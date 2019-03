Kreuzfahrtschiff in Seenot: "Viking Sky" unterwegs in Hafen

Passagiere per Hubschrauber ausgeflogen

Da es in dem Küstenabschnitt Hustadvika viele kleine Inseln und Riffe gibt und eine Kollision drohte, entschieden sich die Rettungskräfte, die Passagiere sofort per Hubschrauber zu evakuieren. Die ganze Nacht über wurden Menschen ausgeflogen, allerdings ging das nur langsam voran, da jeder Passagier einzeln in den Helikopter gezogen werden musste. Bis zum Morgen wurden knapp 340 Menschen in Sicherheit gebracht, 17 von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Kreuzfahrtschiff fährt selbst Richtung Hafen

Mittlerweile konnten die Motoren der "Viking Sky" offenbar zumindest zum Teil wieder in Gang gebracht werden. Das Schiff fährt nun langsam in Begleitung zweier Schlepper in Richtung der nahe gelegenen Küstenstadt Molde.

In Sicherheit sind Berichten zufolge inzwischen auch die neun Besatzungsmitglieder des Frachtschiffs "Hagland Captain". Es war der "Viking Sky" nach deren Notruf zu Hilfe geeilt, hatte dann aber selbst mit einem Motorschaden zu kämpfen und war ebenfalls in Seenot geraten.