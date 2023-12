Kreml-Kritiker Nawalny wohl an "unbekannten" Ort gebracht

Der in Russland inhaftierte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Unterstützer aus dem Gefängnis nahe Moskau an einen unbekannten Ort gebracht worden. Ein Gericht habe Nawalnys Anwalt mitgeteilt, dass der Kreml-Kritiker "die Region Wladimir verlassen" habe, in der er inhaftiert gewesen sei, teilte Nawalnys im Exil lebende Sprecherin Kira Jarmisch mit. "Es ist nicht klar, wohin genau", fügte sie hinzu. Rund eine Woche war unklar, was mit dem 47-Jährigen geschehen war.

Mit Informationen von AFP