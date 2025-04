Nahost-Ticker: Israel weitet Kontrolle in Gaza aus

05.28 Uhr: Netanjahu zu Besuch in Budapest eingetroffen - trotz Haftbefehl

Israels Ministerpräsident Netanjahu ist zu einem Besuch in Ungarn eingetroffen - trotz des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn. Netanjahu wurde in der Nacht von Ungarns Verteidigungsminister Szalay-Bobrovniczky empfangen; später soll er Regierungschef Orban treffen. Der hatte die Einladung an Netanjahu demonstrativ nach Erlass des Haftbefehls ausgesprochen. Ungarn hat das sogenannte Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zwar ratifiziert, aber das In-Kraft-Treten nie offiziell verkündet.

05.00 Uhr: Israel weitet Kontrolle in Gaza aus

Israel weitet seine Militärpräsenz im Gazastreifen aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte vor einer umstrittenen Auslandsreise nach Ungarn an, dass die Armee in einen Korridor vorrücke, der die Städte Rafah und Chan Junis im Süden des Küstengebiets trennt. "Wir erobern die Morag-Route", sagte der israelische Regierungschef in einer Videoansprache am Abend. Morag war eine von mehreren israelischen Siedlungen im Süden des Palästinensergebiets, die Israel im Jahr 2005 geräumt hatte.

04.00 Uhr: Proteste gegen Hamas und Krieg im Gazastreifen

In Beit Lahia im Norden des Palästinensergebiets protestierten wieder Hunderte Menschen gegen die Herrschaft der Hamas und den Gaza-Krieg, wie Anwohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Die Demonstranten, darunter Kinder und Frauen, hätten die Islamistenorganisation bei dem Protest zwischen Häuserruinen zum Rückzug aufgefordert. Auf Videos, die in sozialen Medien kursieren und die Demonstration zeigen sollen, skandieren Palästinenser "Hamas raus".

01.19 Uhr: Islamistische Hamas lehnt jüngstes israelisches Waffenruhe-Angebot ab

Die Hamas hat nach eigenen Angaben einen weiteren Vorschlag zur Freilassung der Geiseln und einer Waffenruhe im Gazastreifen abgelehnt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend aus Hamas-Kreisen erfuhr, hat die islamistische Palästinenserorganisation "beschlossen, den jüngsten durch die Vermittler vorgelegten israelischen Vorschlag nicht weiter zu verfolgen". Ein weiterer Hamas-Vertreter bestätigte gegenüber der AFP die Weigerung der militanten Gruppe, auf der Grundlage des jüngsten israelischen Angebots zu verhandeln. Stattdessen sollten die Vermittler und die internationale Gemeinschaft Israel "zwingen", sich auf einen von Ägypten und Katar unterbreiteten Vorschlag einzulassen.