Nahost-Ticker: Israel greift nahe syrischem Präsidentensitz an

12.31 Uhr: Israel: Soldat auf den Golanhöhen getötet

Bei einem Vorfall auf den von Israel annektierten Golanhöhen ist ein israelischer Soldat ums Leben gekommen. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden, teilte das Militär mit. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus evakuiert worden. Der Vorfall werde untersucht.

Ob ein Zusammenhang zu den Zusammenstößen in Syrien bestand, war zunächst unklar. In den vergangenen beiden Tagen hatte das Militär nach eigenen Angaben Angehörige der drusischen Minderheit aus Syrien evakuiert und am Freitag Angriffe in der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen.

11.55 Uhr: Rotes Kreuz warnt vor Zusammenbruch der humanitären Hilfe

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat vor einem bevorstehenden völligen Zusammenbruch der humanitären Hilfe im Gazastreifen gewarnt. Nach zwei Monaten israelischer Einfuhrblockade seien die Vorräte an Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern bedrohlich knapp und teilweise bereits aufgebraucht, heißt es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation.

Sollte die Blockade weiter anhalten, könnten Hilfsprogramme nur noch wenige Wochen weiterlaufen. Sie seien für viele Menschen die einzige Versorgungsmöglichkeit. Auch Krankenhäuser brauchen demnach dringend Nachschub, um die medizinische Versorgung aufrechterhalten zu können.

Beeinträchtigt wird die humanitäre Hilfe laut Mitteilung auch durch wiederholte Angriffe, bei denen im vergangenen Monat 15 Helfer getötet worden seien.

09.37 Uhr: Berichte von sieben Toten bei Luftangriff Israels in Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens sind Berichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sieben Palästinenser wurden getötet, als das Haus einer Familie in Al-Bureidsch getroffen wurde, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee sagte auf Anfrage, dem Bericht nachzugehen.Laut Wafa gab es zudem weitere, teils tödliche Angriffe Israels in dem Küstengebiet.

09.07 Uhr: Schiff mit Gaza-Hilfsgütern droht nach Angriff zu sinken

Die internationale Nichtregierungsorganisation (NGO) "Freedom Flotilla Coalition" hat einen Drohnenangriff auf eines ihrer Schiffe mit Hilfsgütern für den Gazastreifen an Bord gemeldet. Wie die NGO mitteilt, soll es zu dem Angriff in internationalen Gewässern rund 30 Kilometer östlich von Malta gekommen sein. Das Schiff drohe mit 30 Helfern an Bord zu sinken. Es sei ein SOS-Signal abgesetzt worden, woraufhin Zypern ein Rettungsschiff entsandt habe. Die NGO stellt ein Video zur Verfügung, das einen Brand auf einem ihrer Schiffe zeigt. Wer für den Angriff verantwortlich sein soll und ob es Verletzte gab, teilt die Organisation zunächst nicht mit.

07.21 Uhr: "Klare Botschaft an Regime": Israel bestätigt Angriff

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat den Angriff auf ein Ziel nahe dem Präsidentenpalast in der syrischen Hauptstadt Damaskus bestätigt. "Israel hat gestern Abend in der Nähe des Präsidentenpalastes in Damaskus zugeschlagen", sagte Netanjahu in einer gemeinsamen Erklärung mit Verteidigungsminister Katz. "Dies ist eine klare Botschaft an das syrische Regime: Wir werden nicht zulassen, dass syrische Streitkräfte südlich von Damaskus aufmarschieren oder die drusische Gemeinschaft bedrohen", so Netanjahu weiter.

Es ist der zweite Angriff Israels in Syrien innerhalb weniger Tage, um nach eigenen Angaben die Religionsgemeinschaft der Drusen zu schützen, die Anfang der Woche in Gewalt gegen sunnitische Bewaffnete verwickelt war. Von den syrischen Behörden kam keine unmittelbare Stellungnahme zu dem Angriff.

05.17 Uhr: Israel greift Ziele nahe syrischem Präsidentenpalast in Damaskus an

Israel hat nach eigenen Angaben Ziele nahe dem syrischen Präsidentenpalast in Damaskus mit Kampfflugzeugen angegriffen. Zuvor hatte Verteidigungsminister Katz erklärt, Israel werde mit Härte reagieren, wenn die neue syrische Regierung die drusische Minderheit im Land nicht schützt. Zu Beginn der Woche hatten in einem Vorort von Damaskus Kämpfe zwischen regierungsnahen Truppen und drusischen Bewaffneten begonnen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden binnen zwei Tagen mehr als hundert Menschen getötet. In Syrien leben etwa 700.000 Menschen, die der aus dem Islam hervorgegangenen religiösen Minderheit angehören.