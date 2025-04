Nahost-Ticker: Israels Ministerpräsident Netanjahu in Washington

11.47 Uhr: Palästinenser protestieren mit Streik gegen Gaza-Krieg

Mit einem Generalstreik im Westjordanland haben Palästinenser am Montag gegen den Krieg im Gazastreifen protestiert. Geschäfte blieben geschlossen, und auf den Straßen von Ramallah, dem Sitz der vom Westen unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde, waren nur wenige Autos unterwegs.

Israel eroberte das Westjordanland im Sechstagekrieg von 1967. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen Staates für sich. Die Palästinensische Autonomiebehörde verwaltet die Bevölkerungszentren mit begrenzter Autonomie.

11.11 Uhr: Ein Toter bei israelischem Angriff im Südlibanon

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon ist nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums ein Zivilist getötet worden. Demnach ereignete sich der Drohnenangriff in der Ortschaft Taybe nahe der Grenze zu Israel, wie das Ministerium mitteilte. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, der Angriff sei "vor einer Motorradwerkstatt" erfolgt. Die israelische Armee erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, die Informationen untersuchen zu wollen.

11.08 Uhr: Berichte über Wiederzulassung von Gaza-Hilfe

Nach einer mehr als einmonatigen Blockade erwägt Israel offenbar, wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Damit sollen Verstöße gegen das Völkerrecht sowie rechtliche Probleme für die Militärführung vermieden werden, berichten israelische Medien unter Berufung auf die Onlinezeitung "Ynet-News". Seit 2. März hat Israel die Einfuhr von Waren einschließlich Hilfsgütern in den Gazastreifen verhindert.

Einen konkreten Termin für eine Wiederaufnahme von Hilfslieferungen gab es demnach noch nicht. Medien sprachen von wenigen Wochen. Die israelische Armee wolle testweise ein Pilotprogramm starten, in dem Soldaten Hilfsgüter an Zivilisten verteilen sollten. Das solle verhindern, dass die Hamas Kontrolle über Hilfslieferungen habe.

10.45 Uhr: Macron fordert in Kairo Waffenruhe für den Gazastreifen

Der französische Präsident Macron hat während eines Besuchs in Ägypten eine Waffenruhe für den Gazastreifen gefordert. Der Präsident verlangte zudem die Aufhebung der israelischen Blockade von Hilfslieferungen für die Menschen in dem Küstengebiet. Macron wollte sich in Kairo mit Präsident Abdel Fattah el-Sisi und später mit dem jordanischen König Abdullah II. treffen. Beide sind enge Verbündete des Westens, die ebenfalls eine Waffenruhe fordern.

08.59 Uhr: Mehrere Journalisten bei Angriff getötet oder verletzt

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehrere Journalisten getötet und verletzt worden. Den Berichten zufolge stand das Zelt in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis. Mindestens zwei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Ein israelischer Militärsprecher sagte zu dem Vorfall, es sei ein Terrorist der islamistischen Hamas angegriffen worden.

04.34 Uhr: Emirate - Gespräche mit Israels Außenminister Saar über Waffenruhe in Gazastreifen

Vor dem Hintergrund des Krieges im Gazastreifen haben sich die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Israels zu Gesprächen in Abu Dhabi getroffen. Scheich Abdullah bin Sajed al Nahjan habe gegenüber seinem Kollegen Gideon Saar unterstrichen, wie wichtig die Bemühungen "um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln" im Gazastreifen seien, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums der Emirate. Scheich Abdullah habe zudem "die dringende Notwendigkeit" bekräftigt, "einen ernsthaften politischen Horizont für die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu schaffen, um einen umfassenden Frieden auf der Grundlage der Zweistaatenlösung zu erreichen". Aus Israel verlauteten zunächst keine Einzelheiten zu dem Treffen zwischen den beiden Spitzendiplomaten.

04.15 Uhr: US-Präsident Trump empfängt Israels Regierungschef Netanjahu

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am Montag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Netanjahu werde mit Trump über die neuen US-Zölle, die Bemühungen um die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen und die Bedrohung durch den Iran beraten, kündigte das Büro des israelischen Regierungschefs an.

Trump hatte Zölle in Höhe von 17 Prozent auf Importe aus Israel verhängt, obwohl das Land ein enger Verbündeter ist. Ein weiteres wichtiges Thema des Treffens dürften die Verhandlungen über eine neue Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der in der Gewalt der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verbliebenen Geiseln sein.

04.13 Uhr: Frankreich hält Gaza-Gipfel mit Ägypten und Jordanien ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält am Montag ein Gipfeltreffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zum Gaza-Krieg ab. Das Dreiertreffen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo dürfte sich um die Bemühungen für eine neue Waffenruhe im Gazastreifen drehen. Die israelische Armee hatte ihre massiven Luftangriffe auf Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen und zudem neue Bodeneinsätze in dem Palästinensergebiet gestartet. Zuvor hatte dort seit Mitte Januar eine Waffenruhe gegolten. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Feuerpause verliefen bislang ergebnislos.