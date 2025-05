Nahost-Ticker: Viele Tote nach israelischen Angriffen in Gaza

11.48 Uhr: Krankenhäuser - Mehr als 60 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Freitag nach Angaben örtlicher Krankenhäuser mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 48 Leichen seien in das Indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gebracht worden, hieß es. Weitere 16 tote Opfer seien in das Nasser-Krankenhaus eingeliefert worden. Wegen der Angriffe sollen Menschen aus dem Flüchtlingslager Dschabalia und der Stadt Beit Lahija geflohen sein. Das israelische Militär kommentierte die Angriffe zunächst nicht.

10.46 Uhr: Weitere Details - Viele Tote bei Angriffen Israels in Nord-Gaza

Nach neuen Luftangriffen der israelischen Armee haben Rettungsteams im Norden des Gazastreifens nach palästinensischen Angaben viele Leichen geborgen. Es gibt verschiedene Berichte über die Anzahl der Opfer. Von 30 bis 50 Toten war bisher die Rede.

Dutzende Menschen seien noch unter Trümmern in der Stadt Beit Lahia und im Flüchtlingsviertel Dschabalija verschüttet, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa. Dem Bericht zufolge wurden mehr als zehn Häuser in beiden Orten getroffen. Krankenwagen könnten das Gebiet aufgrund zerstörter Straßen derzeit nicht erreichen, hieß es weiter. Auch in sozialen Medien wurden Aufnahmen verbreitet, die Bilder der Opfer der Angriffe zeigen sollen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Die israelische Nachrichtenseite "ynet" meldete unter Berufung auf Sicherheitsbeamte, die massiven Angriffe in den vergangenen Tagen seien eine Vorbereitung auf den Einmarsch weiterer Truppen.

10.02 Uhr: Geisel-Angehörige fordern Netanjahu zur Zusammenarbeit mit Trump auf

Angehörige von Geiseln der Hamas haben die israelische Regierung zu gemeinsamen Bemühungen mit US-Präsident Donald Trump um eine Freilassung der Opfer aufgerufen. Die Menschen seien mit "schwerem Herzen" aufgewacht angesichts der Berichte über zunehmende Angriffe im Gazastreifen zum Ende von Trumps Besuch im Nahen Osten, teilte das sogenannte Geisel-Forum mit, das sich für die Familien der Geiseln einsetzt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollte Bemühungen Trumps um eine Freilassung der Geiseln unterstützen, hieß es. "Diese historische Chance für ein Abkommen über die Rückkehr der Geiseln zu verpassen, wäre ein heftiges Versagen, das für immer als Schande in Erinnerung bleiben wird."

09.59 Uhr: Hamas-Zivilschutz - 50 Tote bei weiteren israelischen Angriffen im Gazastreifen

Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifens hat am Freitag 50 Tote durch israelische Angriffe gemeldet. Die Suche nach Überlebenden und Verschütten dauere nach Angaben eines Sprechers an. Der Leiter des Krankenhauses Al-Awda in Dschabalia erklärte, in der Klinik seien bisher fünf Leichen angeliefert worden. Im indonesischen Krankenhaus in Beit Lahia wurden nach Angaben eines Arztes 30 Leichen angeliefert. Die Klinik behandele mehr als 75 Verletzte. Ein Augenzeuge in der Stadt im Norden des Gazastreifens berichtete von "massiven" Fluchtbewegungen. "Der Schrecken und die Panik trafen uns mitten in der Nacht", fügte er hinzu.

08.56 Uhr: Mindestens 20 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur AP konnte in einem Krankenhaus im Norden des Gazastreifens die Zahl der dort eingelieferten Leichen am Freitag überprüfen. Nach Angaben von Überlebenden befanden sich noch viele Menschen unter Trümmern. Wegen der Angriffe sollen Menschen aus dem Flüchtlingslager Dschabalia und der Stadt Beit Lahija geflohen sein