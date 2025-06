Nahost-Ticker: Offenbar erneuter Angriff auf Atomanlage Fordo

12.07 Uhr: Israel bestätigt Beschuss von Evin-Gefängnis

Israel hat Einrichtungen der iranischen Regierung angegriffen, darunter das berüchtigte Evin-Gefängnis am Stadtrand von Teheran. Das teilte das israelische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatte das iranische Staatsfernsehen Schwarz-Weiß-Aufnahmen veröffentlicht, die einen Angriff auf das Tor der Haftanstalt zeigen sollen. Iranische Medien gingen von einem Drohnenangriff aus.

In dem Gefängnis werden Menschen aus westlichen Ländern und mit doppelter Staatsangehörigkeit festgehalten, die der Iran immer wieder als Druckmittel in Verhandlungen mit dem Westen einsetzt. Es gibt Sonderbereiche für politische Gefangene und Häftlinge mit Verbindungen in den Westen, die von der paramilitärischen Revolutionsgarde betrieben werden. Sanktionen der USA und der EU zielen auf die Haftanstalt ab.

11.57 Uhr: IAEA fordert Klarheit über Status von Uran im Iran

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, fordert vom Iran Klarheit über den Verbleib von nuklearem Material. In einer Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrates zu den US-Angriffen am Sonntag auf iranische Atomanlagen wies Grossi in Wien auf entsprechende Verpflichtungen Teherans hin.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi habe bereits vor den israelischen und US-amerikanischen Angriffen Schutzmaßnahmen für Atom-Material und nuklearen Geräten angekündigt, sagte Grossi. Der allfällige Transport von Atom-Materialien müsse der IAEA gemäß dem verbindlichen Inspektionsabkommen zwischen der Atombehörde und dem Iran gemeldet werden, betonte der IAEA-Generaldirektor.

11.56 Uhr: IAEA-Chef - Atomanlage Fordo wohl schwer beschädigt

Die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage im iranischen Fordo ist durch den Einsatz massiver US-Bomben am Sonntag aus Sicht der UN-Atomwächter wohl schwer beschädigt worden. Das sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in einer ersten Analyse. "Angesichts der verwendeten Sprengladung und der extremen Vibrationsempfindlichkeit der Zentrifugen ist mit erheblichen Schäden zu rechnen", sagte Grossi in einer Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrates.

11.54 Uhr: Bundesregierung wurde kurz nach US-Angriffen informiert

Die Bundesregierung wurde kurz nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen über die Vorgänge informiert, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte. Wie groß die in Iran entstandenen Schäden seien, sei noch unklar. Hier sei der Aufklärungsprozess noch in Gang, sagte Kornelius. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts mahnte, alle Seiten sollten jetzt von einer weiteren Eskalation absehen. Mit Blick auf die Straße von Hormus sagt er, man verfolge die Entwicklung "mit enormer Besorgnis".

11.45 Uhr: Iranisches Staatsfernsehen - Evin-Gefängnis bei Angriff getroffen

Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff soll das Gelände der berüchtigten Haftanstalt Evin am Stadtrand von Teheran getroffen worden sein. Dies meldete das iranische Staatsfernsehen. Das Tor des Gefängnisses sei getroffen worden, hieß es.

11.43 Uhr: Iran greift Israel mit Drohnen und Raketen an

Israel hat neue iranische Drohnen- und Raketenangriffe gemeldet. Das Abwehrsystem sei aktiv, um die Bedrohung einzudämmen, teilte das israelische Militär mit. Demnach zielten die iranischen Angriffe auf den Norden und das Zentrum Israels ab. Die dortige Bevölkerung wurde aufgerufen, in Bunkern Schutz zu suchen. Das iranische Staatsfernsehen meldete, die neue Angriffswelle der Operation "Wahres Versprechen 3" habe sich gegen die israelischen Städte Haifa und Tel Aviv gerichtet. Berichte über Opfer oder Schäden in Israel lagen zunächst nicht vor.

11.26 Uhr: Irans Staatsmedien melden neuen Angriff auf Atomanlage Fordo

Die iranische Uran-Anreicherungsanlage Fordo ist Berichten iranischer Staatsmedien zufolge erneut attackiert worden, wie ein Sprecher des regionalen Krisenstabs laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim sagte. Es bestehe aber keine Gefahr für die Anwohner. Unklar blieb, von wem der Angriff ausgeführt wurde. Die USA hatten die tief in einem Berg verborgene Anlage Fordo in der Nacht zum Sonntag angegriffen. Der zweite Luftschlag ereignete sich jedoch während einer israelischen Angriffswelle. Eine Bestätigung aus Israel gab es zunächst nicht.

11.23 Uhr: Israel - Neue Angriffe auf Teheran von "beispielloser Intensität"

Israels Verteidigungsminister Israel Katz meldet massive Luftangriffe auf Teheran. Das israelische Militär greife nun mit "beispielloser Intensität" Ziele im Zentrum der iranischen Hauptstadt an, sagte Katz. Der iranischen Nachrichtenagentur Ilna zufolge wurde ein Technikgebäude des staatlichen Rundfunks getroffen. Auch die Schahid-Beheschti-Universität sei getroffen worden, meldet die Nachrichtenagentur SNN.

11.06 Uhr: Iranische Medien melden israelischen Luftangriff auf Teheran

Aus dem Iran werden neue israelische Luftangriffe gemeldet. In der Hauptstadt Teheran seien schwere Explosionen zu hören gewesen, meldet die iranische Nachrichtenagentur Nournews. Es habe einen Angriff in der Nähe des iranischen Roten Halbmonds gegeben. Der Nachrichtenagentur Fars zufolge wurde auch die Großstadt Karadsch, westlich von Teheran, von Israel mit Raketen beschossen. Das israelische Militär teilt mit, es habe neue Angriffe auf militärische Ziele im Iran gestartet.

11.15 Uhr: Frankreich warnt vor gewaltsamem Machtwechsel im Iran

Der französische Außenminister Barrot hat vor einem gewaltsam herbeigeführten Machtwechsel im Iran gewarnt. Ein solches Vorhaben sei "illusorisch und gefährlich", erklärte Barrot. Zuvor hatte US-Präsident Trump nach den Angriffen des amerikanischen Militärs auf Atomanlagen im Iran Unterstützung für einen Wechsel der Führung in Teheran angedeutet.

"Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff "Regime Change" (Regimewechsel) zu verwenden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, den Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regimewechsel geben???" Barrot nannte Trump nicht beim Namen und ging auch nicht auf dessen Post ein, erklärte jedoch: "Wir lehnen alle Versuche ab, einen Regimewechsel durch Gewalt zu organisieren."

11.14 Uhr: London warnt Iran vor Angriff auf US-Basis

Der britische Außenminister David Lammy hat laut eigener Aussage seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi vor einem Angriff auf US-Truppen gewarnt. Es wäre ein "katastrophaler Fehler", als Reaktion auf den US-Angriff auf iranische Atomanlagen eine Militärbasis der Vereinigten Staaten in der Region anzugreifen, sagte Lammy der BBC. Auch Großbritannien habe Truppen vor Ort.

11.12 Uhr: Norden von Teheran von Explosionen erschüttert

Der Norden der iranischen Hauptstadt Teheran ist von lauten Explosionen erschüttert worden. An verschiedenen Orten stieg dichter Rauch auf, wie ein AFP-Reporter berichtete. Der iranische Rote Halbmond sprach von einem israelischen Angriff in der Nähe seiner Gebäude.

11.04 Uhr: Ministerpräsident Söder - "Grundsätzliches Verständnis für Israel"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Verständnis dafür, dass viele Menschen mit Sorge auf die Situation in Nahost blicken. "Das beschwert uns alle. Keiner kann kein Krieg gut finden", sagte Söder im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Aber der Iran bedroht seit langem die ganze Region über Terrorgruppen wie Hamas, Hisbollah, Huthis und auch mit einer möglichen eigenen Atombombe, die dann das Existenzrecht Israels bedroht“, fügte Söder hinzu. Er habe "grundsätzliches Verständnis" für Israel, bekräftigte der Ministerpräsident. "Wir stehen an der Seite Israels und die Amerikaner, wir haben sie jetzt lange aufgefordert, lange, sie sollen endlich mal wieder ihre Ordnungsrolle in der Welt ein Stück wahrnehmen. Das tun sie jetzt. Und das, was die Amerikaner jetzt gemacht haben: Es ist gut, wenn die Iraner endlich zu Gesprächen bereit wären."

10.38 Uhr: Irans Parlament berät über Aussetzung der Zusammenarbeit mit IAEA

Das iranische Parlament berät nach eigenen Angaben über eine Aussetzung der Zusammenarbeit mit der UN-Atomaufsicht IAEA. Ein Gesetzentwurf dazu werde erörtert, teilte ein Mitglied des Parlamentspräsidiums laut staatlichen Medien mit. Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf warf der Internationalen Atomenergiebehörde vor, ihre Verpflichtungen nicht zu erfüllen und zu einem politischen Instrument geworden zu sein. Das Parlament strebe daher ein Gesetz an, "das Irans Zusammenarbeit mit der IAEA aussetzt, bis wir objektive Garantien für das professionelle Verhalten dieser internationalen Organisation haben", wird er von iranischen Medien zitiert. Er bekräftigte die Angaben der Führung in Teheran, dass der Iran keine Entwicklung von Atomwaffen anstrebe.

10.08 Uhr: Offenbar abgeschossene Raketenteile in Israel eingeschlagen

Israelischen Medien zufolge ist eine iranische Rakete im Raum Lachisch südlich von Jerusalem eingeschlagen. Auch im Gebiet von Aschdod in Südisrael sei womöglich eine Rakete eingeschlagen. In Jerusalem waren wiederholt laute Einschläge zu hören. Zuvor waren Raketen am Himmel zu sehen, die über Jerusalem flogen, wie Reuters-Reporter berichteten. Wenig später teilte das israelische Militär mit, dass die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen könne. Es hatte zuvor Luftalarm ausgelöst. Israelische Medien berichteten, dass der Iran rund 15 Raketen abgefeuert habe und Teile abgefangener Raketen an mehreren Orten niedergegangen seien.

09.59 Uhr: Luftalarm in Israel - Explosionen in Jerusalem

Wegen neuer iranischer Raketenangriffe ist in Israel nach Armeeangaben Luftalarm ausgelöst worden. "Vor kurzem ertönten in mehreren Gebieten Israels Sirenen", erklärte die israelische Armee am Morgen. Sie rief die Bevölkerung auf, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. In Jerusalem waren mehrere Explosionen zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

09.57 Uhr: Kallas - Blockade der Straße von Hormus wäre "extrem "gefährlich"

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat vor den Folgen einer Blockade der Straße von Hormus durch den Iran gewarnt. Eine Sperrung der für den weltweiten Öltransport wichtigen Meerenge wäre "extrem "gefährlich und für niemanden gut", sagte Kallas vor einem Treffen der EU-Außenminister. "Die Sorgen vor Vergeltung und einer Eskalation des Krieges sind enorm." Der iranische Sender Press TV hatte am Sonntag berichtet, dass der Nationale Sicherheitsrat des Iran über eine Schließung des Seewegs entscheide, nachdem das Parlament eine solche Maßnahme unterstützt habe. Etwa 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gaslieferungen werden durch die Straße von Hormus transportiert.

09.45 Uhr: Wadephul fordert Iran zu Verhandlungen mit USA auf

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat den Iran erneut zu Verhandlungen mit den USA aufgefordert. "Der Iran muss wissen, die Welt wird nicht akzeptieren, dass er atomar bewaffnet ist", sagte Wadephul vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. "Wir brauchen eine Verhandlungslösung", fügte er hinzu. "Der Iran muss verstehen, dass er rote Linien überschritten hat", betonte Wadephul mit Blick auf das iranische Atomprogramm.

09.28 Uhr: Israel meldet neuen iranischen Raketenangriff

Das israelische Militär meldet einen neuen iranischen Raketenangriff. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um von Iran abgefeuerte Raketen abzufangen, teilte das Militär mit. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, sich in Schutzräume zu begeben.

09.27 Uhr: Iran fordert von UN Verurteilung von US-Angriffen

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi fordert in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine sofortige und entschiedene Verurteilung der US-Angriffe. Untätigkeit werde nicht nur die Krise verschärfen, sondern auch die globale Sicherheit weiter verschlechtern, erklärte Araghtschi auf der Online-Plattform X.

09.10 Uhr: Spanien für Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel

Spanien will die Europäische Union auffordern, das Assoziierungsabkommen mit Israel wegen des Gaza-Kriegs auszusetzen. Er werde den EU-Rat bitten, das Abkommen mit sofortiger Wirkung auf Eis zu legen, sagte Außenminister Jose Manuel Albares. Grund sei das israelische Vorgehen im palästinensischen Gazastreifen, das eine Verletzung der Menschenrechte darstelle. Er wolle zudem den EU-Rat auffordern, ein Waffenembargo gegen Israel zu beschließen. Auch Sanktionen gegen Einzelpersonen, die eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben, sollten verhängt werden, fügte Albares hinzu.

09.00 Uhr: SPD-Fraktionsvize - Iranischer Moskau-Besuch kein gutes Zeichen

"Dass der iranische Außenminister heute in Moskau statt im direkten Gespräch mit den USA erwartet wird, ist kein gutes Zeichen", hat die SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Wenn es die Bereitschaft zu Gesprächen von US-Präsident Trump wirklich gibt, sollten diese unbedingt geführt werden. Nur durch Verhandlungen lässt sich die Gewalt stoppen und ein Weg zu Stabilität und Frieden eröffnen." Möller fordert, dass Europa und Deutschland ihr diplomatisches Gewicht einbringen und auf weitere Gespräche dringen müssten.

08.37 Uhr: Iran droht USA mit schwerwiegenden Konsequenzen

Der Iran droht den USA mit Vergeltung. Nach den feindlichen Aktionen der USA habe sich der Umfang legitimer Ziele für die iranischen Streitkräfte erweitert, sagte ein Sprecher des Zentralkommandos der iranischen Armee in einer Videoaufzeichnung. Die USA müssten mit schwerwiegenden Konsequenzen für ihre Handlungen rechnen. An US-Präsident Trump gerichtet ergänzt er auf Englisch: "Mister Trump, der Spieler, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden."

07.28 Uhr: Iran und Russland stimmen Position zu Nahost-Eskalation ab

Nach dem US-Angriff auf den Iran berät die Führung in Teheran mit Russland über die Lage. Der Iran und Russland würden ihre Positionen zur aktuellen Eskalation im Nahen Osten abstimmen, meldet die russische Nachr i chtenagentur Tass unter Berufung auf den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi, der sich zu einem Besuch in Moskau aufhält.

07.00 Uhr: Israel meldet Angriff auf militärische Infrastruktur im Iran

Das israelische Militär greift nach eigenen Angaben derzeit militärische Infrastruktur in Kermanschah im Iran an.

06.36 Uhr: Iranischer Außenminister Araghtschi trifft Putin

Vor dem Hintergrund des US-Eingreifens in den Krieg zwischen Iran und Israel trifft der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Montag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen. Der iranische Chefdiplomat will mit Putin "ernsthafte Rücksprache" halten. Demnach plante Moskau, gemeinsam mit Peking eine Resolution zur Beendigung der Gefechte im UN-Sicherheitsrat einzubringen. Araghtschi will nun mit Putin über das weitere Vorgehen sprechen.

06.30 Uhr: EU-Außenminister beraten heute in Brüssel

Inmitten der eskalierenden Lage im Nahen Osten kommen heute die Außenminister der EU in Brüssel zusammen. Das Treffen hat durch die US-Angriffe auf den Iran am Wochenende neue Brisanz bekommen, der Krieg zwischen Israel und dem Iran sowie allgemein die Lage im Nahen Osten standen aber ohnehin auf der Tagesordnung. Für Deutschland reist Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) nach Brüssel.

06.29 Uhr: Guterres warnt bei UN-Sondersitzung vor "Zyklus der Zerstörung" in Nahost

UN-Generalsekretär António Guterres hat bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zum Krieg gegen den Iran vor einem "Zyklus der Zerstörung" gewarnt. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen markierten eine "gefährliche Wende" in der Region, sagte Guterres am Sonntag in New York. Russland, China und Pakistan forderten unterdessen in einem Resolutionsentwurf eine "sofortige Waffenruhe" im Iran.

Er habe "wiederholt jede militärische Eskalation im Nahen Osten verurteilt", sagte Guterres. "Die Menschen in der Region können keinen weiteren Zyklus der Zerstörung ertragen. Und trotzdem laufen wir Gefahr, in einen ausweglosen Zyklus von Vergeltung nach Vergeltung zu geraten", sagte er.