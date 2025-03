Nahost-Ticker: Baerbock eröffnet deutsche Botschaft in Syrien

10.59 Uhr: Hilfswerk UNRWA - Fünf Mitarbeiter im Gazastreifen getötet

Im Gazastreifen sind nach Angaben des UN-Hilfswerks für Palästinenser UNRWA in den vergangenen Tagen fünf weitere Mitarbeiter getötet worden. "Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 284", teilt der Generalkommissar des Hilfswerks, Philippe Lazzarini, auf der Plattform X mit. "Es handelte sich um Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern: Sie kümmerten sich um die Schwächsten." Es sei zu befürchten, dass das Schlimmste noch bevorstehe.

10.30 Uhr Gespräche mit Vermittlern zur Beendigung von Israels Offensive

Der Hamas zufolge sind Gespräche mit den Vermittlern im Gange, um die vor zwei Tagen wieder aufgenommene israelische Offensive im Gazastreifen zu beenden. Zudem solle Israel zur Einhaltung des Abkommens zur Waffenruhe gedrängt werden. Die Hamas bekräftige ihr Bekenntnis zu der im Januar unterzeichneten Vereinbarung.

10.00 Uhr: Baerbock eröffnet deutsche Botschaft in Syrien wieder

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nach Angaben aus Delegationskreisen die deutsche Botschaft in Syrien offiziell wiedereröffnet. Derzeit sei ein kleines politisches Team vor Ort in Damaskus, die deutsche Präsenz werde "im Einklang mit der Lage vor Ort" stetig weiter ausgebaut, heißt es am Rande eines Besuchs von Baerbock in Damaskus weiter. Visa- und Konsularangelegenheiten würden aber aufgrund der Sicherheitslage und begrenzten räumlichen Kapazität weiterhin aus der libanesischen Hauptstadt Beirut abgewickelt.

08.31Uhr: 70 weitere Tote nach israelischem Beschuss im Gazastreifen

Bei erneuten Angriffen Israels auf Ziele im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 70 Menschen getötet worden. Zudem gebe es Dutzende Verletzte, sagt ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden. Demnach wurden mehrere Häuser im Norden und Süden des Küstengebiets beschossen. Am Mittwoch waren den Angaben zufolge bei israelischen Attacken mindestens 20 Menschen gestorben, am Dienstag hatte es mehr als 400 Tote gegeben. Eine über mehrere Wochen andauernde Waffenruhe war am Dienstag von Israel gebrochen worden. Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte dazu erklärt, er habe neue Angriffe angeordnet, weil die Hamas Vorschläge für eine Verlängerung der Waffenruhe bis April abgelehnt habe.

04.15 Uhr: Israelisches Militär - Haben Rakete aus Jemen abgefangen

Das israelische Militär gibt bekannt, am Donnerstagmorgen eine Rakete aus dem Jemen abgefangen zu haben. Nach Angaben des Militärs ertönten nach dem Abschuss des Geschosses in mehreren Gebieten Israels Sirenen. "Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete wurde von der israelischen Luftwaffe abgefangen, bevor sie israelisches Gebiet erreichte. Gemäß dem Protokoll wurden Sirenen ausgelöst", erklärte das israelische Militär in einer Stellungnahme. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen erklärte, eine von ihr auf Israel abgefeuerte "ballistische Hyperschallrakete" habe dem israelischen Flughafen Ben Gurion im Zentrum des Landes gegolten. Zudem habe sie erneut einen US-Flugzeugträger im Roten Meer angegriffen.

01.57 Uhr: Palästinenser flüchten erneut aus dem Norden des Gazastreifens

Nach der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe und dem Beginn einer neuen Bodenoffensive sind viele Palästinenser erneut aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet. Berichten zufolge trugen Menschen ihr Hab und Gut von Beit Hanun in das nahegelegene Dschabalija. In den Autos stapelten sich Kleidung, Matratzen, Plastikfässer und alles, was sie sonst noch tragen konnten. Viele der Menschen waren während der Waffenruhe in ihre Heimat zurückgekehrt.