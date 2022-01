Kreuzfahrt ins Verderben: Zehn Jahre "Costa Concordia"-Unglück

Bei einem Gottesdienst in der Kirche der Insel Giglio, vor der das Kreuzfahrtschiff am 13. Januar 2012 kenterte, soll heute an die 32 Toten erinnert werden - unter den Opfern waren viele Senioren, einige Crewmitglieder und ein sechsjähriges Mädchen. Überlebende und Angehörige wollen einen Blumenkranz ins Wasser legen. Um 21.45 Uhr, zum Zeitpunkt des Aufpralls, sollen zudem die Boote im Hafen ihre Sirenen heulen lassen, wie es jedes Jahr am 13. Januar geschieht.

Allerdings werden auch diesmal nur wenige Betroffene am Ort des Unglücks erwartet - und das nicht nur wegen Corona. Für viele sei die Vorstellung, nach Giglio zu kommen, zu bedrückend, sagt der Anwalt Hans Reinhardt, der seinerzeit 30 Passagiere der Costa Concordia betreute.

"Es fühlte sich an wie ein Erdbeben"

Es waren dramatische Szenen, die sich an jenem Januarabend an Bord des Schiffs mit seinen rund 4.200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern abspielten. Von Civitavecchia nahe Rom aus war man in See gestochen. Nun wollte Kapitän Francesco Schettino sein Schiff so nah wie möglich ans Ufer von Giglio bringen - aus Prestigegründen, um den Hafen zu grüßen und um den Gästen ein hübsches Fotomotiv zu bieten. Was sonst oft klappte, ging diesmal fatal schief: Das fast 300 Meter lange Schiff schrammte unter Wasser einen Felsvorsprung; der schlitzte den Rumpf auf 70 Metern Länge auf.

Die Passagierin Ester Percossi erinnert sich daran, als sei es gestern geschehen: Der Aufprall des Schiffs habe sie zu Boden gerissen, es sei "wie ein Erdbeben" gewesen. Menschen hätten sich gegenseitig Schwimmwesten entrissen, um ihr Leben zu retten. "Es gab kein Gesetz. Nur das Überleben und das war's."

"Fare lo Schettino": Der Kapitän verließ die Costa Concordia

Das galt leider auch für den Kapitän des Schiffs. Francesco Schettino wurde wegen der Havarie zu 16 Jahren Haft verurteilt. Zu spät ausgelöster Alarm war nach Auffassung des Gerichts der Hauptgrund dafür, dass Passagiere durch eindringendes Wasser im Schiffsinneren ums Leben kamen. Die Passagiere und die Küstenwache wurden eine Dreiviertelstunde lang im Unklaren gelassen. Als Crewmitglieder schon mit Schwimmwesten durch die Gänge liefen, sollten die Reisenden in den Kabinen bleiben und Ruhe bewahren.

Schettinos schlimmster Fehler: er ließ das havarierte Schiff zurück. Passagiere an Bord mussten sich größtenteils selbst um ihr Überleben kümmern. "Den Schettino machen" ist seither in Italien zum geflügelten Wort geworden. Zum Jahrestag des Unglücks hat der damalige Verantwortliche der Küstenwache erklärt: Bei vorschriftsgemäßem Verhalten der Schiffsführung hätte kein Mensch sterben müssen.