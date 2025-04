Nahost-Ticker: UN – 500.000 Menschen im Gazastreifen vertrieben

10.09 Uhr: Israels Armee meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon angegriffen. Die Armee "wird gegen jeden Versuch der Hisbollah vorgehen, eine militärische Präsenz unter zivilem Deckmantel zu etablieren oder wiederaufzubauen", heißt es in einer Erklärung der Streitkräfte. Nähere Angaben zu den Orten oder der Art der Angriffe machte die Armee nicht.

07.06 Uhr: Bericht - Israel wollte US-Unterstützung für Angriff auf Atomanlagen im Iran

Laut einem Bericht der "New York Times" hat es in Israel Pläne gegeben, im Mai iranische Atomanlagen anzugreifen. Damit sollten die Fähigkeiten des Irans, eine Atomwaffe zu entwickeln, um ein Jahr oder mehr verzögert werden, berichtet die Zeitung. Für einen erfolgreichen Angriff sei die Unterstützung der USA angefordert worden. Zudem sollten die USA Israel vor iranischen Vergeltungsmaßnahmen schützen.

US-Präsident Trump habe sich nach längeren Überlegungen gegen einen geplanten Angriff und für Verhandlungen mit dem Iran entschieden, so der Bericht weiter. Die USA und der Iran haben am vergangenen Samstag zum ersten Mal in Oman indirekte Gespräche geführt. Beide Länder bezeichneten sie als "positiv" und "konstruktiv". Am Samstag soll eine zweite Gesprächsrunde stattfinden. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, das Treffen werde wahrscheinlich in Rom stattfinden.

04.57 Uhr: UN - Halbe Million Menschen im Gazastreifen vertrieben

Die wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen Israels Armee und der islamistischen Hamas im Gazastreifen treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Die Zahl der seit Mitte März vertriebenen Palästinenser sei inzwischen auf schätzungsweise eine halbe Million angestiegen, teilte eine Sprecherin der Vereinten Nationen in New York unter Berufung auf das UN-Nothilfebüro (OCHA) mit. Zuletzt waren die UN noch von rund 400.000 Vertriebenen ausgegangen.

Israels Armee ruft regelmäßig Palästinenser dazu auf, bestimmte Gebiete in dem abgeriegelten Küstengebiet zu verlassen, in denen sie militärisch gegen die Hamas vorgehen will. Insgesamt leben im dicht besiedelten Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen.

04.49 Uhr: Netanjahu erörtert Geisel-Frage mit Unterhändlern

In den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine weitere Waffenruhe im Gaza-Krieg hat der israelische Ministerpräsident Netanjahu mit den Unterhändlern und Leitern der Sicherheitsbehörden die Geisel-Frage erörtert. Der Regierungschef habe angeordnet, weiter auf die Freilassung der Geiseln hinzuarbeiten, teilte Netanjahus Büro mit. Nach israelischen Informationen werden derzeit noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichen von Verschleppten im Gazastreifen festgehalten.

01.31 Uhr: Bericht - Trump stimmte geplantem Angriff Israels auf Atomanlagen im Iran nicht zu

US-Präsident Donald Trump hat einem geplanten israelischen Angriff auf Atomeinrichtungen im Iran laut einem Bericht der New York Times nicht zugestimmt. Er habe Verhandlungen mit dem Iran über das Atomprogramm vorgezogen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Regierungsvertreter und andere Quellen.

01.11 Uhr: Hamas - Mindestens 35 Tote nach israelischen Angriffen auf Gaza

Nach Angaben der von der Hamas geleiteten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sind bei den gestrigen israelischen Luftangriffen mindestens 35 Menschen getötet worden. Darunter sei auch die bekannte Schriftstellerin und Fotografin Fatema Hassouana, die den Krieg dokumentiert hatte. Israels Einführungsstopp für Treibstoff, Medikamente und Lebensmittel behindere nun die Arbeit der wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser in dem Küstenstreifen."Hunderte von Patienten und Verwundeten haben keinen Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten, und ihr Leiden wird durch die Schließung der Grenzübergänge noch verschlimmert", teilte die Gesundheitsbehörde mit.

01.00 Uhr: Putin trifft ehemalige russische Geiseln der Hamas

Wie die russischen Nachrichtenagenturen melden, hat Präsident Putin hat am späten Mittwochabend russische Staatsbürger getroffen, die nach den Angriffen der radikal-islamischen Hamas aus der Gefangenschaft im Gazastreifen befreit worden waren. "Die Tatsache, dass Sie jetzt frei sind, ist das Ergebnis der langjährigen stabilen Beziehungen Russlands zum palästinensischen Volk und zu den Vertretern verschiedener Organisationen", sagte Putin der ehemaligen Geisel Alexander Trufanow und Mitgliedern seiner Familie. Putin dankte der Führung und dem politischen Flügel der Hamas den Berichten zufolge. Trufanow habe sich bei Putin bedankt und hoffe auf Freilassung aller verbleibenden Geiseln, die er wie Brüder betrachte.