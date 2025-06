Nahost-Ticker: Mehrere Tote bei neuen Angriffen auf Israel

09.51 Uhr: Iran - Haben bei Angriffen auf Israel neue Methode verwendet

Irans Revolutionsgarden haben mitgeteilt, bei den jüngsten Raketenangriffen auf Israel sei eine neue militärische Methode verwendet worden. Dies habe dazu geführt, dass Israels mehrschichtige Abwehrsysteme sich gegenseitig beschossen hätten. So habe der Iran erfolgreich mehrere Ziele treffen können. Israelische Regierungsvertreter hatten wiederholt erklärt, dass das international als modellhaft geltende "Iron-Dome"-Abwehrsystem nicht zu 100 Prozent wirksam sei und warnten die Bevölkerung vor schwierigen Tagen.

09.43 Uhr: Trotz "Grauzone": CDU-Außenpolitiker Röttgen verteidigt Vorgehen Israels

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Israels Angriffe auf strategische Ziele im Iran verteidigt. "Es hätte verheerende Folgen, wenn Iran - ein Terrorregime nach innen und nach außen - Atommacht würde", sagte Röttgen im ARD-"Morgenmagazin", und zwar "für die Sicherheit und Existenz Israels", für den Nahen Osten "und auch für die gesamte Welt, auch für Europa". Er sehe nicht, dass es zu einer Verhandlungslösung komme, weil Iran Atommacht werden wolle. "Wie lange soll man jetzt warten, bis die Atomwaffe in Teheran da ist?" fragte Röttgen. Es sei "unvermeidbar eine gewisse völkerrechtliche Grauzone, aber es ist eben auch ein Dilemma".

Deutschland solle in der internationalen Gemeinschaft darauf hinweisen, "dass dieser Krieg stattfindet, weil es den unbedingten Willen eines Terrorregimes gibt, Atommacht zu werden, die Atombombe zu haben, um sie dann politisch einzusetzen." Außerdem solle Deutschland alles dafür tun, das es keine Ausweitung gebe - also Iran "ermahnen, nicht zivile Ziele in Israel anzugreifen", so Röttgen.

09.34 Uhr: Huthi-Raketen lösen im Süden Israels Luftalarm aus

Im Süden Israels haben laut dem Nachrichtenportal "ynet" auch Raketen, die von den Iran nahestehenden Huthi-Rebellen im Jemen gestartet wurden, Luftalarm ausgelöst. Einwohner wurden von der Armee aufgefordert, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.

09.22 Uhr: Iranische Raketen treffen vor allem Region um Haifa

Die iranischen Angriffswellen in den frühen Morgenstunden haben in Israel insbesondere die Region um Haifa getroffen. Auch über Tel Aviv und Jerusalem waren Detonationen zu hören und teils deutlicher zu spüren als in den Nächten zuvor. Einschläge ereigneten sich nach Armeeangaben in einer sonst tagsüber belebten Einkaufszone in Tel Aviv, in der östlich gelegenen Stadt Petach Tikwa sowie in dem mehrheitlich von strengreligiösen Juden bewohnten Bnei Brak. Getroffen wurde laut Berichten die Ölraffinerie in der Nähe des Hafens von Haifa. Auch ein Kraftwerk in dem Gebiet soll beschädigt worden sein.

Die Behörden in Petach Tikwa teilten mit, iranische Raketen seien in ein Wohnhaus eingeschlagen. Dabei seien Wände mehrerer Wohnungen herausgerissen und Fenster zerschlagen worden. "Wir sehen deutlich, dass unsere Zivilisten ins Visier genommen werden", sagte der israelische Polizeisprecher Dean Elsdunne. Mehrere Personen würden noch unter Trümmern vermutet, hieß es. In Haifa herrsche am Morgen nach der Angriffsnacht eine Stimmung "wie an Jom Kippur", dem stillsten jüdischen Feiertag, sagte ein Einwohner. Nach israelischen Militärangaben ist der Zivilschutz an den Einschlagsorten im Einsatz. Auch Reservekräfte würden hinzugezogen.

09.08 Uhr: Wadephul erwartet keine Beteiligung der USA am Israel-Iran-Konflikt

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) rechnet nach eigenen Worten nicht mit einem Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Im Interview des Deutschlandfunks wies er darauf hin, dass Washington das bereits in der ersten Stellungnahme von Außenminister Marco Rubio ausgeschlossen habe. "Das ist sehr klar in allen Erklärungen, auch in allen Handlungen. Ich habe nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die USA ein Interesse daran hätten, sich zu beteiligen", sagte Wadephul, der von seiner Nahostreise aus Oman zugeschaltet war.

Die USA unterhalten eine Reihe von Militärstützpunkten mit Zehntausenden Soldaten in der Region. Unbestätigten Medienberichten zufolge unterstützen die USA Israel bereits bei der Abwehr iranischer Raketen. Zudem wird die Frage diskutiert, ob die USA dem Verbündeten bei der Zerstörung der unterirdischen iranischen Atomanlage Fordo helfen könnten. Experten gehen davon aus, dass dafür extrem starke bunkerbrechende Bomben nötig sind, über die die USA verfügen, aber nicht Israel.

08.49 Uhr: Acht Tote bei iranischen Raketenangriffen auf Israel

Bei den neuen iranischen Raketenangriffen auf israelische Städte sind in der Nacht neuen Angaben von Sanitätern zufolge acht Menschen getötet und 92 verletzt worden. Eine Sprecherin bestätigte, damit sei die Zahl der seit Freitag bei Angriffen in Israel getöteten Menschen auf 23 gestiegen. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es im Großraum Tel Aviv insgesamt vier Einschläge. In der Hafenstadt Haifa im Norden des Landes wurden in Trümmern drei Menschen tot geborgen. Aus einem am Vortag in Bat Jam getroffenen Gebäude wurden zwei weitere Leichen geborgen.

In Petach Tikva bei Tel Aviv seien drei Menschen durch einen direkten Treffer in dem Schutzraum getötet worden, in dem sie Zuflucht gesucht hatten, berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet". Die Armee ruft die Menschen stets dazu auf, sich bei Angriffen in privaten Schutzräumen oder öffentlichen Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen, weil dies Leben rette.

08.41 Uhr: US-Flugzeugträger "Nimitz" mit Kurs nach Nahost

Angesichts der anhaltenden Luftangriffe zwischen Israel und dem Iran entsenden die USA offenbar den Flugzeugträger "USS Nimitz" in die Region. Das Kriegsschiff verließ am Montagmorgen das Südchinesische Meer und nahm Kurs nach Westen Richtung Nahost, wie aus Daten des Online-Schiffsbeobachtungsdienstes Marine Traffic hervorgeht.

Ein für zum Ende der Woche geplanter Stopp in der vietnamesischen Hafenstadt Danang wurde Diplomatenkreisen zufolge abgesagt. Als Grund für die Absage habe die US-Botschaft in Hanoi "eine dringende operative Anforderung" genannt, so ein Insider. Eine Stellungnahme von US-Seite lag zunächst nicht vor.

08.31 Uhr: CDU-Außenpolitiker Hardt zeigt Verständnis für israelische Angriffe

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hat mit Verständnis auf die israelischen Angriffe auf die iranischen Atomanlagen reagiert. "Eine iranische Atombombe wäre nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für weite Teile der Region", sagte er im Interview mit dem BR. Er glaube, "dass die Israelis den Glauben an eine Verhandlungslösung für das iranische Atomprogramm aufgegeben haben". Israel sei deshalb höchst besorgt und gehe davon aus, "dass nur dieser Schlag Israel vor einer iranischen Atombombe schützen kann".

Hardt hob hervor, dass eine iranische Atombombe "nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern für weite Teile der Region, vielleicht auch für Europa" sein könne, "wenn es entsprechend dazu geeigneten Raketen gibt". Das Verhalten des Iran nannte er "eine der größten Bedrohungen für den Weltfrieden". Hardt betonte, er hoffe jetzt auf Verhandlungen mit neuen Vorzeichen, "wenn der Iran nun einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israel nicht durchsetzen kann".

08.20 Uhr: US-Konsulat in Tel Aviv durch Raketeneinschlag in der Nähe beschädigt

Erschütterungen durch den Einschlag einer iranischen Rakete in der Nähe des US-Konsulats in Tel Aviv haben leichte Schäden an dem Gebäude verursacht. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, teilte auf der Plattform X mit, niemand sei verletzt worden. Das Konsulat in Tel Aviv und die Botschaft in Jerusalem blieben aber als Vorsichtsmaßnahme ganztägig geschlossen. Der Schaden entstand während einer neuen Welle iranischer Raketenangriffe auf Israel.

08.00 Uhr: Iranischer Präsident ruft Bevölkerung zum Zusammenhalt auf

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat die Bevölkerung des Landes angesichts des eskalierten Konflikts mit Israel zum Zusammenhalt aufgerufen. Jede Meinungsverschiedenheit und jedes Problem müssten hintangestellt werden, sagte Peseschkian vor dem iranischen Parlament. Man müsse "gegen die völkermörderische kriminelle Aggression mit Einheit und Zusammenhalt stark zusammenstehen".

Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet, Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert und zahlreiche ranghohe Militärs getötet. Der Iran reagierte mit Vergeltungsangriffen und attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen.

07.47 Uhr: Israels Verteidigungsminister - Bewohner von Teheran "werden Preis bezahlen"

Nach den iranischen Raketenangriffen vom Morgen hat Israels Verteidigungsminister Israel Katz den Menschen in Teheran mit Vergeltung gedroht. Die Bewohner der iranischen Hauptstadt würden "den Preis bezahlen, und das bald", erklärte Katz.

07.26 Uhr: Agentur - Mann im Iran wegen Spionage für Israel hingerichtet

Im Iran ist laut Justiz-Website Misan Online der 2023 festgenommene Esmaeil Fekri hingerichtet worden, der für den israelischen Geheimdienst Mossad spioniert haben soll. Er sei unter anderem der "Korruption auf Erden" und des "Krieges gegen Gott" schuldig gesprochen worden.

Es wäre die dritte Hinrichtung in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Vorwürfen, die sich um Spionage für Israel drehen.

07.20 Uhr: Israelische Rettungsdienste - Vier Tote durch Raketenangriffe

Bei neuen Raketenangriffen des Iran am Montagmorgen sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom im Zentrum des Landes vier Menschen getötet worden. Zudem gebe es 87 Verletzte.

07.04 Uhr: Irans Präsident - Haben keine Absicht, Atomwaffen zu entwickeln

Irans Präsident Massud Peseschkian hat erklärt, sein Land habe keine Absicht, Atomwaffen zu entwickeln. Teheran werde aber weiterhin auf seinem Recht auf Atomenergie und Kernforschung beharren, sagte er.

06.56 Uhr: EU will zusammen mit USA Anstieg der Energiepreise durch Nahostkonflikt verhindern

Die EU will gemeinsam mit den USA einen starken Anstieg der Energiepreise wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran verhindern. Sie habe mit US-Präsident Donald Trump über das Thema gesprochen und man sei bereit, sich mit gleichgesinnten Partnern abzustimmen, um die Stabilität der Märkte zu sichern, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Gipfeltreffen der G7-Gruppe in Kanada. Man sei sehr wachsam, was die Auswirkungen des Konflikts auf die internationalen Energiemärkte angehe.

Welche Maßnahmen gegen große Preisschwankungen in Erwägung gezogen werden, sagte von der Leyen nicht. Theoretisch könnten etwa strategische Erdölreserven freigegeben oder Gespräche mit wichtigen Ölexport-Staaten gesucht werden. An den Tankstellen in Deutschland waren Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und dem Iran in den vergangenen Tagen bereits zu spüren gewesen.

06.49 Uhr: Israels Armee meldet Angriffe auf Kommandozentralen der Revolutionsgarden

Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Kommandozentralen der iranischen Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Dabei seien "Kommandozentralen der al Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und des iranischen Militärs" getroffen worden, erklärte die Armee am Montagmorgen. die al Kuds-Brigaden sind die Auslandseinheit der Revolutionsgarden, deren offizielle Aufgabe es ist, im Ausland verdeckte Operationen auszuführen. In den angegriffenen Kommandozentralen seien Terroranschläge gegen den Staat Israel mit Hilfe der Stellvertreter der iranischen Führung im Nahen Osten geplant worden, erklärte die israelische Armee.

Vom Iran gab es noch keine Bestätigung für die Angriffe. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor bestätigt, dass der Chef des Geheimdienstes der mächtigen Revolutionsgarden, Mohammed Kasem - und sein Stellvertreter bei vorangegangenen Angriffen auf die Hauptstadt Teheran getötet worden seien.

04.50 Uhr: Von der Leyen - Netanjahu verspricht mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zugesagt. "Ich habe darauf bestanden und darauf gedrängt, dass die humanitäre Hilfe, die den Gazastreifen nicht erreicht, nach Gaza gebracht werden muss. Er hat mir versprochen, dass dies der Fall ist und sein wird", sagte von der Leyen am Montag nach einem Telefonat mit Netanjahu vor Journalisten in Kanada.

04.45 Uhr: Israelische Medien - Verletzte nach Raketenangriff auf Hafen in Haifa

Israels öffentlich-rechtlicher Sender Kan hat mehrere Verletzte nach einem iranischen Raketenangriff auf die Hafenstadt Haifa am Montag gemeldet. Auch iranische Staatsmedien bestätigten, dass die drittgrößte Stadt Israels beim letzten Angriff getroffen wurde. Das britische Sicherheitsunternehmen Ambrey teilte mit, dass in einem Kraftwerk in der Nähe des Hafens in Haifa Brände beobachtet wurden. Ambrey habe auf Videoaufnahmen beobachtet, wie das israelische Militär den Angriff abfängt, dann aber die Einschläge zweier Hyperschallraketen folgten.

04.27 Uhr: Israel meldet neue Raketenangriffe - Laute Explosionen in Jerusalem

Der Iran hat nach israelischen Angaben am Montagmorgen einen neuen Raketenangriff auf Israel gestartet. Es seien "vor Kurzem Raketen identifiziert worden, die vom Iran auf das Territorium des Staates Israel abgefeuert wurden", teilte die Armee im Onlinedienst Telegram mit. Die Luftabwehr sei im Einsatz, dennoch seien die Menschen in Israel aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben "und dort bis auf Weiteres zu bleiben".

In Jerusalem, wo die Luftabwehr aktiv war, waren laute Explosionen zu hören, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Ein AFP-Reporter in Haifa im Nordisrael sah, wie nach den jüngsten Raketenangriffen mehrere Feuer ausbrachen. Über der Stadt stieg eine Rauchwolke auf.

04.01 Uhr: Von der Leyen: Verhandlungslösung im Iran-Konflikt langfristig am besten

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach eigenen Aussagen gesagt, dass eine Verhandlungslösung im Iran-Konflikt langfristig die beste Option sei. Sie habe am Samstag auch mit US-Präsident Donald Trump gesprochen und sei bereit, sich mit gleichgesinnten Partnern zu koordinieren, um die Stabilität der Märkte, insbesondere der Energiemärkte, zu sichern, so von der Leyen am Sonntag (Ortszeit) vor dem G7-Gipfel im kanadischen Kananaskis.

03.57 Uhr: Israels Armee - Wieder Raketenbeschuss aus Iran

Israel ist nach Angaben des Militärs in der Nacht erneut vom Iran aus mit Raketen angegriffen worden. Die Verteidigungssysteme wurden aktiviert, nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es dennoch mehrere Einschläge im Zentrum des jüdischen Staates. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Die Bevölkerung könne die Schutzräume inzwischen aber wieder verlassen, teilte das Militär auf Telegram mit.

Such- und Rettungskräfte waren nach Armeeangaben an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz. Während des iranischen Angriffs waren im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv Explosionen zu hören, anschließend die Sirenen mehrerer Krankenwagen. Zuvor hatte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben Abschussrampen für Boden-Boden-Raketen im Landesinneren des Irans angegriffen - anscheinend mit dem Ziel, einem erneuten Angriff des Erzfeindes

03.00 Uhr: Neue israelische Angriffswelle und weitere iranische Gegenangriffe

Israel hat seine Angriffe auf strategische Ziele im Iran die vierte Nacht in Folge fortgesetzt. Am Montagmorgen meldete die Armee Angriffe auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran. Der Iran führte derweil weitere Vergeltungsangriffe aus, die israelische Armee meldete Raketeneinschläge in mehreren Teilen des Landes. Beide Länder drohten einander mit weiteren verheerenden Angriffen. US-Präsident Donald Trump rief Israel und den Iran auf, einen "Deal" zu schließen.

00.58 Uhr: Verhandlungskreise - Iran schließt Gespräche unter Beschuss aus

Der Iran hat jegliche Verhandlungen während des laufenden israelischen Großangriffs ausgeschlossen. Die Regierung in Teheran habe gegenüber den Vermittlern Katar und Oman deutlich gemacht, dass sie "nicht verhandelt, während sie angegriffen wird", sagte ein mit den Atomverhandlungen vertrauter Beamter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Erst "wenn der Iran seine Antwort auf die israelischen Präventivschläge abgeschlossen hat", könne es zu ernsthaften Gesprächen kommen.

Angesichts der massiven israelischen Angriffe auf Ziele im Iran waren die für Sonntag geplanten Atomverhandlungen zwischen Teheran und Washington unter Vermittlung des Oman abgesagt worden.

00.41 Uhr: Israel meldet Angriffe auf Raketen-Stellungen im Iran

Israel hat nach eigenen Angaben am frühen Montagmorgen Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran bombardiert. Bei den Angriffen würden Ziele im Zentrum des Landes ins Visier genommen, teilte die israelische Armee im Onlinedienst X mit. "Wir gehen aus unserem Luftraum und aus dem iranischen Luftraum gegen diese Bedrohung vor." Am Sonntagabend hatte die israelische Armee bereits Angriffe auf dutzende Ziele im Westen des Iran gemeldet, wo Boden-Boden-Raketen stationiert sein sollen.

0.40 Uhr: Trump - Hoffe auf Waffenstillstands-Verhandlungen zwischen Israel und Iran

US-Präsident Donald Trump hofft, dass Israel und der Iran bald einen Waffenstillstand verhandeln werden. Er fügte allerdings hinzu, dass Länder manchmal die Dinge erst einmal ausfechten müssten. Im Gespräch mit Reportern auf dem Weg zum G7-Gipfel in Kanada sagte Trump zudem, die USA würden Israel weiterhin unterstützen. Er lehnte es jedoch ab zu sagen, ob er Israel bereits gebeten habe, die Angriffe auf den Iran zu unterbrechen.

00.25 Uhr: Israels Militär - Greifen Bodenraketen-Standorte im Zentraliran an

Das israelische Militär greift eigenen Angaben zufolge im Moment im Zentraliran Anlagen mit iranischen Bodenraketen (SSM) an.