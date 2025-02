Nahost-Ticker: Trump beharrt auf umstrittener Gaza-Übernahme

09.48 Uhr: Hamas-Chef würde US-Pläne für Gazastreifen "zu Fall bringen"

Die Pläne von US-Präsident Trump und des Westens für den Gazastreifen sind Hamas-Chef Chalil al-Haja zufolge zum Scheitern verurteilt. "Wir werden sie zu Fall bringen, so wie wir die Pläne davor zu Fall gebracht haben", sagt er bei einer Gedenkveranstaltung zum 46. Jahrestag der Islamischen Revolution in Teheran.

09.06 Uhr: Hamas-Kämpfer im Westjordanland getötet

Bei Israels Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein 20-jähriger Palästinenser getötet worden. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, er sei einer ihrer Kämpfer gewesen. Der junge Mann sei bei Gefechten mit israelischen Soldaten im Flüchtlingsviertel Nur Schams getötet worden. Israel hatte am 21. Januar in Dschenin den größten Militäreinsatz seit langem im Westjordanland begonnen. Die Armee ist auch in anderen Städten im Einsatz. Die Flüchtlingsviertel im nördlichen Teil des Westjordanlands gelten als Hochburgen militanter Palästinenser. Zahlreiche Zivilisten sind aus den umkämpften Gebieten geflohen.

03.53 Uhr: Scholz verurteilt Trumps Gaza-Vorstoß als "Skandal"

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat den Vorstoß von US-Präsident Trump, die Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln und den Küstenstreifen zur "Riviera des Nahen Ostens" zu machen, als "Skandal" bezeichnet. "Die Umsiedlung von Bevölkerung ist nicht akzeptabel und gegen das Völkerrecht", sagte Scholz beim TV-Duell mit Unionskanzlerkandidat Merz in ARD und ZDF. Im Übrigen sei die Bezeichnung "Riviera des Nahen Ostens" angesichts der unglaublichen Zerstörung im Gazastreifen furchtbar.

03.25 Uhr: Hamas verurteilt Trumps Gaza-Pläne

Ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, Ezzat El Rashq, verurteilt die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump über den "Kauf und Besitz" des Gazastreifens. Dies teilte die radikale Palästinenserorganisation in einer Erklärung mit. Die Palästinenser würden alle Vertreibungspläne vereiteln, erklärte Rashq.

02.22 Uhr: Trump entschlossen, "Gaza zu kaufen und zu besitzen"

US-Präsident Trump hat seine viel kritisierten Pläne zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA bekräftigt. Auf einem Flug mit der Präsidentenmaschine Air Force One sagte der Republikaner über das Küstengebiet: "Ich bin entschlossen, den Gazastreifen zu kaufen und in Besitz zu nehmen", sagte er Reportern an Bord seines Fluges zum Super Bowl. "Was den Wiederaufbau angeht, so können wir ihn anderen Staaten im Nahen Osten überlassen, damit sie Teile davon aufbauen. Andere können dies unter unserer Schirmherrschaft tun. Aber wir sind entschlossen, ihn zu besitzen, ihn einzunehmen und sicherzustellen, dass die Hamas nicht zurückkehrt. Es gibt nichts, wohin man zurückziehen könnte. Der Ort ist eine Abrissbrache. Der Rest wird abgerissen."

00.07 Uhr: Israel meldet Angriff auf Tunnel zwischen Syrien und Libanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Tunnel an der Grenze zwischen Syrien und dem Libanon angegriffen, der von der libanesischen Hisbollah-Miliz zum Waffenschmuggel genutzt worden sei. Die Luftwaffe habe einen "präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriff auf einen unterirdischen Tunnel ausgeführt, der von syrischem in libanesisches Territorium geführt hat", teilte die Armee mit. Die Streitkräfte hätten zudem mehrere andere Hisbollah-Einrichtungen im Libanon attackiert.

Die amtliche libanesische Nachrichtenagentur meldete, dass "feindliche israelische Kampfflugzeuge" mehrere Angriffe an der Grenze zwischen Libanon und Syrien geflogen hätten, von denen einer einen Grenzübergang zum Ziel gehabt habe.