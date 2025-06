Nahost-Ticker: Leichen von zwei israelischen Geiseln geborgen

20.36 Uhr: Berichte über Siedlergewalt im Westjordanland

Dutzende israelische Siedler haben palästinensischen und israelischen Medien zufolge in einer palästinensischen Kleinstadt im Westjordanland ein Haus und mehrere Autos in Brand gesetzt. Der Rote Halbmond behandelte eigenen Angaben nach sieben Anwohner von Deir Dibwan, die von Siedlern geschlagen worden sein sollen. Die Siedler hätten auch Steine auf die Bewohner geworfen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

19.46 Uhr: Norwegens Parlament lehnt Rückzug des Staatsfonds aus israelischen Unternehmen ab

Ein Vorschlag zum Rückzug des norwegischen Staatsfonds aus israelischen Unternehmen, die an "Kriegsverbrechen" und der "illegalen Besatzung" des Westjordanlands beteiligt seien, hat im Parlament in Oslo keine Mehrheit gefunden. 88 Abgeordnete stimmten gegen die Vorlage, um striktere Regeln für den Staatsfonds zu erlassen - dem größten der Welt, der sich aus den reichen Öl- und Gaseinnahmen des Landes speist. 16 Abgeordnete stimmten für den Vorschlag.

18.01 Uhr: Krankenhauspersonal meldet 26 Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

Neue israelische Angriffe haben im Gazastreifen nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Bei einer der Attacken sei am Mittwoch ein Zelt in der Stadt Gaza getroffen worden, hieß es aus dem Schifa-Krankenhaus. Dabei habe es sieben Tote gegeben, darunter zwei Frauen und ein sieben Jahre altes Mädchen. Das israelische Militär erklärte, es prüfe die Berichte.

Israel betont, dass es nur Extremisten ins Visier nehme. Die Streitkräfte machen die militant-islamistische Hamas für Tote unter der Zivilbevölkerung verantwortlich, da sich deren Mitglieder in bewohnten Gebieten verschanzten.

18.00 Uhr: Mehrheit will Begrenzung von Waffenexporten nach Israel

Die Mehrheit in Deutschland ist für eine Begrenzung von deutschen Waffenexporten nach Israel. Das ist das Ergebnis des ARD-Deutschlandtrends. Demnach sind 43 Prozent der Deutschen dafür, Waffenexporte zu begrenzen, weitere 30 Prozent würden es befürworten, die Waffenexporte nach Israel vollständig zu stoppen. Für ein repräsentatives Ergebnis hatte infratest dimap in dieser Woche fast 1.300 Wahlberechtigte zufallsbasiert per Telefon und online befragt. 17 Prozent, also jeder Sechste, ist demnach der Meinung, die Bundesregierung sollte Waffenexporte unverändert genehmigen.

Deutschland ist nach den USA aktuell der größte Waffenlieferant Israels. Außenminister Johann Wadephul hatte in der vergangenen Woche jedoch angekündigt, diese Exporte aufgrund des militärischen Vorgehens Israels im Gazastreifen überprüfen zu wollen. Dass auch der Bundeskanzler Friedrich Merz Israel für sein derzeitiges militärisches Vorgehen im Gazastreifen kritisiert, finden der Umfrage zufolge 77 Prozent richtig. Elf Prozent stimmen dem nicht zu.

17.55 Uhr: Prominente appellieren an Bundesregierung

Mit einem öffentlichen Appell an die Bundesregierung und den Bundestag fordern Kulturschaffende wie Sandra Hüller und Fatih Akin ein Ende der Waffenlieferungen an Israel. Sie gehören zu den Unterzeichnern einer Petition mit dem Titel "Stoppt die Kriegsverbrechen in Gaza!" , die zudem eine klare Positionierung Deutschlands für Völkerrecht, humanitäre Hilfe und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt.

Die Managements von Akin und Hüller bestätigten die Unterschriften. Als weitere Unterzeichner der Petition werden unter anderem Devid Striesow, Axel Prahl, Kurt Krömer, Fynn Kliemann, Laura Tonke und Luisa Neubauer aufgeführt. Unter anderem heißt es in der Petition: "International renommierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen warnen bereits seit dem 15. Oktober 2023 vor einem möglichen Genozid – und zwar auf Basis dokumentierter höchstgerichtlich fixierter Aussagen der israelischen Regierung und Armeeführung." Und: Die Verantwortung, trotz dieser eindringlichen Warnungen nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Verhinderung eines Völkermordes nachgekommen zu sein, wiege schwer.

16.02 Uhr: Auswärtiges Amt – Israel soll Palästinenser wieder durch UN versorgen lassen

Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen sicherzustellen – auch wieder mithilfe der UN. "Die Lage in Gaza ist dramatisch schlecht", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Berlin und kritisierte, dass Israel ganz auf die nicht ausreichende Versorgung durch die umstrittene Organisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) setze. "Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen – und das ist das, worauf wir setzen – und zivile, andere humanitäre Organisationen eben die Ressourcen und die Expertise, um die Zivilbevölkerung in Gaza umfassend und ausreichend zu versorgen", fügte er hinzu. "Es liegt nicht an den Gütern, sondern am Zugang." Israel hatte die Versorgung durch die UN wochenlang unterbunden.

14.20 Uhr: Wadephul sagt Israel weitere Waffenhilfe zu

Außenminister Johann Wadephul hat Israel unmittelbar vor einem Besuch seines israelischen Kollegen Gideon Saar in Berlin weitere Waffenhilfe zugesagt. «Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen», sagte der CDU-Politiker bei der Befragung der Bundesregierung im Bundestag. Solche Hilfe sei notwendig angesichts des Terrors der islamistischen Hamas wie auch der Angriffe der proiranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen oder der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon.

13.45 Uhr: Spanien annulliert Kauf von israelischen Panzerabwehrraketen

Die Regierung in Madrid hat spanischen Medienberichten zufolge den Kauf von 1680 israelischen Panzerabwehrraketen und 168 Abschussgeräten annulliert. Der Vertrag sei 287,5 Millionen Euro wert gewesen, berichtete am Mittwoch die spanische Tageszeitung "El País" unter Berufung auf Regierungskreise. Die linksgerichtete Regierung in Madrid zählt zu den schärfsten Kritikern in der EU am Vorgehen Israels im Gazastreifen.

09.01 Uhr: Hamas-Behörde meldet zehn Tote bei israelischem Luftangriff auf Schule

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen, in der vertriebene palästinensische Familien untergebracht waren, sind nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörde mindestens zehn Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch Kinder, so die Hamas-Behörden. Bewohner berichten, das israelische Militär habe die Luftangriffe und den Panzerbeschuss auf Gebiete in der südlichen Stadt Chan Junis verstärkt. Einen Tag zuvor hatte die Armee Flugblätter abgeworfen, in denen die Bewohner dieser Stadtteile aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen und sich in Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. Die Streitkräfte würden in diesen Gebieten gegen die radikal-islamische Hamas und andere Extremisten-Milizen kämpfen, hieß es.

05.59 Uhr: Neue Gaza-Hilfszentren heute geschlossen – Armee warnt

Die israelische Armee warnt die Bevölkerung im Gazastreifen eindringlich davor, die umstrittenen und heute wegen "Renovierungsarbeiten" geschlossenen Verteilungszentren für Hilfsgüter zu besuchen. Die Straßen dorthin würden als Kampfgebiete gelten, teilte ein Armeesprecher auf der Plattform X mit. Nach wiederholten Berichten über tödliche Schüsse auf Palästinenser bei den Zentren in den vergangenen Tagen will die für die Verteilung der Hilfsgüter verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation (GHF) die Sicherheit dort verbessern.

Die Zentren würden wegen "Renovierungs-, Organisations- und Effizienzverbesserungsarbeiten" geschlossen bleiben. Dazu würden logistische Vorbereitungen getroffen, um auf größere Menschenmengen eingestellt zu sein. Darüber hinaus wolle die israelische Armee die Zeit nutzen, um sichere Zugangswege vorzubereiten, berichtete die "Times of Israel".