Nahost-Ticker: Hamas übergibt vier tote israelische Geiseln

09.40 Uhr: Vier tote Gaza-Geiseln identifiziert

Die Identität der vier von der Hamas übergebenen, toten Gaza-Geiseln ist nach Angaben der israelischen Regierung und des Forums der Angehörigen und Freunde der Verschleppten bestätigt worden. "Mit tiefer Trauer haben wir die Nachricht von der Identifizierung von Schlomo Manzur, Tsachi Idan, Itzchak Elgarat und Ohad Jahalomi erhalten", teilte das Forum mit. Alle vier waren am 7. Oktober 2023 bei dem Hamas-Überfall auf Israel entführt worden.

Damit sind alle 33 Geiseln - 25 lebend und acht tot - wieder in Israel, deren Rückgabe die Hamas während der ersten Phase des Waffenruheabkommens zugesagt hatte. Nach Angaben des Angehörigen-Forums werden nun noch 59 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Es wird aber davon ausgegangen, dass nur noch 27 am Leben sind.

07.59 Uhr: Nach Übergabe von Leichen - Kibbuz gibt Tod von zwei Geiseln bekannt

Nach der Übergabe von vier Leichen hat der Kibbuz Nir Oz den Tod von zwei Geiseln bekanntgegeben. Es handele sich um Ohad Jahalomi und Itzik Elgarat, erklärte der Kibbuz. Israelischen Medien zufolge handelt es sich bei den weiteren Leichen um Tsachi Idan und Schlomo Mansur. Die Hamas hatte die Namen der vier Männer bereits genannt.

04.07 Uhr: Hamas betont Bereitschaft für weitere Verhandlungen

Die Hamas erklärt sich bereit, Gespräche über eine zweite Phase der mit Israel vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen aufzunehmen. Sie selbst halte sich an das Abkommen, teilt die Palästinenserorganisation mit. Nur bei einer Einhaltung der Waffenruhe könnten die verbliebenen Geiseln freikommen. Die erste Phase der Waffenruhe trat am 19. Januar in Kraft und endet am Samstag.

03.45 Uhr: Freigelassene palästinensische Gefangene in Ägypten eingetroffen

Israel hat Medienberichten zufolge 97 palästinensische Gefangene an Ägypten übergeben. Dort sollten sie bleiben, bis ein anderes Land sich bereiterklärt, sie aufzunehmen, verlautet zudem aus Hamas-Kreisen. In Chan Junis im Süden des Gazastreifens berichten Augenzeugen und Mediziner, dass einige freigelassene Palästinenser in Krankenwagen zum Europäischen Krankenhaus gebracht wurden, wo sie untersucht werden sollen.

01.44 Uhr: Sterbliche Überreste von vier Hamas-Geiseln sind in Israel angekommen

Die Leichen vier getöteten Hamas-Geiseln, die in der Nacht an das Internationale Rote Kreuz ausgehändigt wurden, sind in Israel eingetroffen. Sie werden nun untersucht. Israel habe "die Särge von vier toten Geiseln erhalten", erklärte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu. Die Särge seien nach ihrer Übergabe an das Rote Kreuz unter ägyptischer Vermittlung zu einer Armee-Einheit am israelischen Grenzübergang Kerem Schalom überführt worden. Anschließend sei "ein vorläufiger Identifizierungsprozess" auf israelischem Boden eingeleitet worden, hieß es weiter.

01.37 Uhr: Israel lässt weitere palästinensische Häftlinge frei

Ein Bus mit aus israelischer Haft freigelassenen Palästinensern hat Ramallah im Westjordanland erreicht. Das war in Live-Bildern des Fernsehens zu sehen. Zuvor hat die Hamas wie vereinbart die sterblichen Überreste von vier Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Im Gegenzug soll Israel mehr als 600 palästinensische Gefangene freilassen. Es ist die letzte Übergabe dieser Art, die im Rahmen der am 19. Januar in Kraft getretenen Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart wurde. Noch immer sind rund 60 Geiseln in der Gewalt der Hamas.