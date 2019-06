Kreml unter Druck? Der Fall Golunow und die Folgen

Der russische Investigativ-Journalist Iwan Golunow wird die zurückliegenden Tage nicht so schnell vergessen. Erst wird er unter dubiosen Umständen festgenommen. Der Vorwurf lautet: Unerlaubter Drogenbesitz und Drogenhandel. Zahlreiche Beobachter gehen bereits früh davon aus, dass ihm das Rauschgift untergejubelt wurde. Zuerst kommt er in Haft, danach wird er mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert - Golunow spricht von Polizeigewalt. Dann kommt er in Hausarrest. Am Dienstag dann die überraschende Wende: Innenminister Kolokolzew verfügt die sofortige Freilassung Golunows - alle Vorwürfe werden fallen gelassen. Knapp eine Woche dauert seine Tortur. Nach seiner Freilassung hat der 36-jährige Journalist vor allem einen Wunsch:

"Die beste Entschädigung wäre für mich, dass so etwas niemandem mehr zustößt. Ich hoffe, dass die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen weitergehen und, dass niemand mehr in einer solchen Lage sein wird wie ich. Vielen Dank für eure Unterstützung!" Iwan Golunow, russischer Investigativ-Journalist

Unterstützung kam von den Kollegen

Nach einer bislang beispiellosen Solidaritätskampagne von Journalistenkollegen und den augenscheinlich haltlosen Vorwürfen blieb dem Kreml wohl keine andere Wahl als zurück zu rudern. Drei große Tageszeitungen hatten zu Beginn der Woche ihr Titelblatt mit dem Slogan „Ich/Wir sind Iwan Golunow“ bedruckt. Das gab es so noch nicht. Pavel Kanygin – Sonderberichterstatter bei der kremlkritischen Tageszeitung Nowaja Gaseta glaubt, der Fall Golunow habe das Fass zum Überlaufen gebracht.

"Als diese Provokation stattfand, auch für russische Verhältnisse zu willkürlich, waren alle empört, denn das betrifft jeden. Jeder Journalist kann sich als Iwan Golunow fühlen. Wenn man dir mitten in Moskau Drogen in den Rucksack steckt, begreifst du, dass dein Ruf, dein Name, deine Bekanntheit gar nichts wert sind. Denn es können jederzeit irgendwelche Typen von der Polizei kommen und Dir ein Päckchen mit Drogen zustecken und dein Leben ist gebrochen." Pavel Kanygin, Journalist von Nowaja Gaseta

Protestmarsch für mehr Pressefreiheit

Gegen Polizeiwillkür und die Unterdrückung der Pressefreiheit beteiligen sich am vergangenen Mittwoch, dem "Tag Russlands", einem Feiertag, rund 1200 Menschen an einem nicht genehmigten Protestmarsch durch die Moskauer Innenstadt. Die Sicherheitskräfte greifen hart durch – hunderte Demonstranten aber auch unbeteiligte Passanten und Journalisten werden festgenommen.

"Aus meiner Sicht wäre es richtig, sich nicht nur zu freuen - und dass er frei ist wirklich ein guter Grund – man sollte aber auch den Kampf fortzusetzen. Wenn es mit einem geklappt hat, muss es auch mit den anderen klappen. Deswegen bin ich heute hier. Es geht nicht nur um ein Symbol, sondern um einen Präzedenzfall." Demo-Teilnehmer

Doch die Demonstration zeigt indirekt auch auf, dass die Opposition gespalten ist. Statt der ursprünglich erwarteten 25.000 Teilnehmer sind es am Ende nur noch 1200. Womöglich geht das Kalkül des Kreml auf, den aufflammenden Protest durch Zugeständnisse wie die Freilassung Golunows und die Entlassung zweier Polizei-Generäle zu schwächen, spekulieren Beobachter.

Entschärfung des Drogengesetzes soll Missbrauch verringern

Kanygin von der Nowaja Gaseta ist trotzdem zuversichtlich, dass sich etwas bewegt in Russland. Die erstmalig so starke Welle der Solidarität im Fall Golunow würde nicht ohne Wirkung bleiben.

"Ich denke, dass die journalistische Gemeinschaft, die sich zusammengetan hat, gewinnen wird. Das wird zwar ein andauernder und komplizierter Prozess. Aber ich habe keine Zweifel, dass er kommt." Pavel Kanygin, Journalist von Nowaja Gaseta

Mit Spannung wartet man jetzt darauf, ob der nächste Schritt des Einlenkens durch den Kreml tatsächlich kommt. Es geht um die in Aussicht gestellte Entschärfung des Drogengesetzes. Kritiker sehen das Gesetz als Mittel, um im großen Stil kritische Stimmen zu verfolgen. Bislang reichen kleine Mengen an Drogen für langjährige Haftstrafen aus. Ein Drittel aller Gefängnisinsassen Russlands sind wegen angeblicher Drogendelikte verurteilt worden. Kremlsprecher Peskow gibt sich bei der Frage nach der Entschärfung des Drogengesetzes verhalten – man dürfe den Fall Golunow jetzt nicht überbewerten.

Putins Standpunkt mit Spannung erwartet

In der kommenden Woche findet die Bürgersprechstunde Putins statt – ein mehrstündiges Frage und Antwort Spiel, das über Stunden live im staatlich kontrollierten Fernsehen übertragen wird. Es wird sehr aufschlussreich sein zu sehen, welchen Raum der Fall Golunow und die Folgen dort einnehmen und wie Putin darauf eingehen wird.