Nahost-Ticker: Hamas wirft Israel Erpressung vor

08.35 Uhr: Gemeinsame Marineübung von China, Russland und Iran

Für ein gemeinsames Marinemanöver mit dem Titel "Meeresgürtel-Sicherheit 2025" sind russische und chinesische Kriegsschiffe in iranischen Gewässern eingetroffen. Nach Angaben des iranischen Militärs beteiligt sich Russland mit zwei Zerstörern und einem Versorgungsschiff, China entsendet einen Zerstörer und ein Versorgungsschiff. Iran stellt mit seiner Marine und den Revolutionsgarden insgesamt zehn Schiffe. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim beginnt der Hauptteil des Manövers nahe der Küstenstadt Tschahbahar am Dienstag.

Die Gewässer zwischen Iran und Oman sind für den Seehandel von besonderer Bedeutung. Die Straße von Hormus, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet, zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten für den globalen Ölexport. Angesichts der militärischen Spannungen mit Erzfeind Israel drohten iranische Kommandeure im vergangenen Jahr, die Meerenge jederzeit blockieren zu können. Das gemeinsame Marinemanöver der drei Staaten findet seit mehreren Jahren regelmäßig im März statt. Angesichts harter internationaler Sanktionen haben Moskau und Teheran ihre Beziehungen zuletzt deutlich ausgebaut

07.42 Uhr: Palästinensischer Student soll wegen Kundgebung aus USA abgeschoben werden

In den USA ist ein palästinensischer Student festgenommen worden, weil er an der Organisation von pro-palästinensischen Kundgebungen an der Columbia University in New York beteiligt war. Das Heimatschutzministerium wirft ihm "Aktivitäten im Einklang mit der Hamas" vor, ohne nähere Angaben zu machen. Der Doktorand besitzt eine "Greencard" für dauerhaftes Aufenthaltsrecht und ist mit einer Amerikanerin verheiratet. US-Außenminister Marco Rubio teilte im Internet einen Bericht über Chalils Festnahme und erklärte: "Wir werden Hamas-Unterstützern in den USA die Visa und Greencards entziehen, damit sie abgeschoben werden können." Bürgerrechtsgruppen kritisierten die Festnahme als Angriff auf die Meinungsfreiheit.

06.28 Uhr: Iran wohl doch offen für Atomverhandlungen mit dem Westen

Der Iran zeigt sich nun doch offen für Gespräche im Atomstreit mit den Vereinigten Staaten - allerdings mit Einschränkung. "Wenn das Ziel der Verhandlungen darin besteht, die Bedenken hinsichtlich einer möglichen Militarisierung des iranischen Atomprogramms anzusprechen, können solche Gespräche in Betracht gezogen werden", hieß es in einer Erklärung der UN-Mission des Landes, die auf X veröffentlicht wurde. Nur einen Tag zuvor hatte Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei Gespräche mit den USA abgelehnt, weil diese seiner Meinung nach darauf abzielen würden, den militärischen und regionalen Einfluss des Irans einzuschränken.

Chameneis Antwort folgte auf einen Brief von US-Präsident Donald Trump, der sich nach eigenen Angaben um ein neues Abkommen mit Teheran bemühen will, um das Atomabkommen zu ersetzten, aus dem er sich während seiner ersten Amtszeit zurückgezogen hatte. Sowohl die USA als auch Israel haben bereits mehrfach deutlich gemacht, dass sie die Militarisierung des iranischen Atomprogramms und die Möglichkeit einer iranischen Atombombe nicht zulassen würden. Der Iran hat lange beteuert, sein Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken, inzwischen aber durchblicken lassen, er könne auch eine Atombombe bauen.

03.22 Uhr: Hamas wirft Israel nach Stopp von Hilfslieferungen "Erpressung" vor

Nach dem Stopp von Hilfslieferungen für den Gazastreifen hat die Hamas der israelischen Regierung "Erpressung" vorgeworfen. Israel hatte die Lieferungen in der Nacht zum Sonntag blockiert, nachdem die erste Phase der Waffenruhe-Vereinbarung mit der Hamas abgelaufen war. Verhandlungen über eine zweite Phase blieben erfolglos. Israel hatte daraufhin einem Vorschlag des US-Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff zugestimmt, die Waffenruhe im Gazastreifen während des islamischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessach-Festes zu verlängern und mit "weiteren Konsequenzen" gedroht. Die Hamas lehnt den US-Vorschlag allerdings ab und besteht darauf, über die Bedingungen einer zweiten Phase der Waffenruhe zu verhandeln.

Die Lebensmittelpreise im Gazastreifen sind seit dem Einfuhrstopp für Hilfslieferungen stark gestiegen. Einwohner des blockierten Küstenstreifens berichteten, ein Kilo Tomaten oder Gurken koste rund drei US-Dollar - etwa doppelt so viel wie vor dem Stopp von Hilfslieferungen vor drei Tagen. Ein Kilo Mehl habe während der sechswöchigen Waffenruhe etwa zehn Dollar gekostet - der Preis sei nun auf rund 30 Dollar gestiegen. Der Kilopreis für Hühnerfleisch habe vorher sechs Dollar betragen, inzwischen seien es 20 Dollar.

00.20 Uhr: Israel beim ESC mit Song von Überlebender des Nova-Festivals

Israel hat erstmals das Lied vorgestellt, mit dem die Kandidatin Yuval Raphael im Mai beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antreten wird. Die 24-jährige Raphael ist eine Überlebende des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 im israelischen Grenzgebiet. In dem Song "New Day Will Rise" geht es darum, schmerzhafte Erlebnisse zu überwinden. Raphael hatte vor eineinhalb Jahren mit Freundinnen auf dem Nova-Musikfestival am Rande des Gazastreifens gefeiert, als es zu der Terrorattacke kam. Sie überlebte, indem sie sich in einem Schutzraum stundenlang unter Leichen versteckte. Die Terroristen töteten d364 Teilnehmer des Festivals und entführten Dutzende in den Gazastreifen.

In dem ESC-Song sind dezente Anspielungen auf die Vorfälle des 7. Oktober auszumachen. Das Video zeigt junge Menschen, die durch eine grüne Landschaft gehen. Darin sind rote Anemonen zu sehen - die Blume symbolisiert den israelischen Süden. Beim vergangenen ESC hatten Kritiker gefordert, Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gaza-Krieges auszuschließen. Die ESC-Organisatoren entschieden sich gegen einen solchen Schritt. Die israelische Sängerin Eden Golan war daraufhin bei ihrem ESC-Auftritt in Malmö 2024 zum Teil heftig angefeindet worden, belegte aber den fünften Platz.