelischen Soldaten Edan Alexander, der über die amerikanische Staatsbürgerschaft verfügt, heute zu entlassen". Der 21 Jahre alte Alexander wurde in New Jersey geboren und wuchs dort auch auf. Zum Zeitpunkt des Überfalls der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und seiner Geiselnahme diente er in der israelischen Armee.

08.56 Uhr: Bericht - Israel auf Freilassung von Geisel gegen Mittag vorbereitet

Israel bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf eine Freilassung der US-israelischen Geisel Edan Alexander gegen Mittag (Ortszeit) vor. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete unter Berufung auf einen israelischen Beamten, die Vorbereitungen für seine Aufnahme seien abgeschlossen. Die israelische Armee werde einen sicheren Übergang vom Gazastreifen nach Israel ermöglichen.

Man sei in Kontakt mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das den jungen Mann wie bei früheren Geiselübergaben von der Hamas in Empfang nehmen werde. Die Fahrzeuge des Roten Kreuzes sollten zu einem Übergabeort in Gaza kommen und ihn von dort zu Vertretern der israelischen Armee bringen. Anschließend solle Alexander in die Militärbasis Reim am Rande des Gazastreifens gebracht werden, um dort seine Familie zu treffen.

08.52 Uhr: Hamas-Zivilschutz - Mindestens zehn Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens zehn Menschen getötet worden. Der nächtliche Luftangriff habe ein Schulgebäude in der Stadt Dschabalia im nördlichen Gazastreifen getroffen, teilte der Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal mit. Unter den Opfern seien mehrere Kinder und Frauen. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden. In der Schule sind Bassal zufolge rund 2.000 Binnenflüchtlinge untergebracht.

Der Angriff erfolgte, nachdem die am Sonntag nach Gesprächen mit US-Regierungsvertretern in Katar angekündigt hatte, den seit mehr als anderthalb Jahren als Geisel festgehaltenen US-Israeli Edan Alexander freizulassen. Israels Regierungschef Netanjahu schloss jedoch eine Waffenruhe im Gegenzug für die angekündigte Freilassung aus.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden über 52.000 Menschen getötet.

08.28 Uhr: Kurdische Medien - PKK verkündet Selbstauflösung

Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat nach Angaben kurdischer Medien ihre Selbstauflösung beschlossen. Sie werde zudem im Rahmen einer Friedensinitiative mit der Türkei den bewaffneten Kampf beenden und ihre Waffen abgeben, meldete die mit der PKK verbundene Nachrichtenagentur Firat. Bereits am Freitag hatte die PKK erklärt, man habe nach einem Treffen der Mitglieder "historische Entscheidungen" getroffen. Ob damit eine Auflösung und Entwaffnung gemeint war, wie in der Friedensinitiative vorgesehen, bestätigte die Gruppe zunächst nicht. Die Entscheidungen würden bald der Öffentlichkeit verkündet, hieß es.

Die PKK kämpfte seit 1984 gegen den türkischen Staat. Ihr Ziel war ein eigenständiges Kurden-Gebiet. 2015 scheiterten Friedensgespräche. Früher konzentrierte sich der Kampf der PKK für kurdische Autonomie hauptsächlich auf den überwiegend kurdischen Südosten der Türkei. Zuletzt lag der Schwerpunkt im Norden des Irak, wo die PKK ihren Sitz hat. Auch in Syrien mit ihrer kurdischen Bevölkerungsgruppe hat die PKK Einfluss. Das türkische Militär geht immer wieder gegen kurdische Milizen in den beiden Nachbarländern vor.

07.58 Uhr: Israelischer Ex-Botschafter - Deutschland muss sich klar positionieren

Der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein, erwartet von Deutschland eine kritische Haltung gegenüber Israel. "Wenn es zu einem kritischen Dialog kommt, hat Deutschland gewisse Vorstellungen, wie sich die Sache entwickeln soll", sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Deutschland müsse sich dazu "klar und unmissverständlich" positionieren. Das Vorgehen von Außenminister Wadepuhl (CDU) bei dessen Besuch in Israel lobte Stein: "Er hat auf die Positionen, wo sich Deutschland und Israel momentan nicht einig sind, hingewiesen".

Stein erklärte, dass sich die deutsch-israelischen Beziehungen seit deren Aufnahme im Jahr 1965 weiterentwickelt hätten. Sie müssten auch den Zeitgeist anerkennen: "Sowohl die israelische als auch die deutsche Regierung müssen Rücksicht auf gesellschaftliche Veränderungen in beiden Ländern nehmen, genauso wie auf die politische Lage, mit der wir heute konfrontiert sind." Stein äußerte die Sorge, dass die Kluft zwischen offizieller Meinung und der Meinung der Bevölkerung größer werde. Dann müsse die "offizielle Meinung" auch Rücksicht auf die Meinung der Bevölkerung nehmen. "Das wird für meine Begriffe ganz schwierig sein", sagte Stein.

07.11 Uhr: Netanjahu - Haben keine Waffenruhe mit Hamas vereinbart

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Freilassung einer israelischen Geisel hat Israel nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine Waffenruhe mit der Hamas oder eine Freilassung von inhaftierten Personen vereinbart. Die Verhandlungen über eine Vereinbarung zur Freilassung aller noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln würden "unter Beschuss" stattfinden, betonte er. Israel bereite sich weiterhin auf eine "Intensivierung der Kämpfe" vor.

Sein Land habe nur einem Sicherheitskorridor zugestimmt, um den in den USA geborenen israelischen Soldaten Edan Alexander freizubekommen, sagte Netanjahu. Zuvor hatte die Hamas angekündigt, den Soldaten im Rahmen der Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen und humanitäre Hilfe freizulassen.

06.26 Uhr: Feier zu 60 Jahre diplomatischen Beziehungen: Israels Präsident kommt nach Berlin

Deutschland und Israel begehen am Montag den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt aus diesem Anlass am Vormittag den israelischen Präsidenten Isaac Herzog zu einem Besuch in Berlin. Am Dienstag werden beide Präsidenten dann nach Israel reisen. Ein solcher Doppelbesuch ist nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt ein Novum. Er soll die enge Freundschaft symbolisieren, die seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen am 12. Mai 1965 zwischen Deutschland und Israel erwachsen ist.

Am Montag ist zunächst ein Gespräch der Präsidenten Steinmeier und Herzog geplant. Am Nachmittag soll Herzog auch den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Beide Präsidenten wollen zudem an einem deutsch-israelischen Jugendkongress teilnehmen. Das zwischen Deutschland und Israel nach den Schrecken des Holocaust ein enges Verhältnis gewachsen ist, komme einem "Wunder" gleich, hieß es aus Steinmeiers Umfeld. Im politischen Verhältnis gibt es aktuell aber große Differenzen - insbesondere, was die Politik gegenüber den Palästinensern betrifft.

04.11 Uhr: Wadephul informiert Merz über Gespräch mit Netanjahu

Außenminister Johann Wadephul hat sich mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) über die Ergebnisse der Beratungen bei seiner Antrittsreise nach Israel abgestimmt. Aus Delegationskreisen hieß es, Wadephul habe direkt nach seinem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Merz telefoniert. Über den Inhalt des Telefonats wurde Stillschweigen vereinbart.

Wadephul hatte die israelische Regierung bei einem Treffen mit Außenminister Gideon Saar in Jerusalem eindringlich aufgerufen, wieder in ernsthafte Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg einzusteigen. Zudem forderte er angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen eine rasche Wiederaufnahme der Hilfslieferungen. Wadephul betonte nach dem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten, auch Netanjahu wisse, dass im humanitären Bereich dringender Handlungsbedarf bestehe.