Nahost-Ticker: UN-Bericht – Sexualisierte Gewalt durch Israel

10.29 Uhr: Ehemalige Hamas-Geisel berichtet über schwerste Misshandlung

Die freigelassene Hamas-Geisel Omer Wenkert hat im israelischen Fernsehen über zutiefst traumatische Erlebnisse am 7. Oktober 2023 und während der Geiselhaft berichtet. Während des Hamas-Massakers habe er sich in einem bunkerartigen Raum versteckt, in den die Terroristen immer wieder Handgranaten geworfen, geschossen und ein Feuer gelegt hätten. "Ich habe mich mit Leichen zugedeckt, um mich zu schützen." Nachdem Wenkert den Bunker verlassen hatte, um nicht zu verbrennen, wurde er von Bewaffneten verschleppt. Auf der Fahrt sei er von der Bevölkerung geschlagen und beworfen worden. Während seiner Geiselhaft habe er in dem winzigen unterirdischen Raum Demütigungen und Misshandlungen erfahren. "An meinem Geburtstag wurde ich mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen", erzählte er. "Ich sagte mir, dies ist der schlimmste Moment meines Lebens." Nach 505 Tagen Geiselhaft war der 23-Jährige im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung mit der Hamas freigekommen.

09.16 Uhr: Arabische Länder legen den USA Gaza-Plan vor

Die arabischen Länder haben den USA ihren Wiederaufbauplan für den Gazastreifen vorgelegt. In Katar kamen dafür unter anderem die Außenminister Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zusammen, wie die Staatsagentur QNA berichtete. Sie hätten sich bei dem Treffen mit Witkoff am Mittwoch geeinigt, weiterhin darüber zu beraten, wie der Plan als Grundlage für den Wiederaufbau des in weiten Teilen zerstörten Gebiets dienen kann.

Die arabischen Länder hatten den Plan vergangene Woche bei einem Gipfeltreffen in Kairo beschlossen: Das etwa 90 Seiten lange Papier sieht die Beseitigung von Trümmern und den schrittweisen Aufbau von Wohnraum in Gaza für die dort lebenden Palästinenser über einen Zeitraum von rund fünf Jahren vor. Die Kosten werden dabei auf umgerechnet rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Viele Fragen – etwa zur Finanzierung und zur zukünftigen Kontrolle Gazas – sind aber ungeklärt und die Erfolgsaussichten des Plans völlig offen.

09.01 Uhr: UN-Bericht wirft Israel sexualisierte Gewalt gegen Palästinenser vor

Eine Expertenkommission wirft Israel in einem UN-Bericht schwere Menschenrechtsverletzungen mit sexuellen Übergriffen als Mittel zur Unterdrückung und Kontrolle der palästinensischen Bevölkerung vor. Israel wies die Vorwürfe zurück. Die Kommission sei voreingenommen und wende bei Israel absichtlich niedrigere Standards an als bei anderen Akteuren, teilte die israelische Botschaft in Genf mit.

06.20 Uhr: Hamas - Begrüßen offenbare Kehrtwende von Trump wegen Palästinenser-Vertreibung

Die radikal-islamische Hamas hat die scheinbare Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bezüglich einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen begrüßt. Trump hatte am Mittwoch während eines Treffens mit dem irischen Ministerpräsidenten Micheal Martin auf eine entsprechende Frage geantwortet: "Niemand vertreibt Palästinenser aus dem Gazastreifen." Sollte dies einen Rückzug von Trumps Plänen bedeuten, dann sei das zu begrüßen, teilte Hamas-Sprecher Hasem Kassem mit.