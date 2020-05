Kretschmer fordert unkomplizierte Kaufprämie für Autos

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dringt auf eine Kaufprämie für Autos, die allenfalls an geringe Umweltvorgaben geknüpft ist.

Kretschmer: "Kein Platz für Spielereien"

Ein solcher Kaufanreiz sollte seiner Vorstellung nach allenfalls an geringe Umweltvorgaben geknüpft sein, sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Konkret schlug er vor, Neuwagen zu fördern, die umweltfreundlicher sind als das Auto, das der Käufer dafür abgibt - und es bei dieser Regel zu belassen. "Spielereien" seien fehl am Platz. Kretschmer betonte, die Autoindustrie sei "in einer dramatischen Situation".

"Wir müssen die Kaufprämie ganz einfach und unkompliziert ausgestalten", so Kretschmer weiter. "Wir wollen nicht nur Elektrofahrzeuge fördern - sondern die Automobilindustrie stützen, wie sie jetzt existiert und Millionen Menschen Arbeit gibt." Denn dieser Industriezweig habe "die Chance, die ganze Wirtschaft nach oben zu reißen".

Corona kein Alibi für alte Forderungen

Zugleich lehnte Kretschmer einen Rettungsschirm für die Kommunen in der Corona-Krise ab, wie er von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagen worden war. "Man darf nicht die ganzen Projekte, die man in der Vergangenheit nicht durchsetzen konnte, unter dem Deckmäntelchen Corona wieder auf die Tagesordnung bringen", sagte der sächsische Regierungschef.

Auch Aiwanger setzt auf Kaufprämien

Mit seinen Forderungen nach einer Kaufprämie für Autos springt Kretscher dem bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger bei. Dieser hatte am Mittwoch die Neuwagenprämien in der Münchner Runde im BR Fernsehen vehement verteidigt.

"Die Perspektive kann nur sein, dass der Autoabsatz endlich wieder anspringt. Deswegen bin ich auch für eine Neuwagenprämie", hatte Aiwanger argumentiert. Wenn die sich derzeit in Kurzarbeit befindenden Beschäftigten der Autoindustrie in den nächsten Monaten nicht wieder arbeiten könnten, hätte man "die Leute nächstes Jahr in der Arbeitslosigkeit", so Aiwanger. "Die Exportindustrie müsse wieder ins Laufen kommen", betonte er weiter.