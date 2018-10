Winfried Kretschmann zu Dieselplänen: Hätten mutiger sein müssen

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kritisierte die Entscheidung der Bundesregierung zu Umtauschmöglichkeiten und Nachrüstungen von älteren Dieselfahrzeugen als zu spät.

"Auf die letzte Sekunde!"

Kretschmann bemängelte, dass die Maßnahmen zum Umtausch und zur Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge, die die Bundesregierung heute in Berlin vorgestellt hatte, "nicht erst auf die letzte Sekunde, wenn die Gerichte uns jetzt schon verdonnern zu Fahrbeschränkungen" hätten beschlossen werden dürfen.

"Da hat der Mut gefehlt, diese Maßnahmen rechtzeitig, nämlich schon vor Jahren zu machen. Insofern stolpert man dem Problem hinterher, aber lieber spät als gar nicht." Winfried Kretschmann

Mahnende Erinnerung an Franz-Josef Strauß

Kretschmann, der am Donnerstag sein Buch 'Worauf wir uns verlassen wollen' über Werte in unserer Gesellschaft vorstellt, wies im Zusammenhang mit dem aufkommenden Nationalismus auch auf den einstigen Satz von Franz-Josef Strauß hin: "Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft“ und regte an: "Es wäre schön, wenn die CSU sich wieder an ihren Übervater Strauß erinnert".