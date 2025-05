Nahost-Ticker: Kinder im Gaza-Krieg zunehmend alleine

11.40 Uhr: Helfer – Kinder im Gaza-Krieg zunehmend alleine und traumatisiert

Im Gaza-Krieg sind nach Angaben von Helfern immer mehr Kinder auf sich alleine gestellt. Sie hätten ihre Eltern oder ein Elternteil verloren, teilte die Organisation SOS-Kinderdörfer weltweit am Donnerstag mit. "Dazu kommen Tausende weiterer Kinder, die im Chaos des Krieges von ihren Familien getrennt wurden und ebenfalls Tag für Tag für ihr Überleben sorgen müssen." Dies werde auch angesichts großer Lebensmittelknappheit immer schwieriger.

Die psychische Belastung von Mädchen und Jungen sei groß, auch unter denen, die noch mit ihren Familien zusammen seien. Zudem seien viele Kinder verletzt worden, die medizinische Versorgung sei nicht ausreichend. Es gebe Kinder, die unter- und mangelernährt seien. "Kinder sind gezwungen, in überfüllten Notunterkünften zu leben - mit hohen Kinderschutzrisiken. Sie sind Gewalt und Bedrohung ausgesetzt", betonte die Hilfsorganisation.

"Die ständige Konfrontation mit Konflikten, Vertreibung und Instabilität fordert einen hohen Tribut. Viele Kinder zeigen Anzeichen von Traumata, Angstzuständen, Furcht und emotionalem Rückzug", hieß es. Die meisten Mädchen und Jungen seien seit Monaten von Bildung abgeschnitten und könnten keine Schule besuchen. "Je länger der Konflikt andauert, desto tiefer und irreversibler sind die Auswirkungen auf das Wohlergehen der Kinder."

11.39 Uhr: Warum ein Ende des Gaza-Krieges so schwer zu erreichen ist

Der Krieg im Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, dauert bereits seit 19 Monaten an. Israel und die militant-islamistische Hamas stehen sich unversöhnlich gegenüber. Eine Waffenruhe brach im März durch neue israelische Angriffe zusammen, und dringend benötigte Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung bleiben aus. Das israelische Sicherheitskabinett hat die Ausweitung des Militäreinsatzes beschlossen, mit dem Ziel, den gesamten Gazastreifen einzunehmen und die Hamas endgültig zu zerschlagen. Die Hamas hält an ihrer Forderung nach einem Ende des Krieges und einem vollständigen israelischen Abzug fest, ist jedoch bereit, bei einem Kriegsende ihre verbliebenen Geiseln freizulassen.

Netanjahu steht unter politischem Druck von weit rechts stehenden Koalitionsparteien, die den Fortbestand seiner Regierung bedrohen, sollte der Krieg enden, ohne dass die Hamas zerstört wird. Trotz zunehmender Forderungen in der israelischen Öffentlichkeit nach einem Kriegsende bleibt Netanjahu bei seinem Ziel der Zerstörung der Hamas. Unterstützt wird er von US-Präsident Donald Trump, der Israel keine Schranken für die Fortsetzung der Kämpfe auferlegt hat. Die Hamas ist tief in der palästinensischen Gesellschaft verwurzelt und sieht den bewaffneten Widerstand als einzigen Weg zur Eigenstaatlichkeit. Ein Ende des Krieges ist daher derzeit nicht abzusehen.

11.01 Uhr: Israel warnt vor Reisen zum Eurovision Song Contest

Israels nationaler Sicherheitsrat hat vor Reisen zum Eurovision Song Contest (ESC) im schweizerischen Basel gewarnt. Angesichts der zu erwartenden und möglicherweise in Gewalt ausartenden Proteste sollten Israelis bei Schweiz-Besuchen vom Zeigen jüdischer oder israelischer Symbole absehen, heißt es laut israelischen Medien in der Reisewarnung.

Auch sollten Israelis in der Schweiz ihren Aufenthaltsort nicht in sozialen Medien veröffentlichen, nicht über den Militärdienst oder den Krieg diskutieren sowie die App des Heimatfrontkommandos herunterladen, um aktuelle Warnungen zu erhalten. Im vergangenen Jahr gab es demnach insgesamt 360 gegen Israel gerichtete Proteste in der Schweiz. Der Sicherheitsrat geht laut Berichten davon aus, dass es um den Musikwettbewerb und die Präsenz der israelischen Delegation zu weiteren Protesten kommt, die als Deckung für Anschläge auf Israelis genutzt werden könnten.

07.42 Uhr: Israels Verteidigungsminister droht Huthis mit Angriffen

Der israelische Verteidigungsminister Katz warnt die jemenitischen Huthi-Rebellen im Falle von Angriffen vor schweren Vergeltungsschlägen. "Die Huthis werden schwere Schläge von Israel einstecken müssen, wenn sie weiter auf uns schießen. Die Armee ist auf jeden Einsatz vorbereitet", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst X. Gestern hatte die islamistische Gruppierung mitgeteilt, die zwischen ihnen und den USA vereinbarte Waffenruhe gelte nicht für Israel.

06.00 Uhr: Organisation World Central Kitchen – Keine Vorräte im Gazastreifen mehr

Die US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) kann Menschen im Gazastreifen wegen Israels Blockade von Hilfslieferungen nach eigenen Angaben nicht mehr mit Essen versorgen. "Nachdem World Central Kitchen in den letzten 18 Monaten insgesamt mehr als 130 Millionen Mahlzeiten und 26 Millionen Brote ausgegeben hat, fehlen der Küche in Gaza die Vorräte, um Mahlzeiten zu kochen oder Brot zu backen", teilte die Organisation mit.

Israel lässt seit Anfang März keine Lieferungen von Hilfsgütern mehr in das abgeriegelte Küstengebiet, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben. Das Land wirft der islamistischen Hamas vor, Hilfsgüter abzugreifen und gewinnbringend an die Zivilbevölkerung zu verkaufen, um so ihren Kampf zu finanzieren. Den Vereinten Nationen zufolge haben im Gazastreifen Hunderttausende Menschen nicht genug zu Essen.