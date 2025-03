Nahost-Ticker: Demos im Gazastreifen weiten sich aus

07.56 Uhr: Sechsköpfige Familie im Gazastreifen getötet

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind eine sechsköpfige Familie und der Hamassprecher Abdel-Latif al-Kanua getötet worden. In Gaza-Stadt habe ein nächtlicher Angriff vier Kinder und ihre Eltern tödlich getroffen, teilte das von der militant-islamistischen Hamsas kontrollierte Gesundheitsministerium um Gazastreifen am Donnerstag mit.

05.41 Uhr: Demos in Gaza gegen Krieg und Hamas weiten sich aus

Die Proteste im Gazastreifen gegen den Krieg und die islamistische Hamas weiten sich aus. Augenzeugen zufolge demonstrierten Tausende Palästinenser in mehreren Orten des Gebiets, darunter in Beit Lahia und der Stadt Gaza im Norden sowie in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens. Eine Mehrheit der Demonstranten habe auch gegen die Hamas protestiert, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.

05.41 Uhr: Katz an Palästinenser - Fordern Sie den Abzug der Hamas aus Gaza

Israels Verteidigungsminister Katz forderte die Menschen im Gazastreifen auf, von den Demonstrierenden in der Stadt Beit Lahia zu lernen. "Fordern Sie wie sie den Abzug der Hamas aus Gaza und die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln – nur so kann der Krieg beendet werden", sagte Katz. Er kündigte zudem Einsätze in weiteren Gebieten des Gazastreifens an. "Sie werden aufgefordert, zu Ihrer eigenen Sicherheit die Kampfgebiete zu verlassen", sagte er in einer Videoansprache an die Bewohner des Küstenstreifens gerichtet. Israels Armee werde bald "mit voller Kraft in andere Gebiete Gazas einrücken". "Die Hamas gefährdet Ihr Leben und ist Ursache dafür, dass Sie Ihre Häuser und immer mehr Gebiete verlieren, die in die israelische Verteidigungsformation integriert werden", sagte Katz weiter. Die auf der Plattform X veröffentlichte Ansprache wurde auch auf Arabisch untertitelt.

05.41 Uhr: Demonstrationen gegen Gesetzentwurf in Israel

Auch in Israel wurde am Mittwoch erneut demonstriert. Tausende protestierten gegen die rechts-religiöse Regierung des Landes und einen höchst umstrittenen Gesetzentwurf. Rund Zehntausend Israelis seien in Jerusalem auf die Straße gegangen, meldete die israelische die Nachrichtenseite "ynet". Auch in Tel Aviv wurde demonstriert. Die Organisatoren der Proteste erklärten, dass die Regierung "die Geiseln im Stich gelassen hat, Israels Sicherheit gefährdet und ohne mit der Wimper zu zucken aggressive und extreme Gesetze verabschiedet". Die Regierung habe dem israelischen Volk den Krieg erklärt, hieß es in einer Erklärung. Mit dem umstrittenen Gesetzesvorhaben will die Regierung die politische Kontrolle über den Ernennungsprozess von Richtern deutlich ausweiten.

01.45 Uhr: Hamas verkündet Tod ihres Sprechers

Die radikal-islamische Hamas hat den Tod ihres Sprechers Abdel-Latif Al-Qanoua bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen bestätigt. Al-Qanoua wurde getötet, als sein Zelt in Jabalia angegriffen wurde, so das von der Hamas betriebene Al-Aqsa-Fernsehen.