Nahost-Ticker: Tote bei Luftangriff auf ehemalige Schule in Gaza

04.45 Uhr: Tote bei Luftangriff auf ehemalige Schule in Gaza

Bei einem israelischen Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Angaben zufolge zehn Tote gegeben. In dem Gebäude seien Vertriebene untergebracht gewesen, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Unbestätigten Berichten zufolge sollen Menschen verbrannt sein. Laut Israels Armee war Ziel des Luftschlags auf das ehemalige Schulgebäude ein Kommandozentrum der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads.

02.09 Uhr: Ehemalige Gaza-Geiseln beim "Marsch der Lebenden" in Auschwitz

Beim Gedenken an die Opfer des Holocaust in Polen werden in diesem Jahr auch aus dem Gazastreifen freigelassene israelische Geiseln zugegen sein. Staatspräsident Izchak Herzog werde am Donnerstag neben 80 Überlebenden der Schoah auf dem "Marsch der Lebenden" von zehn ehemaligen Geiseln begleitet, teilte sein Büro mit. Unter den Ex-Geiseln befinden sich auch mehrere Frauen. Der gut drei Kilometer lange Marsch führt von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager in der NS-Zeit.

00.05 Uhr: Netanjahu warnt am Holocaust-Gedenktag vor der Hamas und vor dem Iran

Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die islamistische Palästinenserorganisation Hamas als "Nazis" gebrandmarkt und vor der anhaltenden Bedrohung durch den Iran gewarnt. Die Hamas-Kämpfer seien "Nazis wie Hitler", sagte Netanjahu am Mittwoch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. "Sie wollen alle Juden töten und vernichten."

Zugleich warnte er erneut vor der Bedrohung durch den Iran und dessen Atomprogramm. "Das Regime im Iran ist eine Bedrohung für unser Schicksal, für unsere Existenz und für das Schicksal der gesamten Menschheit", sagte Netanjahu. Dies sei es, was geschehen werde, wenn Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelange. "Wenn wir diese Schlacht verlieren, werden die westlichen Nationen die nächsten sein", warnte er. Israel werde "nicht verlieren, nicht nachgeben und nicht kapitulieren".