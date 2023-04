Kreuzweg am Karfreitag: Warum der Papst nicht teilnimmt

Papst Franziskus wird am Freitagabend nicht am traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom teilnehmen.

Mehrere zehntausend Menschen erwartet

Wegen "großer Kälte in diesen Tagen" werde das Oberhaupt der katholischen Kirche den Kreuzweg nicht vor der Kulisse des antiken Amphitheaters verfolgen, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Franziskus werde sich stattdessen im Fackelschein vom Vatikan aus an der Prozession beteiligen. Mehrere zehntausende Menschen werden in Rom erwartet - bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz symbolisch nach. Es ist traditionell einer der Höhepunkte der Osterfeiern in Rom.

Erst vergangene Woche war der 86-Jährige aus einer Klinik in Rom entlassen worden, wo ihm wegen einer Bronchitis intravenös Antibiotika verabreicht worden waren. Am Gründonnerstag hatte er wie geplant eine Messe abgehalten und jugendlichen Häftlingen in einer Geste der Demut die Füße gewaschen.

Schon länger Gerüchte über Amtsverzicht

Nicht zuletzt den Franziskus-Anhängern im Vatikan macht der eigenwillige Umgang des Papstes mit ärztlichen Ratschlägen Sorgen. Vor seiner schweren Bronchitis, die Franziskus jetzt ins Krankenhaus zwang, hatte er schon wochenlang mit Husten und Heiserkeit zu kämpfen – nahm aber trotzdem fast alle Termine wahr.

Die körperliche Verfassung des Papstes befeuert immer wieder Spekulationen über seinen möglichen Amtsverzicht. Im vergangenen Sommer kündigte er an, wegen seiner gesundheitlichen Beschwerden weniger zu reisen. Der Papst hatte in früheren Äußerungen einen Rücktritt grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Im Februar betonte er jedoch, ein Amtsverzicht stehe "derzeit nicht auf meinem Plan".

Der frühere Erzbischof von Buenos Aires, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, war am 13. März 2013 als Nachfolger des zurückgetretenen deutschen Papstes Benedikt XVI. zum 266. Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt geworden. Bis zum Tod Benedikts Ende Dezember lebten dann ein amtierender und ein emeritierter Papst im Vatikan - ein Novum in der katholischen Kirche.

Franziskus ist der erste Jesuit und der erste Lateinamerikaner auf dem Papststuhl. Er wünsche sich "eine arme Kirche für die Armen", hatte er kurz nach seinem Amtsantritt gesagt. Er verzichtete darauf, in die päpstliche Residenz im Apostolischen Palast zu ziehen und lebt bis heute in einer bescheidenen Wohnung im Gästehaus Santa Marta.

Mit Informationen von dpa und AP