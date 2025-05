Nahost-Ticker: Netanjahu will in Gaza Hamas-freie Zone

07.10 Uhr: Tötung von Botschaftsmitarbeitern - Tatverdächtiger gefasst

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Das sagte die Polizeichefin der US-Hauptstadt, Pamela Smith, vor Journalisten. Nach seiner Festnahme durch private Sicherheitskräfte habe er den propalästinensischen Slogan skandiert ("Free, free Palestine"), schilderte die Polizeichefin. Der mutmaßliche Täter Elias R. sei ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois.

06.55 Uhr: US-Präsident Trump - "Tötungen beruhen offensichtlich auf Antisemitismus"

US-Präsident Donald Trump hat den Schusswaffenangriff mit zwei Toten in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington scharf verurteilt. "Diese schrecklichen Tötungen in Washington, die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen aufhören, jetzt!", schrieb er auf der Online-Plattform Truth Social - zum Teil in Großbuchstaben. Hass und Radikalismus hätten in den USA keinen Platz. Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. "Es ist so traurig, dass so etwas passieren kann!"

06.54 Uhr: Israels Präsident - Tat "verabscheuungswürdigen Akt des Hasses"

Israels Staatspräsident Izchak Herzog hat sich entsetzt über die Tötung zweier Mitarbeiter der Botschaft seines Landes in der US-Hauptstadt Washington gezeigt. "Ich bin erschüttert über die Szenen in Washington DC. Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Hasses, des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat", sagte Herzog in einer Stellungnahme. "Wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinde in DC und in den gesamten USA", hieß es.

06.39 Uhr: Israelischer Botschafter verurteilt Tat - "Abscheulicher Akt antisemitischen Terrorismus"

Danny Danon, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, nannte die Schüsse einen "abscheulichen Akt des antisemitischen Terrorismus". "Wir sind zuversichtlich, dass die US-Behörden strenge Maßnahmen gegen die Verantwortlichen für diese kriminelle Tat ergreifen werden", schrieb Danon in einem Beitrag auf X.

06.34 Uhr: US-Ministerin - Mitarbeiter von Israels Botschaft getötet

Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind in der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington getötet worden. Das teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. Der mutmaßliche Täter sei beobachtet worden, wie er von dem Schussangriff vor dem Museum umherlief und dieses auch nach den Schüssen betreten wollte. Dort sei er vom Sicherheitspersonal des Museums festgehalten worden.

03.39 Uhr: Israels Armee fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das teilte das Militär auf ihrem Telegram-Kanal mit. In mehreren Gegenden Israels hatten wegen der aus dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel gestarteten Rakete erneut die Alarmsirenen geheult. In den vergangenen Tagen hatte die Armee wiederholt Raketen aus dem Jemen abgefangen. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz Israel mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas in Gaza.

00.15 Uhr: Netanjahu will in Gaza Hamas-freie Zone für Hunderttausende

Israel will im Süden des Gazastreifens zur Versorgung Hunderttausender Palästinenser eine "sterile Zone" einrichten, in der es keine militanten Islamisten geben soll. "In dieser Zone, die komplett frei von der Hamas sein wird, werden die Bewohner von Gaza umfassende humanitäre Hilfe erhalten", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor Journalisten.

Kritiker werfen der israelischen Regierung vor, die Palästinenser aufgrund der anhaltenden Kämpfe immer wieder zur Flucht zu zwingen. Zudem werde der Bereich immer weiter eingeschränkt, in dem die rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen noch leben können.

00.01 Uhr: Rotes Kreuz fordert von Israel Einlass von mehr Hilfstransporten

Angesichts der dramatischen Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen fordert das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die israelische Regierung auf, mehr Hilfsgüter in das Gebiet hineinzulassen. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt sagte der "Rheinischen Post", es sei "überfällig, dass in ausreichendem Umfang humanitäre Hilfsgüter nach Gaza kommen und eine bedarfsgerechte Verteilung sichergestellt wird - und zwar dauerhaft und mit sicherem Zugang zu den Menschen in Not".