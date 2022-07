Krieg in der Ukraine: Lambrecht verteidigt Waffen-Ringtausch

In der zweiten Woche ihrer Sommerreise besucht Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) heute und morgen Bundeswehrstandorte in Bayern. Beim Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk- und Betriebsstoffe in Erding informiert sie sich über innovative Entwicklungen im Bereich der Ausrüstung für Soldatinnen und Soldaten, in München stehen Besuche bei der Sanitätsakademie und im Karrierecenter der Bundeswehr auf dem Programm. In Neuburg an der Donau begutachtet sie sie das Taktische Luftwaffengeschwader. Im Gespräch mit BR24 erklärt sie, warum die Bundeswehr ein guter Arbeitgeber ist, wie sie die Stimmung in der Truppe wahrnimmt und sie verteidigt Panzer-Ringtausch für die Ukraine gegen Kritik.

Lambrecht verteidigt Panzer-Ringtausch für die Ukraine

Die Bundeswehr unterstütze die Ukraine "ganz vielfältig", so Lambrecht, "und das werden wir auch kontinuierlich weitermachen". Bezüglich des Ringtausch-Verfahrens, bei dem östliche Verbündete der Ukraine leicht bedienbare Panzer sowjetischer Bauart zu Verfügung stellen um dann von Deutschland mit modernem Gerät versorgt zu werden, wies sie Vorwürfe zurück, man würde sich nicht an Vereinbarungen halten. Es sei der Bundesregierung wichtig, die Lücken aufzufüllen - sie machte aber klar, "dass in der Industrie nicht von heute auf morgen Panzer produziert und auf den Hof gestellt werden können".

Bundeswehr: Attraktiver Arbeitgeber mit Nachwuchssorgen

Einen Tag nach der Vereidigung von 400 Rekrutinnen und Rekruten im Berliner Bendlerblock warb sie für die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber: "Wir bieten Sicherheit, wir bieten eine Wahnsinns Bandbreite, wie man sich entwickeln kann, tausend Berufsbilder stehen in der Bundeswehr zur Verfügung". Bei dem feierlichen Gelöbnis habe sie bei den jungen Menschen die Bereitschaft gespürt, "für unsere Werte einzustehen, gegebenenfalls auch militärisch" und sie hoffe diesen Spirit auch aufrechterhalten zu können. "Die Gesellschaft steht hinter ihrer Bundeswehr", so Lambrecht. Die Stimmung sei insgesamt gut in der Truppe: "Wir können ja jetzt durch das hundert Milliarden-Sondervermögen dafür sorgen, dass endlich die Ausrüstung, die Ausstattung in die Bundeswehr kommt, die dort dringend erwartet wird."

Dienstpflicht ist "keine Lösung"

Gleichzeitig erteilte sie einer Dienstpflicht erneut eine Absage: "Mit einer Dienstpflicht von sechs Monaten kann ich niemanden so ausbilden, dass er dann auch in der Bundeswehr seinen Dienst üben kann", meinte Lamprecht zu den Nachwuchssorgen. Das sei "keine Lösung für die Frage, vor der wir stehen". Kurzfristig sei eine Dienstpflicht wegen fehlender Infrastruktur und auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ohnehin nicht machbar. "Wir setzen auf das, was wir bieten können. Wir sind ein guter Arbeitgeber. Wir haben gute Rahmenbedingungen. Wir können jetzt auch dafür sorgen, dass diejenigen, die zu uns kommen, entsprechend ausgerüstet werden", so die Ministerin.

"Stichwort: Einsatzbereitschaft": Sommerreise als Bestandsaufnahme

Noch bis zum 24. August reist Lambrecht zu zahlreichen Dienststellen der Bundeswehr, um sich bei Truppenbesuchen ein Bild vom Zustand der Einheiten vor dem Hintergrund der Bedrohungslage an der Ostflanke der NATO zu machen. "Ich will mir vor Ort einen Überblick darüber verschaffen, was gut läuft, aber auch, wo Investitionsbedarf ist" so Lambrecht im Interview mit BR24. Aber auch Infrastruktur und die personelle Situation wolle sie sich anschauen.

"Deswegen steht diese Sommerreise auch unter dem Stichwort Einsatzbereitschaft, (...) damit wir das gewährleisten können, wozu wir uns verpflichtet haben, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können."