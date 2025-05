Nahost-Ticker: Huthi wollen Israels Flugverkehr weiter stören

10.15 Uhr: Regierungskreise - Israel plant Einnahme des gesamten Gazastreifens

Israelische Kabinettsminister haben nach Angaben aus Regierungskreisen einem Plan zugestimmt, nach dem das Militär den gesamten Gazastreifen einnehmen soll. Zudem sei am Montag beschlossen worden, dass Israel seine Präsenz in dem Gebiet bis auf Weiteres aufrechterhalte, berichteten zwei Gewährspersonen nach einem Treffen des Sicherheitskabinetts.

09.59 Uhr: Iran bestreitet Unterstützung von Huthi-Angriffen auf Israel

Der Iran hat eine Beteiligung an den Angriffen der Huthi-Miliz auf Israel bestritten. Die jemenitischen Kämpfer hätten ihre Entscheidungen für Handlungen "zur Unterstützung des palästinensischen Volks" unabhängig getroffen, erklärte das iranische Außenministerium am Montag. Die Huthi-Miliz hatte am Sonntag eine Rakete auf Israels abgefeuert, die auf dem Flughafen Ben Gurion einschlug. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte den Huthis und dem Iran daraufhin mit Vergeltung.

09.45 Uhr: Huthi-Miliz droht mit weiteren Angriffen auf israelische Flughäfen

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben weitere Angriffe auf israelische Flughäfen angekündigt. Sie wollten damit zur Unterstützung der Palästinenser im Gaza-Krieg eine "umfassende" Luftblockade Israels erreichen, teilt die mit dem Iran und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas verbündete Miliz mit. Dies sei eine Reaktion auf die Ausweitung der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen. Die internationalen Luftfahrtverbände seien informiert. Alle internationalen Fluggesellschaften sollten diese Ankündigung ernst nehmen und ihre Flüge zu den israelischen Flughäfen streichen, "um die Sicherheit ihrer Flugzeuge und Passagiere zu gewährleisten". Am Sonntag war eine Huthi-Rakete in der Nähe des israelischen Großflughafens Ben Gurion eingeschlagen. Die Lufthansa und mehrere andere Airlines setzten daraufhin ihre Tel-Aviv-Flüge für die nächsten Tage aus.

09.12 Uhr: Israels Sicherheitskabinett verabschiedet Plan zur "Eroberung" des Gazastreifens

Das israelische Sicherheitskabinett hat nach Angaben aus Politikkreisen einen Plan verabschiedet, der unter anderem die "Eroberung" des Gazastreifens und eine dauerhafte Besetzung des Palästinensergebiets vorsieht. Die Bevölkerung des Gazastreifens solle "zu ihrem Schutz" nach Süden umgesiedelt werden, hieß es weiter. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu befürworte weiterhin den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zu einer Umsiedlung der Palästinenser. Das Sicherheitskabinett beschloss den Angaben zufolge zudem eine "mögliche" Verteilung humanitärer Hilfen im Gazastreifen. Diese solle "falls notwendig" erfolgen. Gleichzeitig sei das Sicherheitskabinett der Überzeugung, dass es "derzeit genügend Nahrung im Gazastreifen gibt".

09.09 Uhr: Hamas-Zivilschutz meldet 19 Tote bei israelischen Luftangriffen

Bei zwei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens 19 Menschen getötet worden. Die Rettungsteams hätten nach einem Luftangriff auf drei Wohnhäuser nordwestlich der Stadt Gaza 15 Tote und zehn Verletzte geborgen, berichtete der palästinensische Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Opfern seien vor allem Frauen und Kinder. Bei einem weiteren israelischen Angriff auf ein Haus in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens seien vier Menschen getötet und weitere vier verletzt worden, erklärte Bassal. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

04.00 Uhr: Israel beschließt Ausweitung der Angriffe in Gaza

Das israelische Sicherheitskabinett um Ministerpräsident Netanjahu hat wohl einstimmig beschlossen, die Angriffe auf die radikalislamistische Hamas im Gazastreifen weiter zu verschärfen. Das berichten verschiedene israelische Medien und berufen sich dabei auf hochrangige Beamte. Zuvor hatte Armeechef Samir bereits mitgeteilt, dass zehntausende Reservisten eingezogen würden. Man erhöhe den Druck, um die israelischen Geiseln nach Hause zu holen und die Hamas zu besiegen. Laut Medienberichten sollen die Reservisten in Israel und im besetzten Westjordanland stationierte Soldaten ersetzen, damit diese zum Kampf in den Gazastreifen geschickt werden können.