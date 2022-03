Krieg in der Ukraine: Indien zwischen den Stühlen

"Die Welt im Krieg", in fetten roten Buchstaben, die dann in Rauch und Flammen aufsteigen. So ist es seit Tagen als Einblendung zu sehen beim indischen TV-Sender Republic.Live. Dazu wechseln in Sekundenschnelle Videoeinspielungen: mit Bomben, die auf Häuser fallen. Explosionen, Panzer, Tote und Verletzte aus der Ukraine. Meistens sind das wackelige Handyvideos. Dazu gibt es Schalten mit indischen Studierenden: rund 20.000 Inderinnen und Inder sollen aus der Ukraine rausgeholt werden, ein indischer Student sei bereits umgekommen sein.

USA üben Druck auf Indien aus

Auch in Indien gibt es in diesen Tagen kaum ein anderes Thema als den russischen Einmarsch in der Ukraine. Im Inland erhält indische Regierung derzeit viel Lob, sich bei dem Konflikt nicht auf eine Seite zu schlagen. Obwohl der Druck wächst: In einem Telefonat mit den USA soll US-Außenminister Blinken die indische Regierung "auf die Bedeutung einer starken kollektiven Antwort in Form einer Verurteilung der russischen Invasion" hingewiesen haben.

Partei ergreifen ist für Indien zu riskant

Premierminister Modi soll in einem Gespräch mit Putin gefordert haben, zum Dialog zurück zu kehren und den Konflikt diplomatisch zu lösen. Russland wiederum lobt Indien, weil es sich enthält. Derzeit, so schreiben viele Kommentatoren, könne sich Indien nicht leisten, Partei zu ergreifen. Harsh V Panth, Analyst für internationale Beziehungen von der unabhängigen Denkfabrik ORF, spricht von einem schwierigen Balanceakt, in dem sich Indien derzeit befinde:

"Indien hat gute Beziehungen zum Westen und zu Russland. Ironischerweise scheint Indien wirklich das einzige Land zu sein, dass auch auf beide Seiten angewiesen ist."

Waffen aus Russland von hoher Bedeutung

Die guten Beziehungen zu Russland gehen noch auf die Zeit der Sowjetunion zurück. Bis vor kurzem waren die Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern meist recht herzlich: "Hey, wie geht’s" fragt Premierminister Modi freundlich, als Putin im Dezember zu Besuch in Indien war. Beide lachen, es folgt eine herzliche Umarmung.

Indiens Angst vor China

Indien ist vor allem auf Waffen und militärisches Inventar aus Russland angewiesen. Moskau ist noch der wichtigste Lieferant für die indische Armee. Zudem treibt Indien die Sorge um, dass der Schulterschluss zwischen Russland und China so groß werden könnte, dass Indien außen vorstünde.

Gerade in den letzten beiden Jahren haben sich die Auseinandersetzungen zwischen China und Indien noch verschärft, an verschiedenen Orten der Grenze kam es zu mehreren Gefechten, bei denen Soldaten auf beiden Seiten getötet wurden.

Indische Medien: USA haben Putin keine Wahl gelassen

Ohne Unterstützung von außen ist Indien seinem Rivalen China weder militärisch noch wirtschaftlich gewachsen. Vor diesem Bedrohungsszenario gehen die Kommentare in den indischen Zeitungen auch mit dem Vorgehen des Westens ins Gericht: Die USA hätten Putin so gut wie keine andere Wahl gelassen. Der Politikstudent Sudhir Singh kritisiert wie viele Intellektuelle in Indien das Vorgehen der NATO: "Sie hätten nicht so weit in den Osten vorrücken sollen. Russland ist eine Großmacht, natürlich mag die es nicht, wenn die NATO so weit zu ihr vorrückt. Die Idee, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, war ein großer Fehler."

Oberste Priorität: Indische Menschen aus der Ukraine zurückholen

Mit der Operation Ganges, will die indische Regierung nun tausende Menschen mit indischer Staatsbürgerschaft aus der Ukraine herausholen. Auch dafür sei eine gute Beziehung zu Russland notwendig, kommentieren die Zeitungen, um nicht noch mehr Leben von Inderinnen und Indern zu gefährden.

Karte: Die militärische Lage in der Ukraine