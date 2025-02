Nahost-Ticker: Armee soll "freiwillige Ausreise" aus Gaza planen

09.50 Uhr: Israels Ex-Regierungschef Barak sieht Trumps Gaza-Plan als "Fantasie"

Israels ehemaliger Regierungschef Ehud Barak sieht die Umsiedlungspläne des US-Präsidenten Trump für zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens als "Fantasie". "Das erscheint mir nicht wie ein Plan, über den jemand wirklich nachgedacht hat, es sieht eher wie ein Schritt aus, vielleicht ein Testballon, vielleicht der Wille, Unterstützung für Israel auszudrücken", sagte Barak im Interview mit dem israelischen Armeesender.

09.33 Uhr: Spanien lehnt Israels Idee zur Aufnahme von Palästinensern ab

Spanien lehnt einen Vorschlag des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz ab, es solle aus dem Gazastreifen vertriebene Palästinenser aufnehmen. "Das Land der Bevölkerung des Gazastreifens ist der Gazastreifen, und der Gazastreifen muss Teil des künftigen Staates Palästina sein", sagt Spaniens Außenminister Jose Manuel Albares im spanischen Hörfunksender RNE. Er reagiert damit auf Katz' Äußerung, da Spanien, Irland und Norwegen im vergangenen Jahr einen Palästinenser-Staat anerkannt hätten, seien sie jetzt "rechtlich verpflichtet, jedem Bewohner des Gazastreifens die Einreise in ihr Land zu gestatten".

09.22 Uhr: Zwei israelische Soldaten bei Unfall im Gazastreifen getötet

Zwei israelische Soldaten sind bei einem Unfall im Gazastreifen getötet worden. Die israelische Armee bestätigte den Tod der Männer im Norden des Gazastreifens. Nach Medienberichten kamen sie ums Leben, als ein Kran im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Gazastreifen während eines heftigen Sturms umfiel. Acht weitere Soldaten seien verletzt worden.

09.11 Uhr: China stellt sich gegen Umsiedlungspläne

China lehnt eine Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen strikt ab. "Der Gazastreifen ist der Gazastreifen der Palästinenser und keine politische Verhandlungsmasse", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Der Gazastreifen sei erst recht nicht "das Ziel eines Gesetzes des Dschungels". Die Volksrepublik unterstütze nachdrücklich die legitimen nationalen Rechte des palästinensischen Volkes, fügt der Sprecher hinzu.

08.09 Uhr: Israels Armee bereitet Plan zur "freiwilligen Ausreise" aus Gaza vor

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat die Armee angewiesen, einen Plan zur "freiwilligen Ausreise" von Palästinensern aus dem Gazastreifen vorzubereiten. Katz reagiert mit seiner Anweisung auf einen Vorstoß von US-Präsident Trump, wonach die palästinensische Bevölkerung den durch den Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifen verlassen sollen.

06.22 Uhr: Ärzte ohne Grenzen beklagt zunehmende Gewalt im Westjordanland

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat eine zunehmende Gewalt der israelischen Armee und jüdischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland angeprangert. Seit dem Beginn des Gazakriegs, der durch das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst wurde, seien im Westjordanland 870 Palästinenser und Palästinenserinnen getötet und mehr als 7.100 verletzt worden, schrieb die Organisation in dem Bericht "Inflicting harm and denying care" (Schaden zufügen, Versorgung verweigern).

05.27 Uhr: "Vorübergehende" Umsiedlung - Weißes Haus schwächt Trumps Gaza-Vorstoß ab

Einen Tag nach dem umstrittenen Vorstoß Trumps zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA hat das Weiße Haus die Äußerungen des US-Präsidenten weitgehend abgeschwächt. Die Palästinenser sollten aus dem vom Krieg zerstörten Küstengebiet lediglich "vorübergehend umgesiedelt" werden, sagte Regierungssprecherin Leavitt vor Journalisten. Israels Regierungschef Netanjahu nannte die Idee am späten Abend "bemerkenswert". Unterdessen hielt die internationale Kritik an dem Vorhaben unvermindert an.

03.48 Uhr: Netanjahu spricht sich für Umsetzung von Trumps Gazaplänen aus

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sich in einem US-Fernsehinterview für den Vorschlag von US-Präsident Trump ausgesprochen, Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln. "Die eigentliche Idee, den Gaza-Bewohnern, die gehen wollen, zu erlauben, zu gehen. Ich meine, was ist daran falsch? Sie können gehen, sie können dann zurückkommen, sie können umziehen und zurückkommen. Aber man muss den Gazastreifen wieder aufbauen", sagte Netanjahu in einem Interview im Fernsehsender "Fox News". Die Idee Trumps solle weiterverfolgt und umgesetzt werden.

01.32 Uhr: Guterres: Stabilität im Nahen Osten nur durch Zweistaatenlösung

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hält eine Zweistaatenlösung zur Sicherung der Stabilität im Nahen Osten für elementar. Guterres betonte, dass ein dauerhafter Frieden ein Ende der israelischen Besatzung des Gazastreifens, des Westjordanlands und Ostjerusalems sowie Fortschritte auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung voraussetze. Israel und ein "lebensfähiger, souveräner palästinensischer Staat" müssten Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben.