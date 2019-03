Nach Havarie: Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" im Hafen

Aufatmen auf der "Viking Sky": Das Kreuzfahrtschiff, das vor der norwegischen Küste in Seenot geraten war, ist in Sicherheit: Der Dampfer erreichte am Sonntagnachmittag den Hafen der Stadt Molde, wie das norwegische Fernsehen meldete. Vorausgegangen war eine dramatische Rettungsaktion.

Kreuzfahrtschiff in Seenot

Am Samstag hatte die "Viking Sky" einen Hilferuf abgesetzt. Wie bekannt wurde, war das Schiff nach mehreren Motorausfällen nur noch rund einhundert Meter von gefährlichen, unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen entfernt gewesen. Im letzten Moment konnte der Anker geworfen und einer der vier Motoren wieder gestartet werden. Die Hustadvika-Bucht zwischen Ålesund und Trondheim gilt als eine der gefährlichsten Seegebiete Nordeuropas.

Videos zeigen dramatische Szenen an Bord

An Bord des erst zwei Jahre alten und 227 Meter langen Schiffes der Reederei "Viking Ocean Cruises" waren 1.373 Menschen, darunter 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder. Videos der Passagiere zeigen, wie die Möbel auf dem stark schwankenden Schiff verrutschten und Menschen in Rettungswesten auf ihre Evakuierung warteten.