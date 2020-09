Kreml-Kritiker Nawalny nach Vergiftung aus Krankenhaus entlassen

Mitte August mit Vergiftungserscheinungen in Krankenhaus gekommen

Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug kollabiert. Die Piloten landeten daraufhin außerplanmäßig im sibirischen Omsk, wo er in der örtlichen Klinik behandelt wurde. Am 22. August wurde er nach Deutschland ausgeflogen, wo er in der Charite behandelt wird. Deutschland und andere europäische Länder fordern von Russland die Aufklärung des Anschlags. Die russische Regierung sieht bislang keine Hinweise für einen Anschlag in Russland mit dem Gift aus der Nowitschok-Gruppe.