Nahost-Ticker: Deutsch-Israelin und ihre Söhne offenbar tot

04.43 Uhr: "Tag der Trauer" - Hamas will Leichen von Geiseln übergeben

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast eineinhalb Jahren will die islamistische Hamas am Donnerstag die Leichen von Menschen übergeben, die aus Israel verschleppt worden waren. Nach Hamas-Angaben und israelischen Medienberichten sollen unter den vier Toten die Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihre zwei Söhne sein. Alle drei haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei der vierten Geisel-Leiche handelt es sich den Angaben zufolge um die eines älteren Mannes. Die sterblichen Überreste sollen im Gazastreifen zunächst dem Roten Kreuz und von diesem dann an Israel übergeben werden.

Sechs weitere israelische Geiseln sollen am Samstag freikommen, in der kommenden Woche dann vier weitere Leichen übergeben werden. Seit Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg am 19. Januar ließen die Islamisten in mehreren Runden 19 Geiseln frei. Zusätzlich kamen fünf aus Israel entführte Thailänder unabhängig von der Vereinbarung frei.