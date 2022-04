Krieg in der Ukraine: Lawrow poltert gegen Westen und Nato

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wirft der Nato vor, das Ende der "Spezialoperation" in der Ukraine durch politische Vereinbarungen und Waffenlieferungen zu verhindern. Das berichten russische Agenturen unter Berufung auf ein Interview der chinesischen Agentur Xinhua mit Lawrow.

Lawrow kündigt Zerstörung der gelieferten Waffen an

In einem Interview mit dem arabischsprachigen Sender Al-Arabija sagte Lawrow außerdem, dass Russland die Routen kenne, über die der Westen Waffen an die Ukraine liefern wolle. Die gelieferten Waffen sollten nun zum Ziel der von offizieller russischer Seite so bezeichneten "Spezialoperation" werden, "sobald sie das Territorium der Ukraine erreichen".

Lawrow: Der Westen behindert den Verhandlungsprozess

Die Verhandlungen mit Kiew über den Entwurf eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Kriegs laufen nach Lawrows Darstellung nicht gut: Sie würden auch durch die "militante Rhetorik und hetzerische Aktionen der westlichen Unterstützer von Kiew" behindert. Die russische Seite befürworte jedoch eine Fortsetzung des Verhandlungsprozesses.

"Wir 'spielen' nicht mit einem Atomkrieg." Sergej Lawrow, russischer Außenminister

Russland sieht sich nicht im Krieg mit der Nato. Vielmehr glaube die Nato, mit Russland im Krieg zu sein, sagte Lawrow nach Angaben russischer Agenturen. Weiterhin drohe Russland nicht mit Atomwaffen, westliche Medien übertrieben bei diesem Thema. Russland hatte Ende Februar Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzen lassen, was weltweit als Drohung mit dem atomaren Arsenal verstanden worden war.

Lawrow: Russisches Militär will zivile Opfer vermeiden

Lawrow behauptete weiterhin, das russische Militär tue "alles in seiner Macht Stehende, um zivile Opfer zu vermeiden". Die Ukraine hingegen meldet täglich zivile Opfer. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte gab die Zahl getöteter Zivilisten zuletzt mit 2.899 an, die tatsächlichen Zahlen sollen allerdings erheblich höher sein.