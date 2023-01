Kretschmer fordert weiter Reparatur von Pipeline Nord Stream 1

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Reparatur der beschädigten Gaspipeline Nord Stream 1 gefordert - und erntete dafür Kritik. Im Gespräch mit Zeitungen der Funke Mediengruppe hat er seinen Standpunkt jetzt noch einmal bekräftigt. Man müsse die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen in der Zukunft bewahren. "Wird der Schaden nicht behoben, ist Nord Stream 1 dauerhaft unbrauchbar", so Kretschmer wörtlich im Interview.

Röhre muss zumindest vorerst gesichert werden

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende sagte weiter, die verbliebene Röhre müsse zumindest gesichert werden. Die Betreiber sollten dafür sorgen, dass die Pipeline repariert werden kann. Auch wenn sich "die Frage nach russischem Erdgas" nicht stelle, so lange der Krieg tobe, müsse Deutschland sich "die Option erhalten, nach Ende des Krieges nicht nur das sehr teure Flüssiggas zu nutzen".

Gasleitungen durch Sprengstoffanschläge zerstört

Ende September 2022 hatten mehrere Sprengstoffanschläge drei von vier Strängen der Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee zerstört. Seitdem besteht der Reparaturbedarf. Es liege im nationalen Interesse zu prüfen, aus welchem Land dann günstigere Gasalternativen erworben werden könnten, wenn der Krieg vorbei sei, so Kretschmer.

Hektische Einzelmassnahmen sind keine Lösung

Angesichts der Auswirkungen auf die Wirtschaft besonders im Osten dringt Kretschmer auf einen gesellschaftlichen Konsens über die Energieversorgung der nächsten Jahrzehnte. "Die steigenden Energiepreise nehmen den Unternehmen in ganz Deutschland die Luft", so Kretschmer. Kriseninter-vention sei richtig, "aber mit hektischen Einzelmaßnahmen lösen wir kein Problem". Man müsse an die Ursachen heran. "In einem Industrieland darf Energie kein knappes Gut werden."

Mit Informationen von dpa