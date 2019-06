Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot in Venedig

Schrecksekunde in der Lagunenstadt Venedig: das Kreuzfahrtschiff MSC Opera fährt mit lautem Sirenengeheul auf die Anlegestelle San Basilio zu. An Land laufen die Menschen in Panik davon. Dann kracht der Kreuzer in ein dort wartendes Touristenboot. An Bord des Ausflugsschiffs sollen rund 130 Menschen gewesen sein, die teilweise aus Angst in Wasser gesprungen sein sollen. Auf der MSC Opera haben mehr als 3.500 Menschen Platz.

Mehrere Personen verletzt

Die Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, fünf Menschen seien auf dem kleineren Schiff leicht verletzt worden. Italienische Medien mutmaßen über einen Stromausfall auf dem Kreuzfahrtschiff oder ein gerissenes Schleppertau als Ursache.

Dramatische Augenzeugen-Videos

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Anlegestelle im Kanal von Giudecca am historischen Zentrum der Stadt. Im Internet kursieren mehrere Videos von Passanten, die filmten, wie das riesige Schiff auf den Kai zufährt und dann das kleinere Boot rammt.